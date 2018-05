Mircea Florian și Zbârnâielile lui/ "Gustul românilor în 2018 este paradit"/ Întâlnire la Cabinetul de Perspektive de la FotoCabinet - București

Aici e întreaga întâlnire. Fabulos om.O onomatopee. Dar și o metaforă foarte frumoasă. Mie îmi plac cuvintele care au multe z-uri, b-uri, îți explodează, poți să te joci cu ele. Sunt muzicale.Ce zgomote ți-au marcat cariera? Care este istoria zgomotelor din viața ta?Liniștea mi se pare cea mai frumoasă. E liniștea urcării unui deal în Sălaj, pe Prisnel, împreună cu tatăl meu. Pe la 10-15 ani. O liniște nebună. Acolo sus, fiind băiat mai mare, m-am dus cu un radio și acolo am ascultat Bob Dylan. Apoi, sunetul spițelor de bicicletă, al schimbătorului de viteze. Am mers și merg cu bicicleta. Chiar merg cu spatele pe bicicletă. Sunetele astea le-am folosit pe un disc din 1976, pe “Păsările din palmă”.Apoi, m-au marcat și am folosit sunete produse de instrumente idiofonice, cele bune de folosit în orchestră. În formula în care am cântat în anii 1970, în “Ceată” era Gabi Căciulă la foșnitoare, la zornăitoare. Andrei Oișteanu și el la percuție, ciripituri, păsărele. Erau pseudoinstrumente care dădeau bine.A urmat bruitismul. Muzica cu zgomote infernale.Pierre Henry și, apoi, muzicienii electronici au fost inspirați de aceste zgomote. Sunete liliachii, sintetice, o muzică ce nu s-a auzit niciodată. Mai încolo zgomotele naturii m-au interesat foarte tare. Zgomote legate de o claviatură sau tastatură scoteau lucrul cu instrumente cvasimuzicale. Da, muzică cu orăcăit de broaște. Orice sunet îți trece prin față. Și astăzi înregistrez sunete întâlnite.Revoluția 1989?Am intrat într-un asemenea proiect, a reconstitui Revoluția doar din sunete. Pocnete, rotoare de elicopter, voci răstite toate spun o poveste.Vânzătorul de plăceri, consumerismul lui 2018.Mie îmi place și acum și-n 2040. Treaba este că lumea nu merge spre rău. Merge într-o direcție care este a ei. Nu am cum să mălupt cu ea. Încerc să fac parte din ea. Nu am a mă plânge că o ia cea sau hăis! Treaba ei. Zgomotele de acum pe care le percep? Sunetele mașinilor autonome și silențioase care vor călca oameni unul după altul. Viitorul va fi al sunetele surde.Am ascultat în tinerețe Mircea Florian. N-am înțeles nimic, dar am fost fascinat. M-ai salvat din lumea unor sunete care păreau doar pentru tine.M-am salvat pe mine, nu înțelegi. Undeva în mine a înmuiat tonul, eu vreau să comunic, nu vreau să se așeze neînțelegerea între mine și tine. Piesele ajungeau la tine, la cinșpe ascultare vedeai cum sunt alcătuite.Te-ai gândit la o strategie în anii 1970? Era Aldea pe piață,era Phoenixul pe piață,te-ai gândit să fii altfel?N-am avut o strategie.Totul se afla în mine. Am scris poezie de foarte tânăr. Cântecele mele sunt poezii. Și să știi eu cânteam de mic la instrumente. 6 ani, pianul. Sax-ul. Mandolina. Fluierele. Ai mei erau în învățământ. Și cântau cu mare plăcere. De la ei, de la bunici am captat destule lucruri. Au stat în mine și au ieșit la iveală.Cum definești Dragostea, Mircea Florian?Am găsit femeia și dragostea. Da. Cântam unul în gura celuilalt. Era atât de diafan gestul acesta! Asta e dragostea.Cenzura?M-au judecatNicu Ceaușescu, Adrian Păunescu, Ștefănescu, Adrian Năstase, toți niște nenorociți. Era unul de partea noastră Jean Maurer. Eram în Aula facultății de Drept. Zbârnâiam pe scenă. Ne făceau semne să terminăm. A pornit cortina peste noi. Și au început să ne înghiontească. Ne-au băgat în camere de interogatoriu. Ca să poți să faci compromisul trebuia să urmezi un banc: un pictor avangardist îl tot întreba pe un coleg. Băi, tu cum faci de ți se aprobă lucrările, și mie nu. Uite, cum. Pictez o pisică roșie flamblată. Vine comisie, o vede, se enervează pe pisică. Și spun: pisica, iertare, o șterg! Așa trec toate lucrările.Nu te sperie computerele, lumea virtuală 2018?Am lucrat noaptea pe computerele de la Centrul de Calcul, unde eram angajat. Era muzică stocastică făcută de mine. În anii 1970 lucram muzică de calculator pe un calculator care nu știa ce-i ăla sunet. Și așa am tot ținut-o și a funcționat. Vă dați seama cât de bine mă simt cu instrumentele de astăzi. Mă simt natural, ca un junior de cinci-zece ani.Cum stăm azi în 2018?Gustul e paradit. Gustul trebuie reeducat.Ce-ar putea asculta astăzi puștii?Dorin Liviu Zaharia. Cum a știut el să însoțească filmul Nunta de piatră cu muzica.Timpuri Noi,Partizan, DJ GojiraSubCarpați sunt bine.CLICK - ÎNTREGUL FILM AL întâlnirii Cabinetului de Perspektive