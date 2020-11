Poate fi lucrul 100% remote o alegere de viitor pentru programatori?

Pagini de [cod]

Pentru că tot acest context global cauzat de pandemie a forțat multe companii din IT și nu numai să aleagă lucrul de acasă pentru angajații lor, mulți programatori au trecut în aceste opt luni prin experimentul de a lucra 100% remote.Din acest motiv am decis să discutăm cu trei specialiști IT din ING Tech România despre cum a fost pentru ei această perioadă de lucru de acasă și despre posibilitatea ca, după perioada pandemiei, să considere lucrul 100% la distanță o opțiune permanentă pentru viitor.David este programator de peste 5 ani și în prezent împarte biroul de acasă cu prietena lui, care lucrează în același domeniu. Ne povestește că face parte dintr-o echipă care dezvoltă librării și instrumente pentru toată aria de Core Banking, adică module cu o funcționalitate specifică ce ajung să fie utilizate ulterior în mai multe țări în care ING este prezent. Scrie cod în fiecare zi și se ocupă și de zona de operațiuni împreună cu ceilalți patru colegi din echipă. Nu a mai lucrat niciodată 100% remote și e un exercițiu de răbdare și adaptare pentru el.„Nu pot să spun că mă deranjează să lucrez de acasă, pentru mine e comod pentru că fac ceea ce îmi place. O mare parte din interacțiunea mea și înainte de această perioadă se desfășura online, deci poate că m-am adaptat mai ușor din acest motiv”, ne mărturisește el.Sursa foto: Unsplash.comPrimul aspect care l-a atras la lucrul remote a fost timpul câștigat din drumurile către birou și înapoi acasă. Ne povestește că în București, pentru că stă mai departe de centrul orașului și de birou, ajunge să piardă peste două ore în trafic și acum folosește altfel acest timp.„Pe de altă parte, în lipsa unei planificări riguroase, cred că e mult mai greu să îți iei pauze și să te ții de ele când lucrezi de acasă. Eu de multe ori dacă devin foarte conectat și preocupat de o problemă nu îmi iau pauză până nu o rezolv, așa făceam și la birou. Totuși, acolo contactul cu colegii și alte întâlniri neplanificate mă scoteau din această rutină și reușeam să mă desprind mai des”, povestește David.Referitor la eficiență și productivitate ne mărturisește că lucrând de acasă productivitatea scade puțin la început, dar nu e o diferență foarte mare. El spune că a fost complicat în primele luni lucrul în echipă pentru că e mult mai ușor să colaborezi și să dezvolți lucruri observând direct ce face celălalt. Comunicarea între colegi poate deveni în mediul online foarte elaborată, cu multe lămuriri și explicații extra, deci câteodată ajunge să îți ocupe mai mult timp.„Legat de dezvoltarea profesională când lucrezi remote, pot spune că mereu am fost autodidact. Am vrut să fiu cât mai la curent cu ce se întâmplă, să mă joc cu diverse tehnologii. Am participat și la cursuri online în perioada asta, am citit mai mult. Cred că într- un final dezvoltarea profesională ține mult de tine, cât de mult vrei să fii la punct cu tot ce apare nou.”David ne spune că pentru el decizia de a lucra 100% remote în viitor ar depinde în primul rând de echipă. Nu ar prefera să fie singurul dintr-o echipă care lucrează așa, crede că e importantă interacțiunea față în față, ajută mult la legarea de relații și dinamica echipei pe termen lung.„Dacă aș fi pus să aleg acum, exceptând contextul în care ne aflăm, cred că aș prefera o variantă flexibilă: să pot lucra de acasă câteva zile pe săptămână, când am nevoie sau prefer așa, dar să am posibilitatea să vin la birou și să mă văd cu echipa. Această metodă m-ar ajuta să fiu mai eficient și să pot să am o colaborare bună și cu ceilalți colegi. Pentru felul meu de a fi, e varianta ideală. Poate mai am nevoie de timp sau de dezvoltare profesională pentru a fi confortabil cu lucrul 100% remote, dar momentan simt că nu sunt acolo.”El ne precizează că alegerea unui loc de muncă ce presupune să nu mergi deloc la birou necesită și o organizare mai mare din partea angajatului pentru lucruri care înainte veneau natural. Trebuie să construiești relații personale cu colegii provocând discuții online pe diverse subiecte, trebuie să îți organizezi pauze și plimbări pentru a beneficia de exercițiu fizic și nu în ultimul rând, trebuie să investești mai mult în partea de socializare, pentru a nu deveni retras și asocial.Adela lucrează de peste 10 ani ca programator, atât pe partea de dezvoltare, cât și pe cea operațională. În ING Tech ea face parte dintr-o echipă împărțită în mai multe țări, deci ne mărturisește că e obișnuită cu colaborarea la distanță.