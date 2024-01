OPINII Duminică, 21 Ianuarie 2024, 09:18

Senatoarea Diana Șoșoacă a avut mesaje diferite despre protestul de trei zile care a început duminică în fața Palatului Parlamentului, de parcă ar trăi în lumi paralele. În ultimele zile a tot încercat să convingă opinia publică de faptul că nu are nicio legătură cu manifestația care a primit aprobare de la Primăria Capitalei, dar a insistat ca lumea care o urmărește pe rețele să participe la acțiune.

Diana Șoșoacă, în plenul Parlamentului cu o botniță pe față Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi că a aprobat un protest de trei zile al fermierilor și transportatorilor în Piața Constituției, spunând că acesta nu va afecta traficul din București, așa cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi avizat un protest în Piața Victoriei.

Senatoarea Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, a susținut vineri că nu are nicio legătură cu notificarea de protest în numele fermierilor și transportatorilor avizată de Nicușor Dan. Șoșoacă a spus că solicitarea aparține avocatului Mircea Bogdan Petre, care nu ar reprezenta-o nici pe ea, nici partidul și cu care nu ar avea nicio legătură.

„Ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea, e cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care am înțeles că s-a dus ieri la Primărie, în urma discuțiilor pe care eu le-am avut. Nu e avocatul meu! Ca să fie avocatul meu, trebuie să am un contract de asistență juridică, nu e avocat la partid!

Nu are nicio legătură, e o persoană fizică, e un avocat care militează de foarte mult timp pentru drepturi și libertăți (...) N-am cum să confisc un protest care e deja confiscat de către cei care sunt membri PSD și PNL. Cine s-a dus acolo să reprezinte? Membri PSD, un membru PNL Sector 4, un membru PP-USL”, a susținut Șoșoacă la B1TV.

Cu toate acestea, senatoarea a scris sâmbătă un mesaj pe Facebook în care cerea „urgent” ca participanții la prostest să trimită datele de identificare ale utilajelor care vor veni în parcarea din fața Casei Poporului

„TRIMITETI URGENT NUMERELE DE ÎNMATRICULARE ALE TRACTOARELOR SI CAPETELOR TRACTOR, NUME, PRENUME, NR TELEFON AL SOFERILOR CARE VIN IN PIATA CONSTITUTIEI LA ADRESA DE MAIL

protestfermieri@yahoo.com si zilele in care veniti 21, 22, 23 ianuarie 2024”, a fost mesajul scris pe un fundal roșu de Șoșoacă.

După aceea a postat o poză cu ea și sigla partidului fondat după ce a fost dată afară din AUR, spunând că nu este organizatoarea, dar „vocea mea contează”, încercând să demonstreze că protestul este „independent”.

Într-un alt mesaj publicat vineri seară, senatoarea aleasă pe lista AUR a scris cu majuscule (comunicare online care sugerează că autorul țipă) că are dovada că manifestația nu este organizată de ea.

„DOVADA CĂ NU ESTE MITINGUL MEU!

SOLICITAREA MEA A FOST PT PIATA VICTORIEI SA LE FIE DATĂ LOR! CEREREA A FOST RESPINSA!

In cazul in care nu ai miting notificat, in cazurile de fata se aplica art. 339 cod penal, - dosar penal pt îngreunarea circulatiei pe drumurile publice! - inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda!

NU MAI MINTITI, LATRINELOR! DESFIINTAREA LATRINELOR TV!

JOS GUVERNUL! JOS CIOLACU! JOS GRINDEANU!

JOS MAFIA!

JOS JOHANNIS”, a postat Șoșoacă.

Înainte de a „dovedi” că nu este protestul ei, președinta SOS România a chemat oamenii la protest în timpul sesiunii extraordinare a Senatului în care se vor aproba niște ordonanțe de urgențe date Guvern, după negocierile cu protestarii.

„LUNI, 22 IANUARIE 2024, ORA 12:00, SESIUNE EXTRAORDINARA SENAT PT SOLICITĂRILE FERMIERILOR SI TRANSPORTATORILOR, ASTFEL CUM AM SOLICITAT!

MITING APROBAT IN FATA PARLAMENTULUI EXACT IN TIMPUL SESIUNII! IEȘIȚI ÎN STRADĂ!”

Potrivit Aktual24, Șoșoacă a avut o postare în care își aroga rolul de organizator printr-un clip intitulat „Nicușor Dan aprobă cererea noastră”, dar aceasta a fost ștearsă sau schimbată ulterior.

Avocatul Mircea Bogdan Petre, organizatorul protestul a spus că a făcut în nume personal solicitarea de protest și că i-a „cerut acceptul senatoarei”.

„În urma demersurilor protestatarilor din 10 ianuarie, am observat că vor să ajungă în București. Nefiind pregătiți, pe 12 ianuarie am luat inițiativa cetățenească de a formula o cerere către comisia din Primăria Capitalei pentru a aproba organizarea unui protest.

În data de 10 ianuarie am semnat o adeziune și am discutat cu dna senator, i-am cerut acceptul dacă e de acord ca pe prima cerere să o trec pe dânsa, pentru că nu am instrumentele necesare de a promova acest protest.

În urma acestui demers, am fost invitați la comisie. Pe anumite considerente, a fost respinsă prima cerere, pe 16 ianuarie. Pe 18 ianuarie am formulat a doua cerere observând ce condiții trebuie îndeplinite ca această cerere să fie admisă. Am reformulat, am indicat locația, numărul de persoane, orarul, programul…

A doua cerere am formulat-o în nume personal. Comisia a considerat că poate fi admisibilă și am purces la semnarea protocolului.

Pentru a nu fi politizat, (a doua cerere) am făcut-o în nume personal. Doamna senator a spus că nu se va prezenta la protest și nu vrea să fie asimilată acestui protest, dar își pune expertiza”, a explicat avocatul, pentru B1 TV.

Mircea Bogdan Petre a insistat că nu vrea politizarea acestui protest și că el a vrut doar să facă „un gest civic”.

El a mai spus că în 10 ianuarie a depus și o cerere de adeziune la SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, dar că nu știe dacă i-a fost aprobată.

„(...) Am informat-o pe doamna Șoșoază că a fost aprobat acest protest. Am rugat-o să facă public, că eu nu am instrumentele de social media să fac public.

Am convenit de comun de acord și i-am spus că nu vreau să se creadă că e implicată și că partidul SOS să politizeze acest protest. A zis că nu va veni în piață”, a detaliat Mircea Bogdan Petre, la Antena 3.

La protestul de trei zile al fermierilor şi transportatorilor care a început duminică în Piața Constituției au fost aduse până acum doar un tractor pe platformă și un camion, deși autorizația a fost obținută pentru 200 de utilaje.