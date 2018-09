Pentru protecția familiei, românii caută soluții simple, flexibile și transparente

Articol susținut de Metropolitan Life

Studiile realizate de Metropolitan Life arată că, în ceea ce priveşte atitudinea românilor atunci când vine vorba despre achiziţionarea unei asigurări de viaţă, printre primele aspecte pe care le au în vedere sunt: aceasta reprezintă un gest de responsabilitate faţă de familie, caută o asigurare care să le facă viaţa mai uşoară, doresc să colaboreze cu o companie care să-i înţeleagă şi să le fie alături ca un prieten.Cu alte cuvinte, în ciuda faptului că există o cultură profundă a susținerii reciproce la nivel familial, în momente dificile și în contextul unor potențiale evenimente nefaste, asigurarea de viață devine un instrument esențial de suplinire și susținere, acel prieten de încredere care poate ajuta la preluarea controlului asupra nivelului de trai.În acest context, Metropolitan Life a decis să răspundă acestei realități culturale, prin campania #SunăUnPrieten, un experiment social inedit care porneşte de la o realitate culturală înrădăcinată – aceea că cei dragi fac orice pentru noi. #SunăUnPrieten are rolul de a genera o conversaţie despre nevoia de protecţie financiară și modul în care asigurarea de viaţă poate contribui la un control sporit asupra evenimentelor neașteptate ale vieții. #SunăUnPrieten promovează Aşa cum vrei tu, cea mai nouă asigurare Metropolitan Life, o soluţie inovatoare, flexibilă şi transparentă special creată pentru nevoile românilor de protecţie financiară, în funcţie de etapele din viaţă în care aceştia se află.“Lansarea Asigurării Așa cum vrei tu este răspunsul firesc la ceea ce ne-au spus consumatorii că își doresc. Acest produs este nu doar un instrument puternic de protecție, ci și o încurajare de a fi „designerii” propriei vieți, așa cum o dorim noi - o abordare prin care Metropolitan Life redefinește conceptul de protecție pe piața asigurărilor din România.”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.Asigurarea Așa cum vrei tu oferă un plan de protecție flexibil, ce include plata de către companie a unei sume asigurate de până la 1 milion de lei, în cazul nefericit al decesului din orice cauză al titularului poliței. În caz de invaliditate permanentă din accident sau fracturi și arsuri din accident, compania asigură un beneficiu de până la 500% din suma asigurată, iar pentru chirurgie din accident sau chirurgie din accident și îmbolnăvire, oferă același beneficiu, ce poate urca până la 35.000 lei.Mai mult, în situația unei spitalizări din accident sau accident și îmbolnăvire, compania oferă până la 700 de lei zilnic pentru spitalizare, începând chiar din prima zi. În cazul apariției unei afecțiuni grave, clienții pot beneficia de o sumă asigurată de până la 800.000 lei, iar prin clauza Top Protect au acces la tratament specializat în afara țării, cu sume despăgubite de până la 1 milion de euro anual sau până la 2 milioane de euro pe viață. Totodată, în situația unui diagnostic grav, clienții au posibilitatea de a cere încă o opinie și recomandare de tratament din partea unui consorțiu medical specializat. În plus, pe parcursul contractului, clienții pot primi înapoi o parte din sumele plătite dacă evenimentul asigurat nu a avut loc, în limita a 30% din suma primelor plătite pentru anumite riscuri.„Asigurarea Așa cum vrei tu este un instrument de sprijin fundamental în fața evenimentelor neprevăzute ale vieții. Este acel prieten din viața reală care îți este alături nu doar moral, dar și material, printr-un angajament de încredere, onorat pe deplin.”, a adăugat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.Suplimentar planului de protecție oferit în cadrul Asigurării Așa cum vrei tu, titularii de polițe au posibilitatea de a accesa componenta de investiție Invest Plus, care permite acumularea de resurse pentru planuri de viitor, fie că este vorba despre plata studiilor universitare pentru copii sau obținerea unui venit suplimentar la vârsta pensionării. Clienții beneficiază astfel de flexibilitatea necesară în ceea ce privește decizia de investiții pe piețe interne de capital sau pe piețe externe, iar dacă dispun de sume suplimentare pentru planurile de viitor, au posibilitatea de a crește oricând valoarea investiției.Clienții care optează pentru componenta de investiție beneficiază de bonusuri de loialitate la împlinirea a 10, 15 și 20 de ani de contract, dar și de bonusuri pentru evenimente fericite precum căsătoria, nașterea unui copil, admiterea la facultate, admiterea copilului la facultate, nunta de argint etc.Lansarea asigurării Așa cum vrei tu face parte din strategia Metropolitan Life de a oferi tuturor românilor acces facil la servicii și soluții complete de protecție, produse inovatoare și personalizate, în contextul viziunii asumate „Pășim prin viață împreună”.Carmina Dragomir se află la conducerea Metropolitan Life România, în calitate de CEO, începând cu octombrie 2017, având o experiență de aproape 20 de ani în servicii financiare.