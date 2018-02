Weekendul omului de capul lui. Muzica: Full Circle Nightmare. Film: 120 BPM. Teatru: Colivia. Vinho: Verde

Maine dimineata da drumul la Field Music – Open HereUn album ca un joc de sotron, dar cu mesaj social, in acelasi timp. E ludic, da, dar printre versuri & instrumente parca simti anxietatea noastra de zi cu zi cum se spulbera intr-un sunet vesel. Piesele sunt din tot spectrul vietii de om: despre un copil care se naste, despre un prieten care moare, despre stereotipurile de gen, despre cum omul e un animal social & o fiara. E funk combinat cu pop, dar auzi si pasaje de coarde, pianina, alamuri, trompete. Seara la Cluj, se canta Maskarade de Carl Nielsen. Uite, cum suna. Poti si dansa, de o pui de-o mamaliga:M-as dansa cu picioarele-iepure, capul pe spate si simtindu-mi sinapsele.Ti-am zis zilele trecute de doua filme. Sunt grele, despre experiente pe muchie de cutit. Vinerea, stii, poate fi si necrutatoare. Uite cum stau lucrurile in "120BMP" si "Soldatii. Poveste din Ferentari". Lumile astea din 120BMP si Soldatii sunt cu combustie interna. Ignorate de noi toti, au o unica speranta posibila: cea proprie. Generata, da, din manele si talharie, din SIDA si dans.Cand iti vine manusa da drumul la maxim: Kyle Craft – Full Circle NightmareOde pop – rock aduse ritualurilor de seductie, confuziei si povestilor tip Bob Dylan. Baiatul asta cu parul valvoi pe care-l cheama Kyle e trist din dragoste si baga versuri in delir: “Sunt ca un clarvazator care n-are niciun om langa caruia sa-i citeasca viitorul”. Canta un folk euforic, dar are si-o samanta glam, o inflexiune din David Bowie. In epoca noastra, a dezbaterilor fioroase despre natura relatiilor erotice, sentimentele lui Kyle par picate din Luna & desuete. Dar nu-i asa, baladele lui despre cat de tare s-a indragostit te sensibilizeaza. In Bucuresti, seara este Blue Noise. La Clubul Taranului. Zgomotul albastru merge cu o placinta cu branza si un pelin. Bine, mie imi plac glasurile intepate, sincron. Si pelinul si placinta cu branza si marar de la Club. La Iasi se joaca piesa Comedia, regia lui Hadjiculea. Dintr-o inregistrare din Sala a piesei nu se aud actorii de hohotele spectatorilor. Semn bun. In fapt, comedia este despre dragoste. fiecare intelege cum vrea chestia asta. De aici, clenciul lui Feydeau. Barbatul aluneca din dragostea-amanta catre dragostea-casnicie. Poate? Poate. Dar piedicile se tin lant.Dragonu e din hip-hop-ul cu rima LIVE. A tinut-o un timp pe droguri, dar e acum pe cele “sfinte”. Uite-l dezlantuit:"Ce faci man?Totdeauna dau boom bang Big Bang-u', creste rangu'Soldat caporal, soldatu' Universal ca Van Damme fac can-can,Intotdeauna, tu acuzi (aha)Nimic nu faci, reusesti sa ma amuzi (aha)Ma faci sa rad cand esti prea rau,Mai da-te-n p**a mea, m**tii tai de fatalau!“Te rupe strada” suna asa:Bat in geamul tauWild Beasts vor s-o termine cu muzica, asa ca au facut albumul ca pe-un cantec de lebada. “Cat l-am inregistrat, am avut senzatia ca totul explodeaza, dar si ca particip la un ceremonial”, spune Hayden, unul dintre solisti. E chitara, beat electronic, o tristete gen U2 in voce, o textura baroca a cantecele care suna, cum sa spunem, foarte masculin, mai ales ca una dintre piesele dramatice se cheama “Boy King”. E povestea lor, o trupa de rockeri care-si ia adio de la scena muzicala, cheers!Ia manzat cat vrei, dar din loc de incredere. Mega cu produse Angst, de exemplu. Au manzat fezandat. Si ia si marar, ca vremea asta buna, uite, in februarie, ne-a copt verdeturile primaverii. Arunca manzatul pe gratar, taiat, scos de pielite. Nu-l omora, lasa-l grataragit pana la jumatate. Ia mararul la tocat marunt-marunt. Wild Beasts e potrivit pentru tocat marar. Acum uneste manzatul cu mararul intr-o cratita strunita pe fund cu ulei si-un pic de apa. De ai prin casa, pune si coriandru, piper si rozmarin. De vrei exotisme. De nu, lasa totul in pacea focului ticnit. In sfert de ceas e totul gata. Imbie-te c-un vin. Vin verde. Eu mi-am facut treaba si cu o Gazela la zece lei.Nu uita, pune mana pe Bacon si experientele lui. Adorabile. Perspektiva ti le-a povestit. Uite, fascinanta groapa a lui Francis. Dar si ce-i cu faima si prostia. Retraite de Dana Jalobeanu. CLICK aici ca-i VIDEO. Vezi de-ti place muzica asta de serpi: