OPINII Miercuri, 14 Februarie 2024, 13:55

Premierul Marcel Ciolacu, Ministrul Energiei Sebastian Burduja și Primarul Nicușor Dan au înțeles că este necesară unirea Elcen, producător de agent termic și de energie electrică și Termoenergetica, compania de transport și distribuție de agent termic a Bucureștiului.

Cosmin Gabriel Pacuraru Foto: arhiva personala

Unirea într-o singura companie a sistemului de alimentare centralizată cu agent termic, este singura soluție de a salva întreg lanțul (Termoenergetica, Elcen, Romgaz) care face parte din sistemul electro-energetic național și care ar fi pus în pericol nu numai încălzirea bucureștenilor ci și intreaga industrie energetică.

(Trebuie amintit că domnul primar general încă nu i-a răspuns apelului ministrului Burduja, lansat în iulie 2023, ce se referea la aceasta unire, dar din declarațiile din toată această perioadă scursă, acesta nu și-a schimbat opțiunea.)

Astfel în 31 ianuarie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu, care este de la PSD, secondat de Sebastian Burduja (de la PNL) și Adrian Ioan Vestea (tot PNL) au semnat memorandumul privind unirea Elcen și Termoenergetica.

Cu alte cuvinte, teoretic, în Consiliul General al Capitalei este majoritate PSD, PNL și USR în privința fuziunii.

Pe 13 februarie, conform memorandumului, Ministerul Energiei a notificat Primăria Generală a Capitalei cu privire la Memorandumul aprobat în cadrul ședinței Guvernului României, ce are ca temă: ,,Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.”

Există obiecții rezolvabile

Eu mă bucur ca domnul primar a înțeles că în cei patru ani de mandat mărimea subvenției cu care Primăria a contribuit la acoperirea pierderilor Termoenergetica, care se ridică anual la 1,5 miliarde de lei, în total 6 miliarde de lei, ce puteau fi folosiți la orice altceva.

Situația este extrem de gravă! Termoenergetica zilnic are cel puțin o avarie care periclitează sănătatea a zeci de mii de bucureșteni. Termoenergetica, companie aflată în dificultate, nu are nici o șansă să apeleze la PNRR. În aceeași situație s-a aflat, până nu demult și Elcenul, care deabia acum un an a ieșit din insolvența generată tot de primărie, prin RADET. Deabia acum poate accesa ceva fonduri pentru investițiile preconizate. Să nu uităm că tehnologia și utilajele sunt extrem de vechi și cu randamente slabe. Dacă Elcenul încă mai poate supraviețui, se datorează conjuncturii favorabile din piața de energie electrică și se poate descurca (cu greu!) numai când prețul pe MWh este mare, în situația în care este penalizată cu certificate de CO2 de 100 milioane de euro anual.

Domnul Primar a anunțat că dorește un audit asupra pierderilor Termoenergetica. Minunat! Să vedem la ce concluzie vor ajunge specialiștii.

De asemenea domnia sa a mai afirmat că își doreste ca municipalitatea să aibă mai puțin de 50% din această nouă companie. Fuziunea celor două societăți comerciale sa va face conform legii: se vor realiza evaluările acestora, de aici rezultând procentele pe care Ministerul Energiei și Primăria le vor deține în noua companie. Bineînțeles că dacă Primaria vrea să aibă peste 50% este posibil. Dacă nu va reieși din evaluare, activele și pasivele Termoenergetica având potential de a fi mai mici decât cele ale Elcen, Primăria poate veni cu aport de capital pentru a deține 50% sau peste. (Trebuie amintit că la sfarșitul lui februarie 2024, Termoenergetica datorează Elcen 800.000.000 lei.)

O alta obiecție este datoria istorică a RADET la Elcen. Dacă citim cu atenție memorandumul, vedem că aceasta este amintită doar pentru a arăta oportunitatea fuziunii. (Nu discutăm de interpretările jurnaliștilor.) Unirea se face între Termoenergetica și Elcen. RADET-ul lipsește din ecuația fuziunii. (Nici nu cred că ar fi legal ca această regie, intrată în faliment, să fie parte în operațiunea de fuziune.)

Lunima de la capătul țevii

Nu putem spune că domnul primar nu a fost preocupat de starea sistemului de transport și distribuție a agentului termic. Au fost făcute investiții cu mult mai multe decăt ce s-a făcut în ”evul mediu” al doamnei Firea. Dar așteptările bucureștenilor au fost mult mai mari. De asemenea numărul kilometrilor de țeavă e cu mult mai mic decât promisiunile din campania electorală de acum patru ani. Dar cred că aparatul funcționăresc al primăriei este gripat și e destul de posibil ca să îi fi sabotat multe din inițiative. _

Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro