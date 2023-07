OPINII Vineri, 28 Iulie 2023, 07:50

1. În ultimele zile am observat cu toţii că la sfârșitul calupurilor publicitare, difuzate în intervalul orar 18.00-22.00, posturile de radio și televiziune difuzează în mod regulat următorul mesaj de avertizare: „Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea”.

Cristi Danilet Foto: Arhiva personala

Am întrebat mai mulţi amici ce înţeleg ei când citesc sau aud acest mesaj. Indiferent că au sau nu studii juridice, mi-au spus cam aşa: „Poţi viola un copil şi scapi de pedeapsă dacă nu eşti cu 5 ani mai în vârstă ca el. E o regulă cretină. Cine a făcut-o?”

2. Despre ce e vorba? Numărul de abuzuri sexuale asupra copiilor a crescut. E un fenomen despre care am avertizat public acum câţiva ani când am început să fim sesizaţi în tribunale cu dosare privind copii violaţi de proprii părinţi sau concubinii mamelor, respectiv imagini şi filmuleţe pornografice cu minori distribuite pe reţelele de socializare şi dark web. Ulterior am început să primim dosare privind şantajul cu poze intime din partea foştilor iubiţi (revenge porn), ademenirea minorilor de către „specialişti” în vederea întreţinerii de relaţii intime (grooming) sau exploatării sexuale (metoda Loverboy). Acum ne vin dosare cu minori abuzaţi sexuali de alţi minori în toaletele şcolilor sau în spatele blocurilor, cu minori care sunt hărţuiţi cu poze înfăţişând organe sexuale trimise de majori sau chiar alţi copii, cu mame care primesc bani ca să îşi dezbrace şi să defloreze fetele mici în faţa camerelor pentru consumatori online. Avem minore care rămân însărcinate chiar în sistemul de protecţie al statului şi e plin de minore pe OnlyFans.

Rezultatele numerice? România are cele mai multe mămici cu vârsta sub 15 ani; jumătate din numărul copiilor şi femeilor traficate din UE provind din România; 400.000 de femei fac video-chat, dar numărul minorilor – deşi este interzisă această activitate pentru ei – este necunoscut. Rezultatele psihologice? Incomensurabile. Rezultate financiare? Pentru cei care fac bani din exploatarea sexuale, îmbogăţire peste noapte – şi nu exagerez.

3. În aceste condiţii, Parlamentul a decis să ia atitudine: să sancţioneze mai grav abuzurile sexuale comise asupra minorilor. Numai că a făcut exact invers. Astfel, prin Legea nr. 217/2023 se modifică Codul penal, iar principala noutate este următoarea: până acum, cel care întreţinea relaţii sexuale prin constrângere cu un minor primea 7-12 ani închisoare pentru „viol”; de acum, cel care întreţine relaţii sexuale prin constrângere cu un minor va primi 8-15 ani închisoare, iar cel care întreţine relaţii sexuale cu acordul minorului sub 16 ani va primi 7-12 ani închisoare, ambele pentru o nouă infracţiune numită „violul săvârşit asupra unui minor”. Cu alte cuvinte, graţie noii legi vom avea “viol cu acord” şi “viol fără acord”. Ciudat, nu?”

Am făcut o analiză tehnică a acestei legi şi recomand pentru cine are timp să citească AICI. Am ajuns să găsesc acte care azi sunt infracţiuni, dar care din cauza noii legi nu vor mai fi infracţiuni. Cele mai halucinante situaţii sunt acelea în care rişti închisoarea dacă inviţi prin sms un minor să vezi un film porno, sau ceri o poză intimă unui minor, sau mângâi în zone intime un minor, sau faci sex în faţa unui minor, dar nu este nimic ilicit dacă te culci cu acel minor! Şi totul e prevăzut în lege, exact aşa cum vă spun.

