“Realitatea e crunta! Crunta, fratilor!”: Hagi nu-i analfabet precum ministrii educatiei. Hagi seamana cu ILCaragiale

La finalul partidei dintre Viitorul şi Astra, scor 1-1, Hagi era vadit suparat. Putea sa castige, n-a castigat. Cand nu castigi, “te apuca”, te prind frustrarile in hora lor. Iti amintesti de penalizari, de alcatuirea proasta a Ligii, de faptul ca tu investesti in tineri si altii te sfideaza, esti ofticat ca esti la zece puncte de lider.L-am intalnit de vreo doua ori, am stat departe de el, la un reportofon distanta. Omul e el. N-are protocol. N-are astampar. Hei, cand n-ai stare, nu stai locului, nu pui baza pe limba, pe logica. Dar un lucru se-ntampla: nu-l ia gura pe dinainte. Cu alte cuvinte: este sincer. Il apuca si nu-l mai lasa. E furie pura. Ii ajung si lui magariile, lipsa de recunostinta, nu?Emotia lui Hagi? Furie. Totusi, limba romana este vorbita fara derapaj. Precum ministrii Educatiei.Da, piesa lui Shakespeare, in care fiicele ii mananca tatalui-rege ficatii, “regatul”. Tradatoare, dusmance, straine.Dupa ce-a fost in Generatia de aur, dupa ce-a investit in Viitorul, dupa ce-are in custodie 300 de copii, cum zice chiar regele. Piedici, dusmani. Manelele au dreptate.“Nu, hotărât; neamul acesta nu e un neam stricat; e numai nefăcut încă; nu e pân-acuma dospit cumsecade. E încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă; încă nu crede în dreptate; încă nu poate scoate din sânu-i pe cine să-i poată comanda; încă nu ştie de cine să asculte, fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni... Fript cu lapte, suflă şi-n brânză. N-a ajuns să cumpănească bine ceea ce ar fi în stare să poată cu ceea ce i se pune împotrivă, şi astfel, încă nu înţelege că în mâna lui ar sta să-şi îndrepteze soarta şi să dispună apoi pe de-a-ntregul de ea - păcum e drept şi păcum are să şi fie odată. În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-şi răfuiască socotelile cu „binevoitorii lui epitropi". Dar, cu vremea, trebuie să vină şi asta; trebuie să vină şi înţelegerea fără de care nu poate fi o naţiune sigură de avutul ei, nici de onoarea, nici de viitorul ei. (Op., 4, p. 496, fragment din Despre lume, artă şi neamul românesc, de I.L. Caragiale, antologie de Dan C. Mihăilescu, Editura Humanitas).Furia lui Hagi din 2018 nu difera de cea a lui Caragiale din anii 1900. Oare de ce?Furia lui Hagi din 2018 nu difera de cea a lui Caragiale din anii 1900. Dece? Poti sa raspunzi? Acum!Caragiale a plecat la Barlin, cum a primit mostenirea. Hagi are bani, avere, poate pleca oricand. Dece? Poti sa raspunzi? Acum!de direcţia în care se îndreaptă fotbalul românesc, de sistemul actual de desfăşurare a campionatului, cu înjumătăţirea punctelorpentru ceea ce face la Viitorul, infuzia de tineret si nasterea unei echipe din neant: "Realitatea e cruntă! Cruntă, fraţilor! Cum arată Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori. Mergeţi în continuare pe drumul ăsta, eu merg pe drumul meu, dar o să ne vedem peste 15-16 ani şi o să-mi puneţi placa de acum 15-16 ani. Toată lumea se dezvoltă şi noi rămânem pe loc! Cu echipe tăiate, cu puncte reduse. Jucătorii joacă, fac puncte, apoi află că li s-au scăzut 20 de puncte. Vine Petrescu şi vă spune, vin şi eu şi vă spun…“Mi-e ruşine că m-am întors acasă. În această seară vă transmis un mesaj foarte clar: ne vom vedea în timp şi vom vedea ce se alege! Dar pe mine să nu mai contaţi, m-aţi pierdut definitiv! Uitaţi-vă ce vă zic aici. Sunt implicat la Viitorul, dar m-aţi pierdut ca mare sportiv care a făcut ceva pentru ţara asta. Unii se bucură, să fie sănătoşi. Voi sta şi mă voi uita la voi, să vedem unde duceţi România. Dar s-o duceţi sus, vă rog frumos….. Ăsta e singurul gând al meu, să plec. De ieri, sunt convins, voi pleca. Nu ştiu când, dar o voi face cât mai repede. Asta e, poate unii se bucură, le urez succes şi voi fi primul care voi spune când vor reuşi. Sunt interese meschine şi politică multă, din păcate! Şi nu există fotbal. Pentru mine e terminat, să nu mă mai chemaţi că nu o să vin.“Dintre toţi din România, sunt primul care sprijină, primul care a băgat milioane de euro în tineri. În tineri, nu în bătrâni. În adâncul meu sunt convins că am făcut cel mai mare lucru al vieţii mele când am investit în copii. Chit că nu mai am un leu, cum zic unii, că sunt falimentar...Cum să fiu falimentar când am 300 de copii? Mai e cineva în România cu 300 de copii? Eu am doi copii legitimi şi alţi 300 care sunt ai mei. Depind de mine, le dau de toate, ţin 66 de copii cu casă, masă, şcoală, tot. Un milion de euro pe an dau!, cu toate că am o obligaţie aici. Voi pleca, cu siguranţă! Asta e, aţi reuşit, v-aţi atins obiectivul, vă urez succes să duceţi România unde am dus-o şi noi. Ne vedem, dar vom vorbi de departe.Cam asta e, cu asta am terminat, sper că nu v-am plictisit, să mai găsesc pe cineva care să spună că am vorbit 12 minute...Pot să vorbesc şi o oră, că am ce povesti, domnule. Eu am vrut la fotbal, am fost la fotbal şi am de povestit. Am 43 de ani de fotbal, vă daţi seama cât am de povestit? Nu e loc acasă pentru mine, aţi mai pierdut o persoană, un om care a plecat şi nu s-a mai întors. Dar poate că aşa e în România. Mergeţi în continuare pe drumul ăsta, că faceţi bine.Acceptaţi voi asta, nu eu! Eu nu pot să accept. Acuzaţi-mă că sunt fals, că nu eram român...Dar eram! Şi i-am bătut pe toţi, v-am făcut să fiţi mândri, aţi crescut în spiritul nostru, aşa cum a fost. M-aţi făcut să am o zi pe care n-o voi uita niciodată. Ţineţi minte lucrul ăsta. Uitaţi de Generaţia de Aur, e generaţia de placă. Fier forjat, după unii! A ruginit, e expirată deja.Şi cât am jucat, şi după ce m-am lăsat, pentru că am furnizat jucători. Acum cinci ani v-am spus că o să am 11 jucători în echipa naţională. În 2021, 2022, chiar dacă vor unii s-o blocheze, echipa naţională va fi alimentată de mine. Am investit energie, neuroni, am cheltuit orice pentru formare, pentru viitor.