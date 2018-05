Mamma Mia astăzi la Sala Palatului București. De ce-i show-ul ăsta “marea belea” pentru traducătorul libretului, Loredana Groza, regizorul Răzvan Dincă, Ecaterina Ladin și Adrian Nour - Exclusivitate VIDEO de la repetiții

Am lucrat ceva mai aplicat acum. Dacă la “Operă” era miza ca limbajul să fie actual, dar parfumul să rămână al anilor 1920, în cazul ABBA a fost belea. România nu acceptă dublajul la film, dar nici adaptările de texte internaționale. Cum e să traduci ABBA în română. M-am gândit. Textul să nu deranjeze. Să trec neobservat. Să folosesc cuvinte rodate, dar nu să nu aibă parfumul șlagărelelor anilor 1990. Libretul l-am tradus într-o seară, ba nu, două.Oamenii ăștia vorbesc, nu este o creație de căpătâi a literaturii. Este un musical, o specie comerciale, în care oamenii trăiesc sentimente simple și cu muzici cu care le fredonezi ieșind din sală. Sunt cuvintele pe care le-aș fi rostit eu dacă aș fi trăit evenimentele respective.Eu încep cu versuri și apoi proza. Și cântecele le-am făcut în timp ce dădeam cu lavabila sau un postament de beton. Scriam ce-mi trecea prin cap pe mobil și mă-ntorceam la betonieră. Trebuie păstrat totul. Sunt note muzicale, nu? Nicio silabă în plus. Trebuie să se pupe în engleză. Da, și marea belea cum te lupți cu o limbă monosilabică, precum engleza? Am adaptat, am păstrat ideea. Important este ca versurile mele să treacă invizibile, lumea să iasă din sală fredonând cântecele.Fazekaș avea dreptate: cel mai greu este să te faci invizibil. Din sală, publicul să iasă fredonând cântecele. Loredana parcă făcea un astfel de exercițiu de invizibilitate. S-a machiat discret un timp, apoi a trecut din sală în sală. Stătea ca un copil la locul ei, asculta, vedea, băga la cap, intra-n ritm. Am pierdut-o din vedere. Sălile de repetiții erau pline ochi. Și deofată o văd înfiptă. Iat-o pe o sală de tranzit, repetând cu Cristian Teodorescu: Ești tu, ești tu, ești tu, ești tu….“Nu știu cum să fac! Firesc. Ești în fund, trage piciorul. Așa! Vezi? Un singur gest a fost repetat de n ori. Nu pentru că Ecaterina nu intra în rol, ci pentru că se căutau nuanțe pe secundă. Răzvan Dincă știa și în același timp improviza. “E belea” să vezi trupul mișcându-se în realitate. Să-l armonizezi. Să fie de musical. “Vreau să diluezi fiecare gest. Vreau să fie și “așa și așa” pentru el. Ține-te! Nu te încorda. Abține-te să dai în glas ce trebuie să faci în gest.” Răzvan Dincă insistă pe ambiguitate. Ca Ecaterina să fie intruzivă, dar să nu sperie “prada”, pe Nour:Privești, privești și te-ntrebi ce-o să iasă? Repetițiile sunt o stare de alarmă. O discuție mi-a lovit urechea. Într-un colț al sălii mari de repetiție parte din corpul de balet discuta aprins despre stop cardiac și respirația gură la gură. Ce-i de făcut? Cât de pregătiți suntem de școală? Trăgeau de propriul trup, îl încălzeau, îl testau și discutau. Și cum să nu mă găndesc: nu cumva repetițiile la infinit ale unei ipostaze Mamma Mia sunt pentru fiecare dintre cei aleși pentru Mamma Mia încă o încercare de 112? Și-n definitiv de ce își încearcă limitele actori, cântăreți, regizor? Ca publicul, ce chip, ce gheare o avea acest public, oare?, să iasă fredonând o melodie sau alta. The Winner Takes It All, nu?În această seară, la București, distribuția va fi: Donna - LOREDANA GROZA Sophie - ANA MUNTEANU Tanya - ANCA ŢURCAŞIU Rosie - ECATERINA LADIN Sam - AURELIAN TEMIŞAN Harry - HORIA BRENCIU Bill - ADRIAN NOUR Sky - SEBASTIAN SEREDINSCHI„Mamma mia!“, libret de Catherine Johnson, muzică şi versuri scrise de Benny Andersson şi Bjorg Ulvaeus şi creat de Judy Creamer