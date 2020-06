Despre intuiție în IT

Pagini de [cod]

Povestim azi despre asta cu Maria Gheorghe, IT Lead în ING Tech România, parte din echipa care a contribuit la primele linii de cod și aplicați livrate de hub-ul de software al grupului ING, care azi reunește peste 900 de oameni pasionați de software.Maria ne povestește o primă pagină din experiența ei: a auzit de programare de la tatăl ei care lucra ca inginer într-un centru de calcul și îi aducea acasă cartele perforate de care nu mai aveau nevoie la serviciu. Pe atunci era în vogă programarea în Fortran și își amintește că el și colegii lui lucrau cu o serie de mașini IBM care foloseau date de input și output sub formă de cartele perforate în funcție de comenzile codate de programatori. A trecut mult timp de atunci, dar cumva drumul Mariei a dus tot către programare, cu alte limbaje, cu alte tool-uri, câteva zeci de ani mai încolo.„Eu am terminat liceul de matematică-fizică, pe vremea aceea toată lumea voia să se facă bancher, doctor sau avocat. Nu era încă pe buzele oamenilor meseria de programator. Așa că programarea am început-o cu adevărat în facultate, a fost impact frontal în Pascal.”Mărturisește că nu i-au fost ușoare examenele de programare la Cibernetică, mai ales pentru că până atunci nu se intersectase deloc cu algoritmi, sintaxă sau ceva similar, dar a perseverat.„Pentru mine programarea e un instrument și atunci când am ales facultatea mi s-a părut interesant să înțeleg cum acest instrument se integrează și ajută procesele și lumea economică. M-a atras în mod special programarea ca mecanism prin care poți să îmbunătățești un produs sau un serviciu pentru a fi în final mult mai bun decât în prezent.”După facultate, primul job a dus-o chiar la ING Bank România. Mai exact în anul 2004 când încă nu era o explozie pe piața de IT și trebuia să fii perseverent pentru a găsi un job. „Aveam în continuare o atracție pentru combinația de business și IT, căutam în principiu un business care folosește partea de tehnologie, nu o companie de software.”Ne spune că a aflat de la niște prieteni că ING recruta pentru departamentul de IT, analiști juniori. A aplicat și a început procesul de recrutare cu 5 interviuri, într-un interval de câteva luni. „Am fost practic singura care a intrat pe poziția respectivă și a fost interesant pentru că am putut sta câte puțin cu toate departamentele pe vremea când ING era o companie mult mai mică.”A reușit să experimenteze retail, wholesale, asigurări și să contribuie la primul proiect de succes în 2005, odată cu denominarea monedei naționale (așa numita trecere la „leul greu”). „Partea bună e că acest proiect m-a trecut prin toate aplicațiile și mi-a oferit efectiv ocazia să îmi bag nasul peste tot și să înțeleg arhitectura IT și business-ul.”Apoi a continuat cu zone de wholesale, cu proiecte de plăți, ajungând team leader pe zona de dezvoltare de aplicații, unde avea în lucru cu echipa peste 70 de aplicații. Toată experiența asta a dus-o către echipa pe care a înființat-o acum 5 ani în cadrul singurului hub de dezvoltare software al ING, reușind să convingă grupul olandez că România e țara care poate contribui cu proiecte complexe la strategia și transformarea digitală prin care ING și-a propus să treacă în următorii ani.Ne mărturisește că prin faptul că a reușit să intre de pe băncile facultății în ING a avut ocazia să înțeleagă foarte multe din business pe parcursul mai multor ani și mai multor proiecte, dar și să aprecieze, acum când e în poziția în care ea ține interviuri și recrutează specialiști IT pentru echipele ei, cât de important e suflul proaspăt al unui om la început de drum.„Programele pentru studenți în ultimul an sau proaspăt absolvenți îmi sunt foarte apropiate sufletului pentru că rezonez cu toată curiozitatea lor, dorința de învățare și entuziasmul pe care îl aduc echipei.”Când încă meseria de programator nu era căutată așa cum e azi, Maria ne mărturisește că a ales acest drum, cel al IT-ului, pentru că a avut încrederea și sentimentul că nu poți realiza obiective de business fără partea tehnică, nu ai cum să progresezi.„Dacă reflectezi puțin asupra istoriei, omenirea a progresat în funcție de salturile tehnologice: de la epoca de piatră, revoluția industrială, revoluția digitală. Tehnologia împinge în general lucrurile mai departe în societate și pe asta m-am bazat și eu când am ales drumul ăsta.”