Trăim un 9/11 zilnic - interviu cu Assante, în București, prilejuit de lansarea filmului "Vânătorul de spirite"

Ce-i un spirit? Pentru Assante, un bărbat în adevăratul sens al cuvântului.Demonul este omul care se simte nesigur pe sine. Demonul este parte a celor plini de furie. Este o paranoie. Este teroare.Oamenii care sunt blocați în frică pot deveni demoni, spirite negative. Demonul acesta nu face altceva decât să împartă energie negativă celorlalți.Crezi că există astfel de spirite în viața de fiecare zi?Eu cred că există acest fel de energie negativă. Cred că o asemenea energie există în proporții impresionante în univers.Și pot spune că mă bucur că această energie e contracarată de forțele binelui. Energia pozitivă mereu pune la colț lumea aceasta negativă.Ce-nseamnă de fapt energie pozitivă?Aici vorbesc despre moralitate, despre armonie, despre un limbaj universal al binelui. Și asta desființează entitățile demonice. Armonia este, după observația mea, orice gest de viață care învinge pesimismul, desnădejdea.Chiar crezi în bine și rău? Cum ai experimentat aceste lucruri?Uite, îți spun. Cred în principii morale. În sensul lor în existența noastră. Aceste principii te duc spre adevăruri despre viață. Și te ajută să faci alegeri corecte. Între fapte, oameni, bine și rău. Poți să sfidezi demonii din jurul tău, având principii. Asta îți dă valoare personală, verticalitate. Și te ajută să crezi în oameni, să-i creditezi și să fii recompensat. Oamenii împreună creează artă, știință, toate acestea fac parte din forțele binelui. Asta ține departe forța demonică.Cum ți-ai creat această forță a binelui, principiile morale?Este marea noastră provocare.Ca om trebuie să alegi între bine și rău. Este o chestie complexă, nu-ți dăruiește nimeni o cutie-cadou cu moralitate. Trebuie s-o dobândești, cucerind, luptându-te cu tentații, emoții în fiecare zi. Vine din observație și experiență. Cred că un drum s-a deschis în mine văzându-mi părinții și bunicii.Care îmi explicau ce-i moral corect și moral incorect. Și de aceea sunt recunoscător acestor gardieni ai copilăriei mele. Aceasta este o poveste universală. Mulți dintre noi află de la părinți realitatea și irealitatea, ce-i periculos și imoral. De aceea cred că binele este un dat. Este o chestie genetică. Și binele trebuie apărat zilnic, în fiecare moment.Și, ține minte, faptele sunt importante, la ele trebuie să te raportezi. Totul e legat de fapte. Ele trebuie cercetate. Situații, caractere, circumstanțe.Moralitate. Ce crezi despre scandalul, mișcarea metoo? Știu victime, reale victime ale acestui abuz. Este cataclismic.De ce?Femeile abuzate trăiesc cu demonul, cu fantoma o viață. Asta ne face animale. Moralitatea ne face oameni. Metoo este extrem de important. Și o spun pentru mi s-au mărturisit femei care au suferit astfel de abuzuri. Este un dezastru, pe viață.Hărțuire a fost o metodă de selecție în lumea filmului?Știi, lumea cinematografului este o reflectare a societății. Nu o putem rupe una pe alta. Este o oglindă. Dar asta este o explicație pentru un spirit obiectiv. De analiză. Da, astfel de asalturi sexuale pot afecta criteriile de alegere a unui actor sau altul.Este otravă. Oribil. Este înjositor! Este treapta cea mai de jos a umanității.Ce înseamnă să mai fii bărbat astăzi?Nu știu. Nu pot vorbi decât pentru mine. Eu am avut o viață minunată. Sunt recunoscător. Gratitudinea mea mi-a creat atitudinea. Am avut relații fericite în viața mea. Sunt binecuvântat. Și sunt înconjurat de oameni incredibili.Nu ți-e frică, cu toate scandalurile astea? Nu te cenzurezi în gesturi, atitudini?Nu, de ce aș face-o? Eu sunt ceea ce sunt. De ce m-aș schimba?Cum e lumea asta?Complexă. Terifiantă.Adică?Ieși pe stradă. În București. New York. Moscova. Găsești orice. Prostituție. Morfină. Droguri. Poți orice. Chiar să te sinucizi instant, de vrei. Noi trăim un 9/11 în fiecare zi. Nu e terifiant? Este un dezastru epic. De asta mă bucur de ce am. De cine sunt. Oamenii și-au scos dependențele în stradă. Devin modele. Este periculos.CLICK De vrei să vezi Vânătorul de spirite









Cu Armand Assante m-am mai văzut. Uite interviul în care am discutat despre muzică, film, famiie, cultură, mafie.