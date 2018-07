România unită de un cuvânt din patru litere - perspektivă pe marginea plăcuței auto antipesediste

Precum milioane de români, Răzvan Ștefănescu a plecat la muncă în Suedia. Uite, are un rost și chiar o mașină bengoasă. Lui Răzvan îi vine și o idee civică. E o idee de-un chef, de-o toană, de-un teribilism. Dar este o idee care vorbește despre el și viața lui.Cei ajunși în fruntea bucatelor i-au spus simplu: bă, cară-te, ne stingherești, descurcă-te!Se dă mare. Pentru el costă doi lei să-și pună niște plăcuțe-n Suedia. Mai mult, suedezii din Suedia chiar nu-nțeleg ce-nseamnă "M-e PSD". Când nu există nicio restricție, e legal, cum să nu-ți pui ideile în aplicare?Și tot românul se amuză de un asemenea tupeu. Și PSD-iști și anti-pesediști cască gura și se simt bine. Uite-l, bă, pe ăsta! Dat dracului! Uite, bă, ce i-a trecut omului prin cap. Uite, domnule, șeful Dragnea e sfidat. Hai să vedem cum reacționează dumnezeul PSD? Festival. Prin București, pe la Craiova, pe la Alexandria. Poliția nu-i face nimic.Privește mută la acte. Privește ca la poarta nouă, e-n regulă.Da, vine ceasul de apoi. Dar, Poliția, șefii PSD-ului trec la furie. Fiind de râsul României. Furia vine cu erori când vine din partea Puterii. Răzvan a fost oprit în această dimineață de către Poliție. Gata, am primit în sfârșit, ordine, avem în sfârșit autoritate. Îți luăm plăcuțele și permisul. Legea suedeză spune: plăcuțele cu UE sunt valabile în Europa, iar dacă autoritățile din Ro spun că nu-s, atunci i se spune șoferului să le schimbe. Nici vorbă de avertisment.Comunicatul Poliției zice că se analizează situația, dar infracțiunea ar fi de dosar penal. Declarația de la DIGI24 a lui Diniță, fostul șef de la Rutieră, suspectat și achitat pentru câțiva curcani luați drept mită zice și mai clar: individul ăsta (sună ca un infractor, nu) are mașină cu plăcuță care cuprinde doar litere, nu cifre. Hahaha.M l-am văzut în Piața Victoriei de nenumărate ori. Este altceva decât tăcerea, da, și M nu este cea mai grațioasă cocoană din România.2018, iulie. În plin marș triumfător al Puterii la București. În plin recul al revoltei la București. În așteptarea diasporei din 10 august în Piața Victoriei. Un român umblă cu o plăcuță auto prin țara sa.Am citat conversațiile de pe următoarele conturi Facebook: