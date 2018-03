9-11 martie / Fericiri de weekend: Manifestul Cesereanu, Fotbal infinit de Porumboiu, licitatie de moneda si timbre de la 1700 incoace

Partea a doua a manifestului Ruxandrei Cesereanu va fi Fericirea weekendului viitor. Ca sa ai la ce gandi. Pe mine m-a lovit Manifestul. Pe tine? rece?

Filmul e o calatorie in mintea unui om. Porumboiu face in felul urmator: il lasa pe un om sa-si spuna teoria. Si-ti tranfera tie, public, intrebarea: dece nu, in definitiv? Un sef de Prefectura are un vis de copil: sa schimbe regulile fotbalului. Crede ca un teren fara colturi duce la un fotbal cu mult mai dinamic. Cerceteaza de ani de zile povestea. Nu numai teoria lui te lasa paf, ci si rabdarea lui Porumboiu de a-l asculta. Filmul nu omoara omului visul. Nu da cu tarnacopul. Si intri in clenciul dintre cei doi si te-ntrebi, ce-a fost asta? Vorba lui Porumboiu, adica a lui Kierkegaard studiind ironia lui Platon: a fost sau n-a fost?

Sambata 10 martie

este cel mai valoros muzicutist din Romania. A reinterpretat Elton John şi Peter Green, sau Paul Rodgers şi Jim Payne. Si isi lanseaza “Drifting Blues”, pe 10 martie, ora 21.00, la Clubul Taranului din Bucuresti.

Palatul Universul Bucuresti

Poti alege. Ce-ti trebuie? “Reenergizare, remodelare a corpului, postură corectă, reafirmare a puterii interioare, relaxare completă sunt doar cateva dintre efectele și stările cu care te vom rasfața pe parcursul claselor.”

”Nunta lui Figaro”, la Opera Nationala Iasi

Duminica 11 Martie

Zi de licitatii pentru mine. Macar sa fie al meu u

. Si

Uite ce gatesc eu in zi de primavara. Borş cu urzici – In oala pui ulei, morcov curatat, ceapă taiata mărunt, o mana de orez, ulei, pătrunjel, mărar verde, cartofi cuburi. Lasi sa se perpeleasca. Urzici tinere, spalate, curatate si oparite le pui cu apa si bors. Fa proportie intre Bors si Apa. De vrei acritura. Borsul merge cu un vin amar si taninos, naravas. Flamboyant din 2013.