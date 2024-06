OPINII Vineri, 14 Iunie 2024, 16:37

Nu cred că există in istoria intelectuală românească un autor care să fie atât de actual precum E. Lovinescu (1881-1943). Vorbesc despre actualitatea etica, politica, estetică. O actualitate care transcende imediatul, dar nu-l ignoră. Pentru ca in aceasta imediatitate se intrezaresc liniile de forta ale alcatuirilor menite sa dureze. In mai 1943, un grup de tineri intelectuali intrat in istoria culturală drept Cercul Literar de la Sibiu, au publicat o scrisoare deschisă către E. Lovinescu. Trebuie menționat că politrucii fasciști erau alergici chiar la numele criticului. Cum alergici vor fi, în anii "democrației populare" si ai "socialismului multilateral dezvoltat", politrucii comunisti. Acuzat de estetism, E. Lovinescu nu se ferește să apere valorile în care crede si să vestejească introducerea politicului si a etnicului în judecățile de artă. Dar nu doar acolo.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

La ceasul cand atatia se rinocerizează, E. Lovinescu detestă rasismul si se opune public antisemitismului. Ușile Cenaclului Sburatorul sunt deschise scriitorilor evrei, de la Camil Baltazar la Sorana Gurian. Acest lucru în plin regim antonescian. Cerchistii nu erau sburătoristi. Dar se regăseau in si se revendicau din spiritul deschis, european al lovinescianismului.

Răspunsul lui E. Lovinescu are valoare profetică. După aberațiile legionarismului pseudocultural, ale etnocrației predicată de Crainic, totalitarismul comunist din România a zămislit un avatar al antilovinescianismului, in fapt al antioccidentalismului autarhic, sovin si cocardier, care continua si azi.

Iată un pasaj de maxima relevantă din raspunsul public al lui E. Lovinescu: "După o munca de 40 de ani ce ar putea impune oarecare considerație prin continuitatea si dezinteresarea ei notorie, ma vad la fel de descoperit tuturor atacurilor indarjitilor sau incepatorilor ca si in debuturile mele, am rămas un deznationalizat. Acum un an, în revista Convorbiri literare, unde m-am straduit odinioara atata vreme, si pe al cărei «spirit major» am pretenția de a-l continua, am citit articolul unui tânăr, de al cărui nume auzeam intaia oara, sustinand ca în momentele de fata, cand pier atatia eroi pe stepele Rusiei, oameni primejdiosi literaturii noastre naționale ca mine ar trebui puși la zid si impuscati. Iată ce va așteaptă pe calea pe care ați apucat." -