4. În fine, mă întorc la anunţul TV de care vorbeam la început. El apare pentru că art. III din această nouă lege obligă operatorii TV şi radio să îl publice. Numai că acest anunţ conţine o minciună, o eroare şi două inepţii.

Minciuna: Anunţul e obligatoriu de la data de 14 iulie 2023, dar noile modificări se vor aplica de la data de 1 ianuarie 2024. Am şi primit ieri seară un mesaj “Să înţeleg că dacă un minor de 17 ani se culcă cu un minor de 12 ani nu se consider viol?”. Şi am răspuns? “Da, însă numai de la 1 ianuarie 2024. Azi, această faptă este infracţiune”.

Aşadar, anunţul de la TV şi de la radio este o minciună, cât timp se înţelege că se referă la timpul prezent căci azi, dacă un major se culcă cu un minor cu vârsta de sub 16 ani, cu acordul acestuia, comite infracţiunea de “act sexual cu un minor” şi riscă închisoare de la 1 la 9 ani. Actuala lege arată şi în ce condiţii nu eşti pedepsit: dacă diferenţa de vârstă dintre cei doi este până la trei ani. O prostie, dacă mă întrebaţi, iar cine invocă excepţia “Romeo şi Julieta” vorbeşte aiurea: se ştie că Julieta nu avea 14 ani împliniţi, dar nicăieri nu scrie ce vârstă avea Romei – şi, să nu uităm că vorbit de fapte de acum 500 de ani, când căsătoria dintre minori era ceva firesc, iar speranţa de viaţă a oamenilor era undeva la 30 şi ceva de ani.

Eroarea: Anunţul de la TV nu are înţeles în afara contextului dat de toate modificările aduse prin noua lege. Cine citeşte doar anuţul înţelege că dacă faci sex cu un minor şi diferenţa de vârstă dintre cei implicaţi este până în 5 ani, fapta nu e viol. Nicăieri nu se spune că e vorba aici doar de sexul cu acordul minorului. Mulţi dintre prietenii mei de pe Facebook mi-au şi spus: „Păi, se oficializează violul nepedepsit” – căci asta înţelege oricine prin „viol”: sex prin constrângere. Or, dacă la TV spune că „violul nu se pedepseşte când diferenţa de vârstă e mică”, rezultă că e liber la viol în atari condiţii.

Prima inepţie: Anunţul de la TV reflectă întocmai intenţia Parlamentului: sexul comis între minori nu va mai fi infracţiune. Azi, dacă un minor de 17 ani şi jumătate face sex cu un minor sub 14 ani şi jumătate, cu acord, este infracţinea de „act sexual cu un minor”. De la 1 ianuarie 2024, acest lucru nu mai e infracţiune cât timp cel mic îşi dă acordul, indiferent de vârstă (teoretic, s-ar putea face o expertiză a discernământului, practic la asta se ajunge numai în situaţia unui proces penal). Să dau un exemplu: dacă A în vârstă de 16 ani face sex cu acordul lui B, care are 12 ani, nu va mai fi ilicit. Oare asta s-a dorit, să se legalizeze actele sexuale între minori indiferent de vârstă?

A doua inepţie: Dacă majorul mai mare cu 5 ani face sex cu acordul minorului având vârsta sub 16 ani răspunde direct pentru „viol", de ce nu sunt pedepsite mai uşor actele lui comise atunci când diferenţa de vârstă e mai mică de 5 ani? Să dau un exemplu: dacă A în vârstă de 21 ani face sex cu B care are 16 ani fără o zi, primul riscă închisoarea pentru viol, iar dacă C în vârstă de 21 ani fără două zile se culcă cu acelaşi B, nu e nimic ilegal. Oare între A şi C, pe care îi despart ca vârstă doar două zile, nu sunt mai multe asemănări decât deosebiri? Adică, e firesc ca lui A să îi dăm 7-12 ani închisoare, iar lui C nimic, deşi victima e aceeaşi?