„În ING am avut norocul să intru pe proiecte interesante care îmi deschideau ochii și îmi permiteau să cunosc business-ul din toate perspectivele. Ceea ce a contat mult când eram proaspăt absolventă avidă să cunosc tot. Am rămas în grupul ING atâția ani pentru că am avut curiozitatea să aflu cât mai multe lucruri și m-am simțit într-o continuă rotație de job și rol. M-am ocupat de diferite zone (plăți, canale digitale, data management, produse wholesale banking) și în fiecare am fost expusă la altă arhitectură, altă problematică și alte tehnologii. Ca profesionist am avut mereu ceva nou de învățat. În plus, am avut răbdarea să văd efectele proiectelor mari la care lucram și să observ impactul semnificativ la nivel de companie.”Pe de altă parte, Maria precizează că e important în calitate de programator să înțelegi și zona de business, pentru că asta îi oferă până la urmă codului relevanță și calitate: știi să scrii cod mai bine pentru că înțelegi ce poate fi parametrizabil și ce nu și poți să mai adaptezi aspecte sau cerințe împreună cu cei din business.Odată ce ajungi să înțelegi un business, explică Maria, devii consultant și nu doar cel care implementează niște cerințe. În plus, devine mult mai interesant și pentru tine pentru că ajungi să creezi nu doar un simplu ecran de plăți și o metodă de înregistrare, ci o aplicație care să reziste la volume mari de date, la interogări mari și la diferite flow-uri și stream-uri de lucru.„Într-un final, ca un cod să producă niște rezultate are nevoie de un context (context al unei companii, social, de business etc). Astfel, pe mine m-a preocupat mereu acest aspect de poziționare și de creare a unui cadrul în care codul să își arate valoarea. Cod bun s-a scris și se scrie în foarte multe locuri, totuși e foarte puțin acel cod care ajunge să conteze.”Maria ne spune râzând că primul lucru pe care trebuie să îl știm despre ea este că e un om, și nu un robot... robotul care preia apelurile către call-center la ING. Asemănarea de nume este pur întâmplătoare!„Sunt o persoană optimistă, încrezătoare în mine și în natura umană. Cu minusuri și plusuri, cred că într-un final totul are o soluție și orice se poate îmbunătăți. Îmi place mult să învăț și să descopăr și nu am pretenția să le știu pe toate, din contra, petrec mult timp să mă întreb ce nu știu”.„În prezent, dincolo de poziție sau rol, aș spune că misiunea mea în ING Tech este să transfer o serie de valori care m-au atras și pe mine aici în companie: a fi deschis, a dori să înveți, să explorezi și bineînțeles sa îmi ajut colegii să dezvolte toate proiectele din cadrul grupului din zona de Data Management și Wholesale Banking, zonă de care mă ocup.”Maria ne mărturisește că în actualul rol nu mai scrie cod și într-un fel îi lipsește sentimentul acela plăcut de a rezolva o problemă de la zero, pornind de la primele linii de cod. Pe de altă parte, norocul este că chiar dacă nu mai e hands-on și nu mai scrie cod, participă la multe demo-uri, hackathoane și are ocazia să exploreze multe lucruri. În plus, se implică în tot ce înseamnă formarea de echipe pentru proiecte sau tehnologii noi și asta îi oferă context și ocazia să fie mereu la curent cu schimbările din domeniu ei.„Simt că dacă într-o bună zi aș avea 8 ore dedicate numai pentru asta, aș putea să îmi revin și să scriu cu plăcere niște linii de cod. Am făcut atâta timp asta cu entuziasm, dar proiectele și rolul meu m-au dus și în altă direcție.” La nivel de tehnologii și proiecte noi, Maria ne spune că relaționează destul de mult cu zona de Advanced Analytics și Machine Learning. Ele fac și apel la cunoștințele de statistică cu care s-a intersectat în facultate, la cercetări operaționale, rețele neuronale. Zona asta simte că readuce în prima plan niște lucruri pe care nu le mai făcuse de mult, până când nu a apărut această arie și în ING Tech, în anul 2018.„Îmi doresc să aducem ceva în plus comunității tech prin această secțiune. Viziunea și bucuria de a scrie cod cu impact în business. Eu consider că un cod bine scris ajută o organizație (profit/non-profit, mică/mare) și nu în ultimul rând, îi dezvoltă pe cei care îl scriu. Cred că mulți programatori rezonează cu ideea că liniile de cod spun povestea din spatele cortinei. Citind codul unei aplicații poți să intuiești multe despre cel care l-a scris: cât de pasionat e, cât de riguros, cât de presat de timp, ce a înțeles din scopul pe termen lung, dincolo de a rezolva problema din prezent și a ajunge din punctul A în punctul B.”