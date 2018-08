Urziceniul. De ce-i 5 lei kilogramul de piersici și 7 de fasole țucără? - Reportaj

Sunt, peste linie, falimentele. Soia, Ceramica. Nici clădirea gării n-o privi. Din cărămidă e toată ciobită, igrasioasă. Prima enigmă. Scrie că-i taxa un leu la toaletă, dar pe zidul exterior vezi inscripția gratis.Ia-o spre Urziceni. Pe-o parte "La Vica", grataragioica țipă la bărbat. Îi vorbește de intrigile de decuseară.Este un fast-food. Privește prin geam. Refrigeratoare, fripteuze, grătare în dezordine. Ca și cum cineva atunci le-a învârtit. Dar privește mai bine. Doi cai înalți zvârcoliți și făloși. Le auzi capetele cum se scutură. Stau bibelou, pe-un raft. Da, privești astea pe geamul prăfuit.Casă făloasă-casă mitutică. Abandonuri. Blocurile fac Centrul. Cum ele nu mai sunt, cum rup peisajul. Parcă, te simți prost, parcă n-ai unde te duce. Parcă ai intra în curtea urziceanului și-l vezi în chiloți.Țăranii, puțini veniți așa dimineață, au prețuri de te-ndoaie. 5 lei piersicile, 7 lei fasolea țucără. Păi, cu o pâine și un usturoi-căpățână ajungi la zece lei. 10 lei fasolea țucără-mâncare de vară? Scump. În plin sezon? Ce-i scumpetea asta? Și pepenii, 2 lei.Ușile bat, clănțăne. Bodyguardul a dat drumul la uși. Dar mai e un minut până la deschidere. Deja e coadă, sunt zece urziceni. E zgomot, dar uite de ce. Ușile automate, cu senzor, clănțăne nervoase. Văd prezența omului, nu așteptarea.Este sau nu omul în fața ușii? Ușa nu vede așteptarea.Cum? În piață, 5. De frica prețurilor din piață, îmi zic, să iau un lapte bătut. Să mă trezesc din mahmureală. Iau, pun la loc.În fundul containerului numit piață stă plecat pe tarabă un țăran. 5 lei PET-două kilograme de lapte bătut. Nu-i rece. Beau ca pe apă. Apoi, văd că sticla fusese de Sprite cu castraveți. Ezit, prea târziu. E acrișor-gras-dens. Se simte vaca-n el. Ce-oi păți?E mânăstire "că-i mai mare". Dumnezeu este slăvit de un cor chițăit. 30 de bani bucata lumânare. Lumânarea e fragilă se topește de nădușală. Abia o-nfig.Se spală geamuri. Covrigărie, fast-food, Loto-Prono, Cazino. Farmacia e deja plină. Beau și pășesc. Mă las greu pe-o bancă, în fața unui bloc. Se discută clar: nu mergem la țeparii din București. Mergem la Ploiești sau Buzău. Se gândesc oamenii la o mașină. Se vrea nemțească.Iese împreună cu o femeie mănunțică, crâmpoțită de somn. Ea îi caută cotul pe care să se sprijine. Nu-l găsește. El îl oferă. Fără s-o privească. Pornesc așa, spre containerul numit Piață.Uite Lidl. Ce-ar fi? Da. Intru. Găsesc capac de WC regal, de-a dreptul. Pus peste vas, mărește tronul cu 20 de centimetri. Are și mânere. Mă-nvârt. Sunt tentat să cumpăr. Încă o inutilitate, încă o ofertă în viața mea. Dar mi-e drag obiectul.Nu, nu. M-am dus la Loto-Prono și mi-am luat bilet. 1, 3, 7... ce m-a enervat nu e succesiunea. Cifrele astea n-aveau cum să aibă vreo șansă, nu? Nasol e că am plătit 7,20 pe biletul prefabricat cu pixul. Cifrele erau ca puricii împunși cu pizul pe hârtie.