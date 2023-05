OPINII Joi, 25 Mai 2023, 14:10

Gelu Duminica

La anul avem alegeri și zgomotul politic deja a început. Negocierile politice actuale sunt percepute de marea majoritate a populației drept o împărțire a ciolanului ”între ei”. Aceasta pentru că nu par să aibă vreo legătură cu nevoile pe care ”noi”, cetățenii, le simțim în viața noastră cotidiană. Sentimentul că ”partidele democratice” au abandonat agenda populației este din ce în ce mai mare, și nu este de mirare că parte din această populație se îndreaptă către un discurs naționalist și, pe alocuri, chiar extremist.

Din punctul meu de vedere, exprimat încă de la începutul pandemiei din 2020, cel mai mare pericol acum este cel reprezentat de întărirea discursului naţionalist şi anti-european. În lumina alegerilor din 2024, foarte mulţi politicieni locali vor încerca să fructifice electoral ceea ce (nu) se întâmplă acum, antagonizându-ne din ce în ce mai mult. Aşa s-a întâmplat şi după Marea Criză din anii 30, și aşa se întâmplă şi după Corona-Criză. Păturile vulnerabile, cele care au fost cele mai afectate atât de efectele medicale cât mai ales de cele economice vor fi tentate să susţină astfel de lideri care vor poza în salvatorii şi prietenii lor. Cei care vor promova mesajele antagonizante vor fi însă, cei cu știință de carte.

Zilele trecute am avut ceva treabă în campusul Universității Politehnice din București și în cel din Regie. Fără să vreau am observat că pe un stâlp, într-o zonă extrem de vizibilă pentru oricine, erau afișate niște abțibilduri cu simbolul Gărzii de Fier și a figurii lui Corneliu Zelea Codreanu. Imediat după ce am văzut aceste însemne, m-am întâlnit cu niște studenți cărora le-am povestit cele mai sus relatate și, de aici, furia mea a lăsat loc dezamăgirii. Studenții mi-au spus că, de ceva vreme, campusul universitar este împânzit de mesaje naționaliste și fasciste și mi-au arătat zeci de poze pe care ei le-au făcut. Mai mult, dacă încearcă să le dea jos, ziua următoare apar la loc și riscă să fie hărțuiți și amenințați din cauză că le-au dezlipit.

Însoțite adesea de mesaje de tipul „Exemplul său, lupta noastră” sau „Trăiască legiunea și căpitanul”, aceste abțibilduri cu mesaje fasciste și extremiste, sunt prezente în număr foarte mare în zona în care locuiesc cei mai bine educați tineri din actuala generație. Poate nu întâmplător aceste mesaje sunt lipite fix lângă însemnele unui partid politic care a intrat în parlament în 2020 și care a devenit celebru ca urmare a intoxicărilor de tip fake-news pe care le-au promovat în spațiul on-line.

