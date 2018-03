Obie Platon, street art român, în China. Cum se văd consumismul, controlul, minciuna 

Ce ti-a placut?Acum trei ani am ajuns prima oara in Shaghai. Am avut o propunere de a insoti pe cineva acolo. M-am indragostit de China. Am cunoscut oameni care mi-au deschis pofta de a descoperi cultura asiatica. Cred ca iti place cand ai o experienta acolo adevarata. Atunci chiar am cunoscut niste street-artisti si am desenat alaturi de ei. Ei mi-au transmis si libertati si controlul.Eu am desenat intr-un mediu cu mult mai controlat decat aici, mult mai atent, ca sistem, la ce se transmite in spatiu public.Controlat?E ca la tv si radio la noi. Atentie pe ce se zice pentru copii, ce cuvinte folosesti. Se uita pentru ca totul are o influenta foarte mare asupra celorlalti. E un control pe partea asta.Ce-a facut Obie cu capul lui in avion, zeci de ore-n sir?N-am stiut ce ma asteapta. 18 ore in avion. Inchis in avion. In tot timpul asta m-am gandit la ce planuri am, ce fac acolo. Mi-am pus ideile in ordine.Cand ai coborat? In Shanghai.Totul la o scara mult mai mare. Totul supradimensionat. Oameni, aeroportul, magazinele. M-a coplesit, m-a entuziasmat. Mi-a dat dorinta de a explora. De a cuceri. Mai ales ca sunt street-artist. Vreau sa cuceresc strazile, cladirile.Am fost la Politie. Amprente, unde stau, totCe-ai facut a doua zi?Am fost la Politie.Amprente, unde stau, tot. Daca se ntampla ceva stiau de unde sa te gaseasca.Cum ai fost vazut?Ei erau asiaici, eu european. Lucrul asta s-a vazut din prima. Si imediat au vrut sa colaboreze cu mine. Sa schimbam experiente. Cum vedem lucrurile. “Poza cu maimuta la Sinaia”. Noi pentru ei suntem extraterestrii si invers. Expozitie Un an de studiu am facut. Am studiat scrisul si limba, mai ales. Am avut propriul atelier, am produs o expozitie 100 la suta acolo. Am facut expozitia in Shanghai si Beijing.Trebuie spus ca Shanghaiul este orientat mai mult pe business si Beijingul este o platforma mult mai mare de artisti si consumatori. Expozitia inspirata din metehnele societatii.Cum?Ce m-a coplesit a fost consumul. Mai ales cel de haine.Toata lumea lucreaza. Nu e situatia asta cu ajutor de ceva. E cultura lor sa puna osul. Si consuma. Stau pe aplicatia Tao-BaO si-si cumpara. Hainele sunt parca de unica folosinta. Consuma haine, haine aruncate la cos. Haine, haine peste tot. Exista si nisa de haine scumpe, dar marea majoritate se plictiseste repede. Cumpara, poarta si arunca. Indiferent de calitate. Am transpus totul in expozitia cu numele Satisfashion satisfactia de a cumpara lucrul ala si doar bucuria de a te vedea in oglinda si, apoi, te plictisesti, o pui in dulap si o arunci. E valabil acest lucruin tot. Dar ca impact vizual s-a potrivit latura asta mult mai bine. Evident ca am facut research pe design, arhitectura, pe comportament pe internet sau in viata chinezilor. L-am pus pe toate cap la cap.Ce-ai mai vazut?Consumul de haine se vede la prima vedere. Interesant mi s-a parut locul de luat masa. Ii uneste, e principala lor activitate. Nu exista hai la o bere. Masa e foarte importanta, ritualul acesta. Poate vine si din nebunia zilei, in care n-au timp de stat, dar si din perioada comunista in care se ajutau, sa nu moara nimeni de foame. Asta-i spiritul! Si le-a ramas ritualul. Si cred ca asta noua, romanilor, ne lipseste. Toata ziua suntem pe drum, mergem la fast-food, ori la ei nu-s fast-food-uri. Lumea sta la masa.Multimea?La cat de multi sunt, nu respecta regulile de circulatie, dar nu e aglomeratie. Fiecare se duce cum vor. Sistemul functioneaza foarte bine. Stilul Beijing. Odata ce stai la semafor si e liber stanga-dreapta in fata, te duci, indiferent de culoare. Daca nu deranjezi pe nimeni, poti