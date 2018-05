Catedrala Neamului nu va fi un lăcaş de cult ortodox tradiţional / Cei tineri pleacă dintr-o ţară căzută - interviu cu Augustin Ioan, profesor și arhitect  

Arhitectule, cum arată Bucureștiul din punctul de vedere al arhitecturii sale contemporane?Amestecat. Sunt multe reuşite individuale, locuinţe unifamiliale de cea mai strictă contemporaneitate şi foarte expresive, dar ascunse privirilor şi, deci, fără impact public; câteva exemple de rescriere a locuinţei colective, dar, iarăşi, izolate în magma de clădiri lipsite de har; câteva, prea puţine, edificii reprezentative, pentru că nici administraţia locală şi, mult mai grav, nici aceea naţională nu şi-au propus să dea un semnal asupra calităţii mediului edificat, aşa cum face Franţa, bunăoară. Sunt şi câteva exemple reuşite de arhitectură de cult, dar nu la nivelul catedralelor episcopale, ca să nu spun nimic despre cea patriarhală. Restul, adică marea majoritate a edificiilor de după 1989, înoată în sosul sălciu al lipsei de imaginaţie, de cultură urbană şi arhitecturală şi sunt datate înapoi în timp, unele chiar retardate.De ce?Pentru că arhitectura dă seama despre epoca în care este gândită şi epoca noastră este una a mediocrităţii, a cinismului corupt şi al vanităţii fără consistenţă. Vorba poetului, şi ca dânsa suntem noi.Este fermecător acest Centru Vechi? - cum îl numesc cei de pe internet? De ce este atât de răscolit de administrații locale mai degrabă prin indecizii?Indolenţa politică şi interesele imobiliare au făcut ca problema restituirii proprietăţii să treneze decenii. Nu e doar o problemă a centrului, doar că aici au fost mizele mai mari. Sarcina administraţiei locale ar fi privit doar infrastructura stradală, care s-a refăcut lent şi prost, dacă mă uit cum clămpăne, sparte deja, toate dalele trotuarelor dimprejurul Universităţii sau de la Piaţa Unirii. Altfel, orice centru istoric e mai atractiv decât oraşul modern, care îl asediază, oriunde în lume, din motive pe care doar astăzi le înţelegem, după consumarea modernităţii (ale cărei erori urbanistice noi abia acum le facem din nou, acasă, deşi ştiam că, oriunde altudenva, se vor fi consumat de jumătate de secol.Puţine sunt reuşitele indubitabile, precum sediul Cărtureşti Carusel,dar ele arată cum ar fi trebuit să fie, deja de vreo douăzeci de ani, centrul vechi, şi cum nu este nici măcar acum.Ești câștigătorul proiectului Catedralei Neamului. Cum te simți cu aceea înfrângere?Am câştigat, în numele Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, împreună cu un foarte tânăr colectiv de cadre didactice şi studenţi, singurul concurs naţional pentru Catedrala Patriarhală, cel din 2002.Nu a fost deloc o înfrângere, decât pentru cei care au provocat deliberat, post-concurs, schimbarea de două ori a amplasamentul: proiectul Esplanada nu s-a mai făcut şi este în continuare pârjol de beton ceauşist acolo unde putea fi catedrala, unde avea un sens urbanistic prin crearea a patru pieţe publice. Fireşte, regret că nu s-a construit proiectul nostru, care încă mai bântuie internetul , dar nu resimt acest lucru ca pe o înfrângere personală. Ce se face acum va arăta vechi de nou, va fi mereu comparat cu Casa Republicii, dar nu va fi un lăcaş de cult ortodox tradiţional. Păcat…Cum e gândirea de arhitect? Cum ai gândit, sunt curios chiar, proiectul de la Curtea de Argeș, pentru care ai fost