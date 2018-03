Calul și cerbul din Breaza implicați în Cambridge Analytica. Fabulă despre Fake-news

1. Totul a-nceput de aici: “Scenă inedită surprinsă de colegii noștri de la Ocolul Silvic #Breaza, din cadrul Direcției Silvice #Suceava. Specialiștii Regiei Naționale a #Pădurilor - #Romsilva au filmat un cerb care a pătruns accidental în curtea de lângă o pădure a unei persoane, unde și-a găsit ca partener de alergat, un cal aparținând persoanei în cauză. Niciunul din cele două animale nu a fost rănit, iar cerbul a fugit în pădure.” (Sursa: Regia Natională a Pădurilor - ROMSILVA, 23 martie)Calul e Domestic, e de folos, trage la jug, iar când nu mai e bun, e bun de luat drept țintă cu pistolul. Cerbul este Sălbatic, bun al Pădurii, demn de vânat, cu pușcă, cu ritual, coanele sunt bune de trofeu, de-o clanță la ușa cabanei.Ce se mai poate spune, o spune snoava lui Tolstoi, de-adormit copiii:“Un cerb împunse cu coarnele calul și îl alungă de pe pășune. Calul veni la om și îl rugă să-i ia apărarea. Omul îi luă apărarea, alungă cerbul, dar în schimb puse frâul și șaua pe cal. Văzând că cerbul a fost alungat, calul spuse: — Mulțumesc, omule, acum lasă-mă să plec. — Ba nu te las, fiindcă mi-am dat seama câtă nevoie am de tine. Și păstră calul pe lângă el.”Calul și Cerbul din Breaza ne trag de mânecă. Omule, omule! Nu toți Caii și Cerbii, așa cum nici toate pisicile și câinii, toți bărbații și femeile sunt dușmani de moarte. Pot foarte bine coabita, doar că rar au norocul acesta, să fie filmați și viralizați.Dar noi nu ne-ncurcăm cu un Cerb, cu un Cal. Vrem doar Emoția noastră puternică. Viralizarea. Adică, ce credem noi este Suveran.“Sătenii l-au prins, prăjit și i-au tăiat coarnele cerbului cu bonfaierul”, spun unii. Ecologiștii! “Domle, jur, cerbul e-n pădure!” spun alții. Autoritățile! De-acum, miracol. Omul Tehnologic, topit după viral, nu mai are nevoie de dovezi. Conștiința sa nu mai face vreun Skype. "Alo, domnule Cerb, ești acasă?" Unde-s coarnele, ești salam, tocăniță?Peisajul calm cal-cerb devine comment. Adică, confruntare oarbă, sângeroasă între gogoriță și prostie omenească. I-auzi aici. Așa-i poporul. Așa-i la sat! Dar ce, să vină urșii să ne omoare? Partidul, statul, Ceaușescu, familia tradițională, marele vânător, ecologiștii toți devin eroi de bazne. Nu doar cerbul a fost masacrat, dar nici calul n-a scăpat. (IATA și un sondaj privind credința în fake-news in Romania)

Uite, cum. Citește povestea Calului și Cerbului, schimbând eroii. Se numeau, de ce nu? Facebook și Fake-News. Sau Facebook și Cambridge Analytica. Daca nu stii, da CLICK pe explicatia scandalului Facebook-Cambridge Analityca) Dincolo de business, Facebook, așa cum este el acum, este o copie a felului nostru de a fi.Identități? Avatar. Lipsa de discernământ? Mai bine lipsă. Încredere? Abuz de încredere. Încrederea de gumilastic. Nu credem în legi, în reguli, ne lăsăm destinul în mâinile altuia. Totul este tranzacție. Este Trump. Faimă, bani, putere. E de vină Zuckerberg? E de vină Cerbul? Suntem noi, utilizatorii, un fel de Cal? Ce sens are adevărul? Cine prinde calul, cine-i scoate ochii? Răspunde! Tu faci MORALA fabulei.