pleca. Sunt multe scutere, biciclete. Traficul e interesant de observat. Mereu crezi ca se busesc unii, ca iese o nenorocire. Dar au al saptezecelea simt, nu stiu. Am avut senzatia o data ca vine unul direct in mine. M-a ocolit fara sa se uite.Controlul?Fiind in China, ai nevoia de un soft care te ajuta sa-ti pui un IP din Romania si intri pe facebook, aplicatii. In china e interzis sa intri pe ytube, gmail, facebook. Asa ajungi sa vezi cat de controlata e situatia. Si n-ai un net bun. Trebuie sa ai o rabdare sporita. Ei asa functioneaza.Ai devenit constient de control?Copilarind in romania, traind in povestile parintilor mei, uite ce naspa a fost in cumunism. Aveam in cap ideologia din comunism. Si ajuns acolo aveam in subconstient sa nu fac. Era de bun simt in primul rand ca nu vroiam sa transmit mesaje rasiste sau mai stiu eu ce. Dar detaliile se aseaza stand cu ei. Eram severi la inceput cu ei.Panica, pericol.Dictatura aia din Coreeea de Nord nu este. Dar am fost impresionat ca au deschidere la anumite chestii. Sunt tolerate, dar “nu se face”. Nu-ti interzice nimeni sa vorbesti de presedinte, dar nu se face. Si portretul meu cu Mao. A fost prezentat glorios. Oamenii il credeau ok, icoana. Dar altii considerau ceva de genul “ce-o fi in capul lui Platon”? O fi ofensator? Reporter: Cum a fost cand am facut Sfantul Gheorghe la Piata Sfantul Gheorghe in Bucuresti? (DA CLICK daca nu stii situatia) Toti au sarit ca am ofensat. Nici nu conta opera, conta ce credeau ei ca eu credeam. Si Mao al meu era discutabil.In acest sens. Cum e ceva politic nu ca e interzis, dar e mai bine sa nu existe. Dar, repet, si aici ma lovesc de gandirea asta. Am vazut galerii de arta pline de Mao.Și?Ei văd că sunt sunt strain si se întreabă care-i semnificatia, subintelesurile acestui Mao desenat de un strain.Pe ce bani ai stat acolo?Am avut bani de aici si m-am bazat pe asta o perioada. Dupa cateva proiecte, mi-am dat seama de stilul lor de business. Sunt asemanatori cu noi cand e vorba de bani, de expozitii. Nu-s toti oameni de cuvant. Am avut si proiecte comerciale, dar am renuntat. Erau destul de copilaresti. Le plac pokemonii, desenele animate, monstruletii.Tu?Nu ca nu-mi plac, dar eu le-am evitat. Nu ma puteam alia cu astfel de chestii. Sunt foarte naivi. Nu vad arta in sine. La ei arta e decorativa, nu o forma de exprimare, un exercitiu de imaginatie. In orice caz, am avut o experienta adevarata. acolo mi-am insusit stiluri, am descoperit metode de desen. Totusi, erau atatea de insusit incat nu am putut sta deoparte.Cum e street artul in China?Copilaresc. E obsesia selfie-ului. Au slabiciune pentru distractie. Street artul in fapt nu e ca la noi. Nu transmite nimic social. Mai mult, au doua zone delimitate. Nu e desen pe toate cladirile. Spatii tolerate. Acolo vin strainii sa deseneze si sa pozeze. Street artul lor e sa deseneze in cafenele, in mall-uri. Street artistii sunt designeri de interior. De asta am refuzat multe proiecte.Si acum, inevitabil, ultima curiozitate. Ce-ai mancat?Am facut o pasiune pentru legume. Dar am mancat si scorpioni si furnici, larve.Platon a participat la expoziţii şi festivaluri internaţionale, precum şi în proiecte de artă murală în Hamburg, Shanghai, Budapesta, Azores, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara. Lucrările sale au fost licitate la Artmark şi listate pe Artnet. A colaborat cu instituţii culturale din Europa şi China şi s-a implicat în dezvoltarea de proiecte culturale şi sociale ce au vizat regenerarea prin artă a zonelor urbane defavorizate. A colaborat, totodată, cu renumitul artist Roger Waters în turneul său The Wall (Bucureşti, 2013), dar şi cu The Sugar Hill Gang, DJ Revolution, HaHaHa Production. Clienţii săi includ branduri precum Supreme, Pepsi, Mountain Dew, Lays, J&B, Giant, Enel ş.a.