răsplătit cu premiul Academiei? - descrie-mi pe etape chiar ca să-nțeleg gândirea de arhitect.Gândirea de arhitect are straturi multiple: amplasamentul, atât fizic, cât şi urbanistic, cât şi cultural-istoric; apoi clădirea propriu zisă, în acest context întreit. Cum faci o biserică ortodoxă tradiţională, dar contemporană, în aceste condiţii? La Curtea de Argeş a fost o conjuncţie fericită de factori.Terenul, de formă pătrată, retrocedat încă din 1999 de guvernul Radu Vasile, a adus în prim plan utilizarea unui plan de cruce greacă înscrisă, acesta fiind, probabil, apogeul arhitecturii ortodoxe bizantine; or, la Curtea de Argeş se află una dintre foarte puţinele astfel de biserici de pe teritoriul actual al României, Sf.Nicolae Domnesc, o capodoperă.Cât priveşte exteriorul, constructorul, domnul inginer Drăgoi, a reuşit să îl execute impecabil din cărămidă aparentă şi cu ancadramente de piatră, aşa cum este făcut şi Palatul episcopal, al lui Lecomte de Nouy, cel care a reconstruit şi biserica mare, la cererea Regelui Carol I. Cât priveşte, pas cu pas, făcutele şi nefăcutele ansamblului, am scris despre asta mai multe aici. Cum se înfruntă aceasta cu cea teologică? Văd că ai făcut studii teologice serioase.Am primit un titlu honoris causa în teologie ortodoxă de la Centrul de Studii Ortodoxe Tradiţionale din Etna, CA, în 2007, e adevărat. Gândirea arhitecturală, în arhitectura religioasă, urmează îndeaproape semnificaţia teologică şi tradiţia arhitecturii de cult ortodox, dând chip zidit nevăzutelor. Nu e uşor, mai cu seamă dacă îţi propui un proiect “retrofuturist”, în care trecutul şi viitorul să se înnoade. Dar se poate face, s-a mai făcut;dau exemple la curs biserica ortodoxă din Milwaukee, WI, a lui Frank Lloyd Wrightşi, mult mai recent, proiectul pentru o biserică ortodoxă al echipei de arhitecţi elveţieni Herzog şi De Meuron, sau corabia întoarsă, de lemn, a lui Matti Senaksenaho,sau capela lui Zumthor, sau bisericile lui Mario Botta, sau biserica pariziană a celor de la Architecture Studio, foarte post-bizantină în modernitatea ei eclatantă.Tradiţia nu este arestată de forme istorice, ea acţionează, prin principiile sale articulante şi astăzi, cu mijloacele arhitecturii celei mai contemporane. Dacă e tradiţie, este vie şi lucrătoare, mai ales în creştinism, care este o religie (relativ) nouă la scară istorică şi extrem de experimentală în iconografia şi arhitectura ei.Ce-ți trebuie etică?Una dintre Bienalele de arhitectură de la Venezia, cea din 2000, dacă nu mă înşel, avea drept motto: Less aesthetics, more ethics.Treaba arhitecţilor este să dea chip înzidit tuturor nevoilor societăţii, de la munca pro bono pentru adăposturi de urgenţă şi locuinţe sociale pentru cei în nevoie, până la marile edificii împrejurul cărora se agregă aşezările şi se înfiripă comunităţile. Acolo sunt de găsit şi mila şi caritatea şi solidaritatea locală, dar şi mândria de a fi reprezentaţi nu cum suntem de fapt, căzuţi, ci aşa cum am vrea să fim priviţi, cel puţin de sus.Dar Dumnezeu?Despre Dumnezeu se cuvine, însă, să tăcem, fiecare în felul său de a tăcea şi de a se pregăti. Vorba lui Ioan Buduca: vom muri şi vom vedea.De ce ai impus o serie de Spații imaginate?Am publicat, prin grija Editurii Paideia şi, mă grăbesc să spun, a profesorului Ion Bănşoiu, directorul acesteia, începând din 1999, o colecţie de cărţi de arhitectură sub acest titlu: Spaţii imaginate. În timp, aproape în douăzeci de ani, s-a strâns