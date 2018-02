23-26 februarie Fericiri de weekend: Conferinte Humanitas. Scurtcircuit Saizescu. Mamaliga descompusa Ghenadie. Licitatie diamant

De 25 de ani, va dati seama, de 25 de ani, Dilema veche este in viata mea. O asemenea chestie se numeste dependenta. Pentru cei care nu stiu, Dilema veche apare saptamanal. Si este singura gazeta din Romania pentru care merita sa faci efortul de a merge la benzinarii sau la chiosc, sambata dimineata. E o ciocolata. Mie imi place neagra, picanta, elvetiana. E un whisky vechi. Mie imi place Single Malt. E o dilema. Dilema veche. Intr-o lume tot mai spalata si pieptanata pe cerebel.Uite, ce-a spus Andrei Plesu, mentorul si intemeietorul Dilemei. La serbarea celor 25 de ani, care a avut loc aseara:Iata si premiul Dilema veche. Acordat lui Victor Rebengiuc. Tot aseara, tot la serbare:E de visat la cursurile Doinei Rusti. Mata Vinerii e pusa pe creative writing la Facultatea de Limbă și Literatură Engleză, a Universității București. 12 ateliere, cu invitati de soi: Dan Lungu, Ioana Pârvulescu, Octavian Soviany, Radu Găvan și regizorul Paul Negoescu.Mamaliga? Asta vedeti! In fapt, performance-ul este despre tragi-comedia republicii Moldova. În 2008, Ghenadie Popescu a mers din Chişinău până la Iaşi, pe jos, trăgând după el o mămăligă butaforică de mari dimensiuni. A fost însoţit de un student care a filmat acest performance. “Prin lucrările hibrid confecţionate parţial din mămăligă, cum ar fi o lopată, un clopot, o menghină, o mască militară şi-un telefon, contextualizează identitatea socială a Moldovei, tranziţia de la trecutul sovietic la prezentul democratic bulversant pentru o bună parte din populaţie. Mămăliga descompusă din RAFT reprezintă simbolic suma tuturor acestor lucrări ale lui Ghenadie.”De sambata pana miercuri, merg la Conferintele Humanitas AquaForte. Liiceanu, Plesu, Patapievici, Klemm, Stoichita ne-ntreaba pe ce lume traim. Argumente din fizica, iconosfera, filosofie, istorie. Fratele meu, chiar merita. Ce sa fac? Baietii stiu carte, au decenta, sunt sarmanti. Seara, La Fotocabinet-Bucuresti, este Dragobete. Lorena Oltean si Stefan Lovin. Cântece de dor, de dragoste împlinită, neîmplinită, de nenoroc şi de nuntă pianistul Ştefan Lovin.Asculta “Bădiţă când ne iubeam”:merita vazut: este crud, ingrozitor, insuportabil. Facut fara podoabe loveste drept in uitarea noastra. Uite cum sta ecuatia: Bai, au murit copiii aia la Maternitatea Giulesti si chiar nimeni nu mai tine minte? O sa ne-o luam din nou.La pranz fac reteta lui Mircea Groza:Adica, zeama de salata verde. E primavara.Fata Yazidita de douazeci de ani facuta carpa.A prins-o la douazeci de ani razboiul asta imputit din Siria. Luptatorii ISIS au capturat satul, au prins-o. A devenit sclava sexuala a “barbatilor” ISIS. Vorbim aici de religie, de umanitate? Sa fim seriosi. Cartea este fara vreun pic de menajamente. Iti ia piutul. Te face zaț. Nadia Murad reuseste sa scape din iad. Dar cu nervii cum crezi ca sta?Am pus ochii pe AIG Diamond - 0.10 ct - Fancy Light Greenish Yellow. Nu-i mare lucru, dar imi place mie.