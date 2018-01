O noua Perspektiva. Cea de Cabinet. Joc, conversatii si dumiriri

Nu se mai aude om cu persoana! De ce? Tocmai d-aia! Ca e era comunicarii. Prea multa informatie, prea multa iluzie ca le stii deja pe toate. Doldora de convingerile tale te bagi in spatele ecranelor tale foarte inteligente. Mai o sentinta, mai un tunet si un fulger pe vreun forum, mai o glumita, mai un sarcasm. Si..?De cand nu l-ai mai ascultat pe celalalt pana la capat? De cand nu ti-ai mai luat certitudinile la intrebari? Sau nu te-ai mai lasat cazut pe ganduri?Antidotul este sa iesi din bula ta autista. Sa-l intalnesti pe semenul tau. Si el e atins de aceiasi molima. Sa stam fata catre fata si sa ne auzim ca oamenii.In mijlocul nostru vine cate cineva mai priceput pe un anumit domeniu, sa zicem istorie, psihologie, astrologie, sociologie, constiinta, devenire, amor, educatie, oculte, dar cate si mai cate!Si apoi tu te lasi prada jocului: gandesti, aprofundezi, asociezi, iti inchipui, te miri, demontezi idei fixe, intuiesti, reflectezi si alte asemenea indeletniciri pe cale de disparitie.Sa ne calauzeasca competenta, buna dispozitie si jocul!In plin Centru Istoric al Bucurestiului, la FotoCabinet. Un loc iesit din timp. Ehee, savoir-vivre!! Eleganta, rafinament, super-ambient! Tocmai bun pentru intalnirea celuilalt, pentru reinfiriparea dialogului, pentru o regasire impreuna. Un loc noblesse care te conjura la acel oblige al inaltimii la care iti doresti sa fii!Pentru ca vezi in profunzime. Pentru ca nu te mai lasi dus de colo-colo, ci conlucrezi la raspunsurile pe care le cauti. Pentru ca te lasi invaluit de agreabil ca sa deslusesti cu intelepciune in controversele care te macina.- In fiecare luna vom anunta tema si invitatul care iti va imbunatati perspektiva.- Ai cinci zile si nopti pentru a trimite un email de intrare in Cabinetul de Perspektive pe adresa eugen.istodor@hotnews.com. Emailul acrediteaza intrarea unei singure persoane.- Emailul trebuie sa aiba ca subject un singur cuvant/o singura propozitie legata de tema lansata in luna respectiva.- Numar limitat! Primii doritori se vor califica in randul celor 15 participanti.- Pentru confirmare, acestia vor primi la scurt o parola care va trebui rostita la intrarea in Cabinetul de Perspektive.- Amfitrionii, Eugen Ciocan si Eugen Istodor, vor initia o conversatie cu invitatul serii, transmisa live pe facebook/perspektiva 2.0.- Ca temei al dialogului real, tu si fiecare dintre cei prezenti vor pune cate o intrebare. O buna perspektiva se deschide daca ai o intrebare bine pusa!