cât pentru o mică bibliotecă pentru studenţii noştri şi nu numai pentru ei. Ea oferă o privire panoramică asupra profesiunii, dar şi asupra domeniilor ei de graniţă, precum filosofia spaţiului, arhitectura sacră, teoria contemporană.Au apărut 55 de titluri, mai puţine decât nădăjduiam, dar mai multe decât ar fi îngăduit realitatea crudă a pieţei de carte din patrie, despre care vorbeşti. Colecţia a fost remarcată încă de la lansare, în 2000 a primit premiul Bienalei de arhitectură. Mergem înainte, chiar dacă şchiopătăm: nici interesul pentru discurs sofisticat nu mai este cel de la început, nici autorii nu mai scriu ca atunci (şi mă blamez în primul rând pe mine însumi, care am abandonat ritmul de o carte pe an şi sunt la ora antologiilor).Vei fi în America 3 ani. Ce au văzut americanii la tine?Sunt în America de 25 de ani, de când mi-am început studiile la University of Cincinnati, OH, terminate ca şef de promoţie (1994). Am tot revenit la Cincinnati de atunci, ca Senior Fulbright Scholar, ca Getty Scholar şi ca visiting professor. Acum am semnat un contract cu un seminar teologic ortodox din nordul Californiei, SPOTS (Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Photios), care aparţine de acelaşi CTOS care mi-a dat şi titlul în teologie acum unsprezece ani: un curs de semestru intensiv, în două săptămîni, dedicat spaţiului sacru şi arhitecturii religioase. Tocmai am revenit după prima astfel de partidă de predare intensivă, studenţilor – călugări şi călugăriţe, dar şi civili – plăcându-le incursiunea noastră în propria tradiţie; mi s-a spus că ar vrea şi un curs de filosofie continentală (adică europeană) recentă a spaţiului, ceea ce mi-ar plăcea să fac, e un curs pe care îl exersez de prin 2005 pe seama doctoranzilor noştri, bieţii de ei.Nu prea mai vor să plece studenţii noştri atât de mult şi atât de departe, aşa că mă duc doar eu, acolo.Locul e binecuvântat, nu doar că sunt două mănăstiri şi un centru de cercetare în apropierea Muntelui vulcanic Shasta, loc sacru pentru americanii nativi, dar şi pentru că e un loc proprice de agregare pentru mulţi credincioşi americani ortodocşi, o specie rară şi foarte simpatică de fiinţe umane. Mi-e drag să merg la ei şi, devreme ce sentimentul e reciproc, vom colabora cât de mult se va putea.De ce pleacă puștii din țară? De ce viitorul lor e mai bun Dincolo?Cei tineri pleacă din ţară pentru a realiza mai repede şi mai bine ceea ce ar putea să realizeze şi aici, dacă nu ar fi atât de căzută ţara. E o soluţie de salvare individuală care se cronicizează. Privesc cu groază, însă, cum se articulează o cultură a plecării, a abandonului oricărei şanse aici, aşa cum s-a construit deja, cu efectele devastatoare pe care le tot vedem la televizor, în Africa şi în Orientul Mijlociu.Nu o fac cei care au puterea, elitele prădătoare, deci ce să le mai imputăm celor cu spirit antreprenorial şi curaj, aflaţi la început de carieră?Tu? Eu am rămas în România pentru că nu mi-am propus, cu seriozitate, niciodată să o părăsesc, străduindu-mă să predau aici la acelaşi nivel la care o fac când sunt invitat să o fac "dincolo"; pentru că se poate trăi onorabil şi în patrie ca arhitect ; în fine, pentru că, plecând atât de mult şi de des şi eu şi soţia mea, mi s-a părut că şi acasă poate fi o soluţie de supravieţuire şi, până la un punct, chiar de performanţă. Dar, văzând starea ţării şi lipsa de proiecte de viitor colectiv, nu mai sunt convins că am, că am avut dreptate… 