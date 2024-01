OPINII Sâmbătă, 13 Ianuarie 2024, 11:00

​Spre deosebire de alte țări europene, mai neatente, România s-a pus deocamdată la adăpost de alimentele pe bază de greieri sau lăcuste. Dar cine știe ce alt pericol mare ne mai paște în 2024?

Protest AUR la Parlament, mai 2023 Foto: Inquam Photos - Sabin Cirstoveanu

La sfârșitul anului trecut, președintele Iohannis a promulgat o lege inițiată de premierul Ciolacu pentru a interzice folosirea făinii din insecte pentru produsele tradiționale românești, cum ar fi cozonacul.

Legea nu răspunde și la întrebarea firească de ce un brutar sănătos la cap ar folosi în cozonac o făină care costă de 20 de ori mai mult decât cea obișnuită, dar astea deja sunt detalii. E bine că avem această lege, s-au bătut pe ea și cei de la AUR și cei de la PSD, până la urmă premierul a învins și-și poate trece victoria pe pliantul de campanie electorală.

Am adus în discuție acest subiect pentru că am constat recent că temerea de a nu băga în gură din greșeală produse de insecte este una chiar reală în România.

Deși totul a pornit de la faptul că agenția specializată a Comisiei Europene a autorizat comercializarea în UE, la cererea unor companii alimentare, a unor produse făcute din greieri, lăcuste sau viermi de făină, oamenii au înțeles că, de fapt, începe o nouă era a alimentației. Una în care pulpa de porc sau de vită vor fi înlocuite cu piciorușele altor vietăți. „Lăsaţi greierii să cânte”, a mai pus gaz pe foc, emoțional, și fostul ministrul al Agriculturii, Petre Daea.

Oamenii au înțeles acest lucru pentru că unii politicieni le-au spus-o, iar algoritmii internetului au răspândit „informația” până în cele mai îndepărtate colțuri ale României.

Am întâlnit zilele trecute un preot cu multă carte care era chiar furios că o să ajungă să mânânce produse din insecte. Când i-am replicat că nu are de ce să facă acest lucru dacă nu vrea, nu-l obligă nimeni să le cumpere, mi-a răspuns că „o să-l păcălească, pentru că nu întotdeauna el citește ce scrie pe eticheta unui produs”. Nici argumentul prețului mai mare nu l-a convins, așa că nu am avut altceva de făcut decât s-o las baltă.

Dar nu doar despre insecte am vorbit cu oameni din diferite medii în ultimele zile. Am aflat, de pildă, că Dan Negru a ajuns un fel de erou după călătoria lui prin SUA în care a descoperit că americanii nu-și cumpără mașini electrice și continuă să plătească cu cash.

„M-au dresat spunându-mi că-n lumea civilizată dispare cashul. În America cashul e la căutare, plătești cash, primești reduceri. M-au dresat că-n lumea civilizată viitorul e al mașinilor electrice. În America le-am căutat cu lumânarea. Nu le-am găsit”, zice Dan Negru într-o postare devenită virală pe Facebook.

Bine, chiar dacă în America sunt totuși 2,4 milioane mașini electrice, iar tranzacțiile cash nu reprezintă decât 18 % din total, „descoperirile” realizatorului tv le-au confirmat multora impresia că „sunt mințiți”, că există o conspirație împotriva lor, că cineva vrea să le bage pe gât măsuri care în țările bogate nu există.

Și am mai auzit zilele trecute și că ucrainenii, cu sprijinul americanilor, ne-au invadat piața cu produsele lor în timp ce fermierii români au dat faliment și că nu suntem băgați în Schengen pentru că România „trebuie să rămână piață de desfacere pentru produsele altora”, iar noi să nu producem nimic.

Într-o perioadă când românii, luați în ansamblu, trăiesc cel mai bine din toată istoria lor, nu trebuie să mergi prea departe ca să afli că, de fapt, „atâta nedreptate nu s-a mai întâlnit în această țară, iar din cauza asta în 2024 va fi o explozie”, după cum mi-a zis un șofer de tir care face câteva curse pe lună în Europa și numai că o duce prost nu ai putea spune despre el (prin munca lui, desigur).

Sunt multe lucruri de care românii au dreptul să fie nemulțumiți, de la fiscalitatea aberantă, la pensiile speciale sau marile discrepanțele din societate, dar nu avem nimic de câștigat dacă dezbatem subiecte precum alimentele din insecte sau constatările naive ale unui realizator de televiziune specializat în organizarea de revelioane.

Aceste teme nu sunt însă întâmplătoare. Sunt exact acelea care sădesc neîncrederea în democrație și în sistemele politice vestice care sunt prezentate ca abuzive: ne impun numai lucruri rele, de la insecte până la alimentele din Ucraina „pe care nu le controlează nimeni” și „falimentează fermierii români”.

Se va vorbi despre acestea în campaniile electorale pentru cele patru rânduri de alegeri care ne așteaptă în 2024? În mod sigur, da, deja avem un partid populist, AUR, care a furat demult startul în această privință.

Publicația Misreport a identificat nu mai puțin de 19 site-uri și pagini de Facebook care postează propagandă sau conținut fals favorabile AUR. Materialele sponsorizate au avut în 2023 nu mai puțin de 15.700.000 afișări pe Facebook.

Despre ce scriu aceste publicații care se pretind independente? Un articol edificator găsim pe unul dintre aceste site-uri, economiștii.ro: „Am prioritizat Ucraina până când am ajuns să ucidem economia României”. Atenţie la revolta companiilor româneşti/fermierilor români, care vine din spate!

Dar nu doar alegerile din România stau sub semnul fake-news urilor.

„Alegerile și dezinformarea se ciocnesc ca niciodată în 2024” este titlul unui articol din New York Times de unde aflăm că în 2024 mai mult de 4 miliarde de oameni sunt așteptați la vot, în toată lumea, din SUA și țările din UE până la Rusia, India sau Taiwan.

Articolul îl citează și pe Fyodor A. Lukyanov, un analist care conduce un think tank afiliat Kremlinului care spunea recent că „2024 ar putea fi anul în care elitele liberale ale Occidentului își pierd controlul asupra ordinii mondiale”.

Conspirații care urmăresc să discrediteze Occidentul sunt peste tot, din Pakistan în Europa, iar experții citați de NYT prevăd că acestea vor influența într-o mare măsură rezultatele alegerilor.

„Campaniile influențate din străinătate vizează în mod regulat provocările interne care polarizează societatea. Inteligența artificială a supraalimentat eforturile de dezinformare și a distorsionat percepțiile asupra realității. Asta în timp ce marile companii care dețin rețelele de social-media și-au redus măsurile de protecție și au redus echipele dedicate”, scrie în articolul menționat.

„Aproape fiecare democrație este supusă stresului, independent de tehnologie”, a spus Darrell M. West, membru senior la think tank-ul Brookings Institution. „Când adaugi dezinformare pe deasupra, creează multe oportunități de rău.”

Am auzit recent discuții despre faptul că, din cauza absenteismului la vot în România, rezultatele alegerilor sunt decise de oamenii fără educație. De fapt, nu acesta este cel mai mare pericol ci ca rezultatele să fie decise de știrile false și de cei care sunt în spatele acestora.