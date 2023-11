OPINII Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023, 12:41

Titlul acestei analize poate părea el insuși o nebunie firească intr-o țară ce se dovedește, pe zi ce trece, condusă haotic, conform haosului indus de piața liberă, atît cât ințelegem noi din această noțiune.

Această impresie de nebunie mi-a fost indusă de participarea la un proiect extrem de promițător și potențial util economiei românesti: indigenizarea unor hibrizi de soiuri de Sorg zaharat, deși, sunt aproape sigur că cititorii vor găsi acest subiect drept unul prozaic, nesemnifictiv, fără nici o legătură cu Energia cea Maresi PV (sau chiar Eoliene) , despre care nu trece 1 zi să nu auzim cit de importante sunt pentru Strategia Energetică cea Mare a României și cum ne decarbonizează și ne asigură securitatea energetică ?!

De mai mult de 3 ani de zile, un grup de firme, specialiști entuziaști in agricultură (incă mai avem așa ceva ! deși unii sunt considerați ”frustrați”), două Institute de cercetari agricole și cițiva fermieri, au adus în țară, mai mulți hibrizi de Sorg zaharat, plantat, crescut si recoltat, din loturi reprezentative, din toate zonele agricole reprezentative din România (Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Transilvania). Rezultatele testelor au fost de-a dreptul specaculoase, confirmîndu-se ceea ce se știa: România are terenuri agricole de calitate (soluri bazice), care au permis recolte test deosebite.

Cititorul se poate intreba legitim: da , și ce-i cu asta ?.

SA MERGEM MAI DEPARTE

Este indeobște cunoscut că România (ca și marea majoritate a industriilor) a inchis aproape toate fabricile de zahăr din țară, din diverse motive, pe care nu mai stăm acum sa analizăm (lipsa materii prime, ”mormane de fiare vechi”- diagnosticul unui celebru macroeconomist, necompetitivitate in piața liberă, etc.)

CONSECINȚA ? In prezent, România importă anual cca. 500,000 t zahăr (produs in principal din trestie de zahăr, procesat in fabrici din Franța și UK, cu materie primă adusă din fostele dominioane), si care, calculat la prețul de retail din România (min. 6 lei/Kg zahăr alb local sau min. 10 Lei/ Kg zahăr brun) duc la o valoare de minim 1 miliard EUR/an, import, care contribuie binișor la deficitul IMENS balanței comerciale la produse alimentare, iarăși, un fapt cunoscut și cu care ne-am cam obișnuit – România importator net de mincare în piața liberă !?

În acest context, să ne uităm puțin pe cîteva din rezultatele testelor de culturi recoltate de sorg zaharat, subliniind că această cultură este vast răspîndită in lume dar și în UE....numai in România nu !

Producția/ ha: 60 – 120 t/ha (este foarte pretabilă la soluri nisipoase, aride și cu deficit de apă, adică exact ceea ce se intimpla in prezent in România si oricum se va accentua in viitor !...vedem cu totii, cîmpuri intregi cu culturi de porumb uscat, din lipsa de precipitatii sau irigatii)

– are un factor de absorbție de cca și eliberează in atmosferă O2 aproximativ aceeași cantitate ! Din punct de vedere alimentar: Din 1 Ha plantație Sorg Zaharat , se obtine prin presare cca 40 t Suc cu BRIX-20% (soluție-concentrație zahăr in apă), apoi 8 t Sirop Natural BRIX-80% și în final 7 t echivalent zahăr (sănătos !) Siropul de Sorg zaharat are proprietăți similare cu mierea de albine si, foarte important, nu prezintă risc de diabet zaharat, spre deosebire de zahărul chimizat. Faina de Sorg nu contine gluten, este bogată în fibre, antioxidanți si fenoli, fiind ideală pentru producția de pîine, prajituri, patiserie si paste ANAMOB- Asociatia Națională a Industriilor de Morărit și Panificație din România, pe baza analizei și certificărilor prezentate, a emis o declarație oficială de a utiliza orice cantitate disponibilă de produse din Sorg, citez: ”...pentru a asigura populației României hrană sănătoasă si ieftină. Calitatea hranei populației considerăm că este un element al securității și siguranței alimentare a României” Nu mai menționăm aici o mulțime de alte beneficii pe care le aduce această cultură, subiect ce poate fi tratat extensiv separat



În final, am estimat necesarul de suprafață agricolă necesară a fi cultivată cu Sorg zaharat (numai pentru evitarea importului de zahăr chimizat !), rezultînd o suprafață de cca. 71,400 ha (neglijabil, comparativ cu 8,2 mill.ha cultivate deja dintr-un potențial agricol de 14 mill. ha al României)

DE AICI ÎNCEP ”PROBLEMELE” AGRICULTURII:

din cele numai 71,400 ha potențial cultivabile cu Sorg zaharat, ar rezulta o medie de recoltă de materie primă de cca. 5,7 mill. t, iar după procesare (pentru zahăr), și după producția celor 500,000 t zahăr care vor elimina importurile, vor rămine cca. 2, 88 mill.tone/an deșeuri denumite bagasă (in fapt biomasă), de care industria ”trebuie să scape” !.

testele de combustie, relevă că bagasa are o putere calorică în jur de 5 MWh/t, net superioară biomasei silvice !, iar aceasta inseamna o energie primară totală (curată !) de cca. 14,4 mill. MWh/an !

CUM PUTEM AJUTA SECTORUL AGRICOL ”SĂ SCAPE” DE DEȘEURILE CREATE, IN CANTITĂȚI MARI ?

aruncînd o simplă privire asupra unui raport ANRE referitor la energia termică consumată de sistemele SACET din România, pe zone geografice, rezultă că, in 2021, s-au consumat puțin peste 7 mill/ MWh/year

CARE AR FI SOLUȚIA FOARTE SIMPLĂ ?

In zonele agricole de pe lingă marile orașe care au SACET-uri, se aplica LULUCF cf. Dir.UE (cititorul se poate documenta pe net ce inseamnă asta), in concept ”economie circulară” și se cultivă Sorgul zaharat (se schimbă culturile) pe suprafețe determinate. Recoltele se transportă economic (distanțe mici), pînă în interiorul marilor CET-uri (toate dispun de vaste spatii de depozitare carbuni, sau cenușa, sau, pur si simplu au spații excedentare), unde se vor construi viitoarele fabrici de zahăr. Și, dacă tot e construită fabrica de zahăr/făina/sucuri, etc., tot acolo se construiește si o centrală de cogenerare pe bagasă (biomasă) dimensionată corespunzător, inlocuind vechile instalații pe gaz/carbune.

Mai jos, se poate observa conceptul la nivel de SEN:

CE SE REALIZEAZĂ ? (în afară de eliminarea unui import de zahăr nesănătos și inlocuirea cu altul sanatos)