„O zi de muncă pentru mine începe cu un daily cu echipa, apoi mă ocup de task-urile mele individuale și în funcție de etapa în care mă aflu cu proiectul discut cu echipa de dezvoltare, cu bussines analyst-ul sau cu alte departamente implicate. Pot spune că interacțiunea cu colegii e constantă. Sunt și cazuri în care mă ocup de onboarding pentru colegii noi, knowledge sharing sau pur și simplu lucrez la task-uri în care sunt implicate mai multe persoane.”Adela povestește că nici ea nu a mai avut ocazia să lucreze 100% remote, a lucrat de acasă doar pentru câteva săptămâni legate cel mult și a avut mereu alternativa mersului la birou. Pentru ea, locuind cu familia și cei doi copii, lucrul de acasă e puțin mai complicat.„Când copiii merg la grădiniță sau la școală pe întreaga durata a programului de muncă, îți poți desfășura activitatea normal, însă dacă ajung acasă mai devreme și sunt și de o vârstă mai mică, e mult mai greu să le explici că ești lângă ei și muncești și nu le poți acorda atenție. Conceptul de birou și faptul că părinții sunt plecați într-un alt loc o perioadă, e mult mai ușor de înțeles.”Pe de altă parte, ne menționează că timpul pe care înainte îl pierdea cu transportul până la birou, îl poate dedica acum familiei sau altor lucruri personale. Riscul pe care ea ni-l evidențiază este că de acasă ai tendința să lucrezi mai mult, cu mult mai puține pauze, aspect care înainte nu era atât de prezent, pentru că îți puteai lua pauze cu colegii, erai cumva influențat de grupul cu care lucrai.Sursa foto: Freepik„Nu pot să spun că a fost o diferență de productivitate când am început să lucrez de acasă, acum 8 luni. Nu am simțit că am pierdut ceva din punct de vedere al eficienței și nu am sesizat vreo schimbare semnificativă. La birou de exemplu ne era mai ușor și comod să adresăm o întrebare persoanelor care lucrau lângă noi și nu apelam atât de mult la colegii care se aflau fizic în alt loc sau altă țară.”Adela mărturisește că ea crede că această perioadă remote ne-a educat într-un fel să ne schimbăm acest obicei de a ne lua informațiile doar din interiorul echipei. Crede că în aria în care lucrează oamenii au început să treacă peste limitele din trecut și să abordeze mult mai des prin tool-urile online persoane din alte echipe sau alte zone și astfel să ajungă să cunoască mai mulți colegi ca înainte.„Referitor la munca în echipă, chiar dacă e mai ușor să comunici față în față, ultimele luni ne-au demonstrat că e mai fezabil și să participăm cu toții la întâlniri, când nu suntem nevoiți să fim în același loc. Totodată, lucrând în echipe cu colegi care se află în mai multe țări, am ajuns în această perioadă să socializăm mai mult cu toții, indiferent de locul fizic în care ne aflăm, având la dispoziție doar canalele online.”Ea ne menționează că pe partea de traininguri și prezentări interne, simte o diferență când e vorba de valoarea prezentării și a interacțiunii sociale. Precizează că nu e imposibil, dar e dificil pentru cineva care prezintă în timp ce participanții au poate camerele oprite, să aibă același entuziasm și să își ia și feedback la fel de natural cum o făcea în prezentările care aveau loc în offline.Adela explică faptul că strict profesional, participarea la ședințe, la cursuri, inclusiv partea de recrutare și onboarding se poate face 100% online. Crede însă că formarea unei relații cu persoanele cu care lucrezi, atmosfera de la birou sunt încă aspecte pe care online-ul nu le poate replica eficient și autentic.„Pot să spun că în toată această perioadă am încercat să mă adaptez, mă așteptam ca situația globală prin care trecem să fie pe termen mediu spre lung. Eu cred că și varianta lucrului de acasă și cea prin care mergi la birou are plusuri și minusuri. Într-un final depinde care sunt plusurile cele mai importante pentru tine ca individ. Eu simt că partea de socializare și interacțiune e foarte diferită și nu cred că momentan, după terminarea acestei perioade care ne forțează să lucrăm de acasă, aș alege lucrul 100% remote. Varianta flexibilă mi se pare că îmi permite să câștig cele mai multe avantaje.”Alin lucrează ca programator de 4 ani, într-o echipă care se ocupă de dezvoltare și operațiuni IT. Ne povestește că sunt responsabili de tot ciclul de viață al unei aplicații pentru clienți retail, dar și pentru cei de business.