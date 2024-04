OPINII Joi, 11 Aprilie 2024, 07:52

Îl întreb, abătut, în timp ce nevastă-sa se dusese să mai aducă beri: „De ce nu sunt și românii mei ca spaniolii tăi? De ce nu au cojones? De ce se văicăresc zi de zi ca niște babe, în loc să ceară vieții tot ce are viața de dat? Toată ziua bună-ziua îi auzi: „Aoleo și vai de noi, că ce-am fost și ce-am ajuns!”. Păi spaniolii ar râde în hohote dacă ar înțelege româna... bine, spaniolii oricum râd în hohote la orice”.

Mihai Buzea Foto: Arhiva personala

Pablo mă privește cu milă: „Mich, ești prost. Spaniolii sunt exact ca românii, sau mai precis, așa au fost: „Oi, oi, oi, săraca Spanie... ce-a fost și ce-a ajuns!”. Asta am auzit toată copilăria. Cretini! Nemernici! Voi, măcar, l-ați împușcat pe dictatorul vostru, v-ați purtat ca niște bărbați. Dar noi? L-am pupat în fund până în ultima clipă! Mă rog, nu l-am pupat eu, nu l-a pupat generația mea, ci generația lui de sclăveți. Iar apoi și-au petrecut restul vieții văicărindu-se. Cândva eram și eu prost ca tine. Am încercat să vorbesc cu bunicii mei, să le explic. Dar n-a fost nimic de făcut. Nu e nimic de făcut. Ăștia așa vor să trăiască și să moară: ofilindu-se de dragul Salvatorului. Mi-am bătut degeaba gura cu ei, mi-am pierdut timpul și nervii, plus vreo câteva gagici, care m-au considerat mămăligă. Dar eu eram crescut în tradiția familiei, adică a familiei extinse, că așa e la noi, mai exact așa era. Nu-ți mai înjura poporul, că nu e cu nimic mai rău decât altele. Diferența între noi și voi este că al nostru a crăpat în 1975 și al vostru în 1989, deci milogii voștri încă fac umbră, pe când ai noștri s-au dus. Asta-i toată diferența. Spania e mișto, nu zic nu, dacă te duci în concediu, dar și România e la fel. Când e vorba de cum e plătită munca, atunci se schimbă chestia, și la voi și la noi: păi, dacă e-așa de bine-n Spania, mai veneam eu aici, în Țara Fără Soare?” (Pablo stă la Haga, cu nevasta lui, ardeleancă de-a noastră, că așa ne-am cunoscut). Am băut și-am trecut la altele.

O vorbă mi-a rămas însă în cap din cele spuse de Pablo: „Nu e nimic de făcut”.

O avea dreptate?