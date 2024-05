OPINII Miercuri, 15 Mai 2024, 13:27

Fac ordine printre cărți, manuscrise, scrisori, xeroxuri. Regasesc dosarul cu copiile cuvantărilor de la Plenara CC al PMR din iunie 1957, evenimentul ritualic menit să-l excomunice pe "fractionistii" Iosif Chișnevschi si Miron Constantinescu. Gheorghiu-Dej este marele maestru al ceremoniei infierarii. Se platesc politele pentru atacul împotriva lui Dej lansat de cei doi în ședințele Biroului Politic din martie-aprilie 1956.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Cuvantarea lui Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic si secretar al CC al PMR responsabil cu chestiunile de cadre, este un abia mascat manifest împotriva destalinizarii. Simplu spus, lui Dej si locotenentilor sai le-a stat în gât Raportul Secret al lui Hrușciov, au detestat eforturile reformiste din Polonia si Ungaria. Revolutia Maghiara din octombrie-noiembrie 1956 le-a creat frisoane si cosmaruri. Știau ce crime comisesera, știau cum pot sfarsi în cazul unei revolte populare. Dezamorsarea criticii din interior a fost tactica folosită de Dej si aliații săi.

Hrușciovismul românesc a murit înainte de a se naște. Calcului lui Dej era ca deznodamantul Plenarei CC al PCUS desfășurată în aceleași zile in iunie 1957 ar fi fost infrangerea nesabuitului Nikita Sergheievici si victoria grupului Molotov-Malenkov-Kaganovici-Bulganin-Saburov-Pervuhin plus "Șepilov care li s-a alaturat". A ieșit pe dos. Oricum în acea perioada a devenit clar pentru Dej ca Hrusciov va face tot ce poate ca să-l debarce. Omul sau de încredere, cel mai tânăr membru al Biroului Politic, Nicolae Ceaușescu accentueaza semnificația perena a învățăturii staliniste despre "disciplina de partid": "Știm, tovarăși, ce spunea Stalin ce privește problema aceasta, ca toate aceste grupări mici burgheze pătrund într-un fel sau altul în partid introducand spiritul de șovăială, oportunismul, neîncrederea care duce la fractionism, la dezagregare, izvor al subminarii partidului". Se recurge din nou la mitul fortaretei asediate si la primejdia calului troian. In mentalul lui Ceaușescu, Stalin ramane, ca pentru Dej, Mao, Novotny si Ulbricht, un reper inconturnabil. -Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro