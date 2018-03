Dan Lungu pentru Presedinte al Scriitorilor: Administrarea Uniunii - frumoasa socoteala, demna de Povestea prostiei a lui Creanga

Care sunt realele probleme ale Uniunii Scriitorilor din Romania, in afara imaginii sifonate?Sunt mai multe. Lipsa de transparenta, de exemplu. Nu gasim rapoarte anuale de activitate pe site-ul Uniunii si nici detalii despre cheltuirea banilor. Uniunea pare o cutie neagra, doar initiatii au acces la informatiile care altminteri ar trebui sa fie publice. Apoi ar fi faptul ca fondurile nu ajung in activitati de care sa se bucure toti membrii Uniunii; cei mai multi dintre ei sunt buni doar sa plateasca cotizatia si cam atit.Nu e chiar atat de saraca pe cat sugereaza cei de la conducere. Atentie, in acesti bani nu intra suplimentele de pensie si nici indemnizatiile de merit, care sunt date prin lege si sunt platite de la bugetul de stat - prin urmare, nu trec prin contabilitatea Uniunii. Din acest million si jumatate de euro nu avem nici macar o bursa de creatie, o rezidenta artistica sau vreun fel de a sprijini creatia; or, creatia e ceea ce ne defineste, de aceea suntem uniune de creatori.iar Comisia sociala, dupa stiinta mea, fiindca pe site nu avem nicio informatie, nu s-a intrunit niciodata in ultimii cinci ani. N-as vrea sa trec peste sistemul de premii, inchis si clientelar, sau peste finantarea preferentiala a revistelor culturale.deficitara sub aspectul democratiei interne, insensibila la fenomenul cultural din provincie si neadaptata la sistemul cultural european.Numesti "Conflictele din Uniunea Scriitorilor" ca afectand imaginea si credibilitatea Uniunii. Este lupta pentru Putere de vina sau "utopiile" fiecarui grup in conflict?Indiferent care sunt cauzele, o organizatie matura isi rezolva la timp problemele in interior, prin dialog si comunicare.Din acesti bani s-ar fi putut acorda 100 de burse de creatie de cate 500 de euro ori s-ar fi putut plati 500 de lecturi publice cu cate 100 de euro. Dam banii pe procese si dupa aceea ne plangem ca suntem saraci! Frumoasa socoteala, demna de Povestea prostiei a lui Creanga, ca tot a fost ziua lui de curand.Ce-i trebuie grupului Iaru-Teodorescu acest conflict?Nu cred ca-i trebuie, dar au ajuns aici, in urma lipsei de deschidere si de dialog. Eu cred ca toate neintelegrile se por rezolva la masa discutiilor, fara a ajunge in tribunale.Vorbesti despre o imagine publica buna, intinerita in schimbul unui dezechilibru generational. Manolescu-Vosganian sunt depasiti de situatie?Cert este ca foarte multi tineri scriitori de valoare nici nu vor sa auda de intrarea in Uniunea Scriitorilor. E o mare problema ! A Uniunii, nu a lor ! Dar in momentul de fata mi se pare mai important sa vorbim despre membrii existenti decat despre cei care vor veni. Candidez pentru membrii actuali.Cum de valori totusi ale literaturii romane se bat in acest fel? Manolescu, Iaru, Teodorescu sunt scriitori de istoria literaturii, de premii, de manuale.E trist, foarte trist ca s-a ajuns aici. E pentru prima data in istoria Uniunii cand s-a ajuns la asa ceva. Macar acum in al doisprezecelea ceas ar trebui sa incercam sa salvam situatia.Mai mult, cum vezi disputa intre fostii ucenici si mentorul lor?N-o inteleg, recunosc. Nu cred ca ucenicilor le-a fost usor sa treaca peste respectul si recunostinta fata de mentor. Daca au ajuns sa faca asta, inseamna ca sunt motive serioase la mijloc. De asemenea, si mentorului presupun ca i-a fost greu. Dar cred in armonie si in capacitatea scriitorilor de a se ierta unii pe altii.Cat de nasol este sa fii scriitor in Romania? Drepturi autor reduse, lipsa venituri.Nicaieri in lume nu e usor sa fii scriitor, cu exceptia autorilor de best seller, care nu-s prea multi. Dar cand asociatia de breasla, menita sa-i protejeze, ii vaneaza, abia atunci devine cu adevarat nasol. Ca toate comunitatile, si scriitorii au nevoie de un lider loial.Scriitorul este vazut ca un coate-goale in tara lui. De ce-i nevoie de el?Limba, cultura, natiunea, niciuna n-ar exista fara contributia scriitorilor. Nu-s cuvinte mari, dar nici nu trebuie sa abuzam de ele.Din 1995 este conferentiar dr. la Catedra de Sociologie, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice din cadrul Universitatii ¬Alexandru Ioan Cuza¬ din Iasi. La Editura Polirom a publicat volumele de proza scurta Baieti de gasca (ed. I, 2005; ed. a II-a, 2013) si Proza cu amanuntul (ed. a II-a, 2008), precum si romanele Raiul gainilor (ed. I, 2004; ed. a II-a, 2007; ed. a III-a, 2010; ed. a IV-a, 2012), Sint o baba comunista! (ed. I, 2007; ed. a II-a, 2011; ed. a III-a, 2013; ecranizat in 2013, in regia lui Stere Gulea; ed. a IV-a, 2017), Cum sa uiti o femeie (ed. I, 2009; ed. a II-a, 2010; ed. a III-a, 2011), In iad toate becurile sint arse (ed. I, 2011; ed. a II-a, 2014) si Fetita care se juca de-a Dumnezeu (ed. I, 2014; ed. a II-a, 2016). Tot la Editura Polirom a coordonat volumele colective Tovarase de drum. Experienta feminina in comunism (2008, in colaborare), Str. Revolutiei nr. 89 (2009, in colaborare), Carti, filme, muzici si alte distractii din comunism (2014, in colaborare) si Cartea copilariilor (2016, in colaborare). In 2011, statul francez i-a acordat titlul de Chevalier de l' Ordre des Arts et des Lettres pentru contributii la imbogatirea patrimoniului cultural francez.Intre 2001 si 2002 a fost redactor-sef al revistei de cultura Timpul. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Din 2013, a initiat si organizat anual festivalul FILIT (Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi), impreuna cu scriitorii Florin Lazarescu si Lucian Dan Teodorovici. Evenimentul a fost construit pe un concept occidental, care s-a dovedit de succes si a devenit emblematic pentru Iasi. Intre 2013 si 2017 a fost director al Muzeului National al Literaturii Romane din Iasi.In ultimii doi ani, a acordat o atentie speciala deschiderii de noi puncte muzeale in mediul rural, in judet. Astfel, cu sprijinul autoritatilor si al echipei extraordinare de la MNLR, au reusit sa inaugureze patru puncte muzeale: ¬Cezar Petrescu¬ la Cotnari, ¬Dimitrie Anghel¬ la Miroslava, ¬Ionel Teodoreanu¬ la Golaiesti / Medeleni si ¬G. Ibraileanu¬ la Targu Frumos.La alegerile legistlative din 2016 a obtinut un mandat de senator de Iasi din partea USR.