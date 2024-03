OPINII Sâmbătă, 09 Martie 2024, 09:48

TVR Cultural a difuzat/redifuzat la sfârșitul lunii februarie 5 minute. Un film din anul 2019, scris și regizat de Dan Chișu. Inspirat din două fapte reale consumate la câțiva ani distanța. E vorba despre tentative huliganice de interzicere prin forță a două filme cu tematică gay. Ambele consumate în cinematograful aflat în incinta Muzeului Țăranului Român. În 2013,auto-impusa cenzură a bunelor moravuri, concretizată prin protestul a câtorva zeci de persoane nu numai zgomotoase a oprit abuziv proiecția filmului The Kids Are All Right. Cinci ani mai târziu, tot pretinși mandatari ai acelorași bune moravuri organizați în hoardă au blocat violent proiecția altor două filme. E vorba despre 120 BPM (Bătăi pe minut) și Soldații. Poveste din Ferentari. Aș aminti și că în a doua jumătate a anilor 90 unei cenzuri de aceeași joasă speță i-a fost supus spectacolul de teatru cu piesa Îngeri în America. Producție a unei companii independente, regizată de Theodor-Cristian Popescu și jucată în plin Centrul Bucureștiului. În incinta Teatrului Nottara. Atunci în rolul cenzorilor s-au aflat câțiva vajnici studenți la Teologie care au beneficiat, indirect, și de binecuvântarea BOR care i-a amenințat cu afurisenia pe protagoniștii spectacolului. După ce câțiva ani mai târziu, același titlu a intervenit mai întâi în oferte Teatrului Metropolis și pe urmă în aceea a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj Napoca, grație unor spectacole regizate de Victor Ioan Frunză s-a văzut că nu a fost puse în pericol nici moral creștină, nici BOR și nici familia tradițională.

Nu-i mai puțin adevărat că între timp a intervenit reversul. Nu mai departe decât lunile trecute când o militantă transgender a întrerupt fără rușine o premieră de la Teatrul Mic, iar acțiunea ei și-a aflat vajnici apărători și teoreticieni în rândul a cătorva criticițe de teatru aflate astăzi în grațiile actualului președinte UNITER (unele și aceleași care aprobă consumul de shaorma în timpul spectacolelor), ba chiar și printre actorii instituției în incinta căreia munca unui coleg de-al lor a fost supusă agresiunii.

Așadar. Povestea din filmul 5 minute începe în momentul în care un echipaj al Jandarmeriei Române este solicitat să intervină deoarece participanții la proiecția unui film cu tematică gay, proiecție desfășurată în incinta MȚR, au devenit victimele unei agresiuni homofobe. Echipajul condus de un anume Holban, personaj impecabil jucat de Mihai Călin, răspunde prompt solicitării, ajunge la timpul potrivit, numai că, din cauza convingerilor homofobe ale șefului ei, întârzie intervenția. Se face că lucrează. Legitimează fără rost participanții la proiecție. Așa se face că un anume băiat pe nume Nico este bătut sălbatic și este preluat în stare de comă și cam fără șanse reale de salvare de o ambulanță. Ajunsă la cinci minute după sosirea echipajului Jandarmeriei,

De la aceste date, scenaristul și regizorul Dan Chișu construiește o poveste poliedrică. În care se amestecă probleme și drame familiale – viața cotidiană a familiei jandarmului Holban devine un infern, familia însăși este în stare de implozie ( ocazie pentru o bine articulată suită de situații excelent jucate de Elvira Deatcu, Ana Radu și Gabriel Huian, toate completând, la urma urmei, profilul jandarmului cam erou, însă care, în cazul de față, nu și-a făcut așa cum trebuia datoria), interesele de păstrare a onorabilității Jandarmeriei, fie chiar și cu sacrificarea adevărului (prilej pentru încă un foarte bun rol în palmaresul lui Adrian Titieni), și interesele mass-mediei.