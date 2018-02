Sindromul ”Nu ma atinge-ma”. Adina Pintilie a câstigat Ursul de Aur de la Berlin sau Scarba de Plumb de la Bucuresti?

Bagati-va Ursiiᅡ in fund!. Un film cu un continut trivial n-are ce cauta la un festival cultural."Huo! Masturbatoareo!, "Pintilie, plimba Ursul", Romania voiarista, Romania marturbeaza Ursul - sunt cateva vorbe, dintre cele cu putinta de scris.In fapt, in afara spectatorilor de la Berlin si a cel putin zece oameni din Romania nimeni n-a vazut filmul. Poate ceva mai mult, daca adaugam echipa de productie si criticii de film.Nu destul. Reactia a fost "de milioane", contondenta. Bucurestiului nici nu-i trebuie filmul. Noi stim filmul, este o mare porcarie, e o ofensa adusa artei si Romaniei. Europa a decazut atat de mult, noi, Romania, bine facem. Sa nu care cumva sa intre Ursul de Aur in Romania. Suntem natiune, nu animale!Uite comentarii chiar in subsolul articolului:"Va trebui sa cerem voie pentru a ne exprima indoiala cu privire la capacitatea artistica a dezaxatilor. In ritmul asta vom avea spitale psihiatrice pentru cei normali, in lumea celor tampiti. Dar parca nu este deja cazul?Poponautii mor pe capete de la nebunia lor - nu e compatibila cu rasa umana, dar ce sa-ntelegi daca esti sarit de pe ax."De ce nu ne bucuram de succes? Ieri, azi, mereu:N-am timp sa vad, ascult, cunosc: stiu eu mai bine. E vremea social media. N-am timp cu prostii. Ursule, OUT!Doar citind subiectul ne desertam sacul de prejudecati. Ce-i cu sex, cu minoritati e de pus la zid. 120BPM, Soldatii. Poveste din Ferentari-filme lansate in prezentul apropiat au fost executate public de catre grupuri nationaliste, extremiste. De la politicieni in jos, majoritatea este Urs. In limbajul puscariasilor inseamna nu stii, nu citesti, n-ai vazut. Si stiu ca artistii sunt ciudati, damblagii, schizofrenici, sinucigasi. Cine nu citeste, nu cunoaste crede ca artistul vorbeste o ciripeasca. Artistii sunt stranii. Sa fii strain in Romania este o meserie pentru artisti.Romania traieste sindromul ¬Nu ma atinge-ma¬ si nu-i nimic nou. Suficienta tine de caracter. Ura tine de 7 ani de acasa. Analfabetismul este boala societatii. Si toate astea fac sindromul ¬Nu ma atinge-ma¬. Nu ma atinge nimic. Cunoasterea? Mi se apleaca.Cultura e cea mai gaina proasta a natiunii, pe care o iubesc, ca pe sufletul meu. Pai, sa nu moara Ursul ala care ne premiaza gaina?