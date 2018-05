Starea Nației și "Capetele de porc" - când umorul are și el demnitatea lui. Nație, tu taci?

Umor fără un pic de morală nu există. Dacă nu ai o minimă morală, te transformi în cap de porc. Și, așa, adio glume.Ai văzut glumele de la Starea nației? Acum ascultă un Pătraru în stare etică.Aici este ceva ce puțini dintre noi suntem în stare să facem. Să faci public capetele de porc de toate felurile. Joc ce depășește orice imaginație. Urmează? Ura TVR-iștilor, tăiere contract, uși închise prin media mică românească. Cu Pătraru nu-i de glumit! Sigur are pe cineva-n spate! - vor spune conspiratorii. Eu mizez pe umor. Umorul poate să-ți ia mințile. Împreună cu, repet, un pic de morală, care te face liber.De acum încolo. I-a făcut albie de porci. Numite și susținute exclusiv politic, șefa și conducerea TVR sunt înlănțuițe în poftele politicienilor. Auziți judecățile de valoare ale lui Gradea și Dârvariu. Ei au dreptate: noi doi suntem fffffbuni, restul sunt angajați pe clanuri, pe porcie și nu putem scăpa de ei. Cum credeți, repet, că se vor privi în ochi, cei care "fură ca-n codru" în TVR. Cu cei care vorbesc porcin despre profesionalism, corupție, slugărnicie? TVR-ul are însă o lungă istorie de șarpe boa ce înghite orice, se intoxică și merge mai departe. Se numește omenească lașitate, nu? Salarii, nu, luate fără multă bătaie de cap. Fără criterii de competență, doarsă meargă treaba.Analogia porcină e formula magică de înțelegere între Gradea-TVR și Dragnea PSD. Probabil, ne putem imagina, în acești termeni, și-a expus Gradea programul și competența, când PSD-ul a impus în funcția supremă, în ferma animalelor de la TVR (este vorba de aluzie la opera lui Orwell) De aceea, nu?, Gradea își permite să vadă TVR ca pe o fermă. Ferma profesioniștilor și capetelor de porc.Nimic mai mult. În 2018, luna lui mai. Și are nevoie de susținere acum, pentru ca de mâine, să nu fure ca-n codru și el, iar capul lui să devină "cap de porc".