„Rolul meu în prezent implică să scriu cod în fiecare zi, ofer suport pentru aplicațiile în producție și lucrez în echipă destul de des, mai ales cu colegii care ni s-au alăturat mai recent sau sunt juniori, la început de carieră.”În prezent locuiește singur și ne mărturisește că aceste 8 luni de lucrat de acasă sunt prima lui experiență de lucru 100% remote. Spune că la nivel teoretic, ca programator nu ai nicio piedică atunci când e vorba să lucrezi din cu totul alt loc, fără să mergi la birou, doar că momentan, nu a fost atras de această variantă.„Recunosc că această perioadă a venit și cu o serie de aspecte pozitive, legate de timpul liber. Am simțit că am mai mult timp per ansamblu să mănânc mai sănătos, să mă ocup de pasiunile mele și poate că acasă am o continuitate mai bună a task-urilor individuale. Pe de altă parte, începutul a fost destul de haotic și am dus lipsa pauzelor și discuțiilor informale cu colegii, prin care aflam tot felul de lucruri noi.”Sursa foto: Freepik„Eu am încercat să văd perioada asta ca pe cel mai bun moment să fac asta. Îmi permite să investighez mai mult tehnologiile cu care am tot vrut să mă joc și nu am avut timp. În domeniul meu dacă vrei sa înveți ceva tehnic, ai mereu atâtea resurse, încât suntem obișnuiți să învățăm prin online. Și în echipă am abordat asta ca o provocare, am creat task- uri astfel încât să încercăm tehnologii noi, cred că ne ajută că avem acum în plus acest timp de deplasare spre birou și înapoi.”Ne povestește că a participat și la un training online de programare funcțională cu o abordare mai matematică și încearcă să organizeze și sesiuni cu colegii de echipă, pentru a se menține constant la curent.În discuția despre productivitate, Alin mărturisește că pentru el productivitatea este cel puțin la același nivel, dacă nu chiar mai ridicată, în comparație cu perioada în care lucra de la birou. Totuși, simte că a pierdut mult contactul cu alte echipe și departamente și asta îi scade din potențialul de dezvoltare și de înțelegere a lucrurilor dincolo de proiectul la care lucrează.„Cred că cea mai dificilă parte la lucrul remote este să integrezi un om nou în echipă, să îl faci să se simtă un membru egal, care își poate spune părerea în mod deschis, când el e în situația în care nu ne-a cunoscut în afara ecranului și noi suntem o echipă unită cu ani întregi de colaborare. Noi ne știm plusurile și minusurile, personalitățile, deci ne este mult mai ușor să ducem la capăt un task și să știm exact pașii și pe cine ne putem baza pentru fiecare activitate.”Ne menționează că modul de lucru flexibil de care beneficia împreună cu echipa sa înainte de luna martie era cel mai potrivit pentru el. Lucra o zi sau două de acasă, în fiecare săptămână, iar în restul zilelor venea la birou și rezolva aspectele care trebuiau lucrate și dezvoltate în echipă.„Nu pot să spun că mi potrivește acum lucrul singur, de acasă. Eu încerc să îmi găsesc mereu lucruri de făcut, îmi place sa socializez cu prietenii, cu colegii. Cred că sunt subiectiv pentru că am creat o relație destul de strânsă cu cei din echipa mea și momentan nu aș alege să nu mai am parte de experiența de lucru împreună, poate peste câțiva ani, dacă vorbim de altă echipă și cu totul altă situație, lucrurile s-ar putea schimba.”Ultimele luni ne-au arătat că lucrul de acasă este posibil, dar alegerea de a lucra remote 100% fără a fi forțat de contextul global în care ne aflăm cu toții, rămâne totuși o alegere extrem de personală și subiectivă. Ea vine cu o serie de avantaje foarte importante atunci când sunt oferite omului potrivit. Este o alegere care are un impact asupra stilului de viață, asupra dezvoltării la locul de muncă și deși oferă multă libertate în anumite sectoare, te limitează din alte puncte de vedere.Uitându-ne la argumentele și experiențele împărtășite, modelul de muncă flexibil pare rețeta potrivită pentru viitor, dar rămâne de văzut dacă la finalul acestei pandemii experimentul lucrului de acasă atrage într-adevăr mai mult adepți sau din contră, descurajează fenomenul pentru următoarea perioadă de timp.