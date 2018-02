Marti, 21 februarie, la Cabinetul de Perspektive vine Constanta Vintila Ghitulescu. Vino la un dialog despre Sfantul Valentin si Preacuviosul Divort

Sunt vreo 20 de zile de dragoste in Romania. De la sfantul Valentin, trecand prin Dragobete si-ajungand la 1 si 8 martie. Cum sa nu-ti fie inima indracita?Despre duhul dragostei de astazi si altadata vorbeste Constanta Vintila Ghitulescu. Cu documente cercetate ani de zile in Arhive.Tine minte regulile:- Pana marti, 20 februarie 2018, ora 14 trimite un email de intrare in jocul Cabinetului de Perspektive pe adresa eugen.istodor@hotnews.ro.- Emailul acrediteaza intrarea unei singure persoane- Emailui trebuie sa aiba ca subject un singur cuvant/o singura propozitie legata de tema: Dragoste&Divort. Fantezia si bunul simt sunt apreciate.- Numar limitat! Primii doritori se vor califica in randul celor 15. Sunt doar 15 participanti la JOCUL Cabinetului de Perspektive.- Pentru confirmare, cei 15 alesi vor primi pe email o parola care va trebui rostita la intrarea in Cabinetul de Perspektive.- Ca temei al dialogului real, fiecare dintre cei prezenti ii vor pune cate o intrebare Constantei Vintila Ghitulescu, pe tema dezbatuta.- Avertisment: conversatia va fi transmisa live pe facebook/perspektiva 2.0 si pe facebook/hotnews.Scrieri: Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1780-1860) , Humanitas, 2013; În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea (Editura Humanitas, 2004, reeditare în 2011), Focul amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750–1830), Humanitas, (2006), Evgheniţii, Humanitas (2006); Mode et luxe aux Portes de l’Orient. Tradition et modernité dans la société roumaine, Iniciativa Mercurio, Valadolid, 2011.Iata FotoCabinetul, Salonul Bovary, va fi Cabinetul nostru de Perspektive.