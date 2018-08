Țânțari, august 2018. Primarul Bucureștiului se scarpină?

Poate chiar spun o glumă bună. Se râde. Și mă scarpin cu plăcere. Unde-i durerea? După bere, singur, sunt vinovat. N-am antitânțar. M-am îmbrăcat ca vara. Este vina mea.Cu ce dau să scap? Am îmbrăcăminte cu mâneci și craci lungi. Tot atacat. Seria a doua nu mai e plăcere. Deja, aduc vorba de țânțari la șpriț. Nu mai merge altfel. Aseară mi-am suflecat mâneci și pantaloni și m-am udat cu spirt, apoi cu apă. De scărpinat. Apoi, cu bere. Uscat, am fost țintă și mai și. Iar am gândit greșit.Doamna Firea de la Primărie nu este vinovată, ba din contră, a luat atitudine. A trimis o scrisoare de nemulțumire către SC Coral SRL, firma cu dezinsecție. VEZI declarația în finalul articolului. Domnul Cazmală de la Coral declară că nu este de vină. Vara asta este de vină. A plouat. Des, în București. VEZI declarația în finalul articolului. Se numesc: Ţânţarul Comun, agresiv dimineaţă şi seară, și Țânţarul Tigru, non stop. VEZI declarația în finalul articolului.S-a demonstrat că omul este un animal care simte mușcătura și se scarpină.Cum arată Dumnezeu vara mușcat de țânțari? Prognoza meteo pentru mâine: Tunete, fulgere, va ploua pe teritorii întinse. Reprize de ploaie. Băi, rog, cine iese la o bere să se înscrie pe facebook/perspektiva.ro Pentru monitorizarea înțepăturilor.Oare, Primarul Capitalei se scarpină?“Abia astăzi am citit acea scrisoare, după cum vedeţi, ne-am mobilizat cu mai multe echipaje şi speram să ţinem sub control fenomenul, pentru început, din cauza sezonului ploios au apărut foarte mulţi ţânţari.” Reprezentantul firmei reclamă faptul că ar fi trebuit să facă tratamentele preventive de la începutul lunii, dar nu au fost chemaţi de primărie.”​Deşi, conform documentaţiei aferente contractului, aveţi obligativitatea menţinerii limitei de confort pentru cetăţeni, prin atingerea unui nivel scăzut al existenţei populaţiei de ţânţari, în ultima perioadă, sesizările primite de la locuitorii municipiului Bucureşti demonstrează exact contrariul. ​Astfel, în ultima perioadă, la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Primăriilor de Sector, s-au primit numeroase sesizări scrise, apeluri telefonice, cât şi mesaje pe reţelele de socializare, cu privire la prezenţa masivă a ţânţarilor şi disconfortul pe care aceştia îl creează cetăţenilor din diverse zone ale oraşului. În exprimarea nemulţumirii, avem în vedere şi condiţiile meteo nefavorabile de la începutul acestei luni şi până în jurul datei de 11.07.2018, dar nu putem să nu ţinem cont de faptul că, în calitate de operator al serviciului, aveţi obligativitatea de a identifica toate zonele problemă de pe raza oraşului, care trebuie evaluate si tratate cu prioritate pentru a preîntâmpina, astfel, dezvoltarea necontrolată a populaţiilor de ţânţari”.