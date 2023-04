OPINII Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 11:45

Cristian Felea • Contributors.ro

În mai puțin de-o lună, vor avea loc la Londra ceremoniile fastuoase ale încoronării Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, un eveniment mult așteptat, a doua încoronare a unui monarh britanic preluată de mass media în direct și transmisă în lumea întreagă după cea a Reginei Elisabeta a II-a, din 2 iunie 1953. În linii mari, protocolul încoronării este similar, dar cam atât; nu trebuie să ne așteptăm ca cele două ceremonii, care au loc de fapt în secole diferite, să semene până la identitate.

Cristian Felea Foto: Hotnews

Încoronarea Regelui Charles al III-lea prilejuiește organizarea a trei zile de festivități și manifestări publice: ceremonia propriu zisă a încoronării din 6 mai, sărbătorile publice – Coronation Big Lunch și Concertul public de la Palatul Windsor din 7 mai și evenimentele de voluntariat subsumate inițiativei The Big Help Out din 8 mai.

Împătimiții seriei The Crown, difuzată de rețeaua de streaming Netflix, își aduc bine aminte, bănuiesc, cum personajul Elisabeta a II-a, atât de fidelă educației primite de la părinții săi, Regele George al VI-lea și Regina mamă Elisabeta, își dorea mult ca ceremonia încoronării sale să nu se abată de la tradiția moștenită de la bunicul George al V-lea, cu accentul care cade pe sacralitatea actului mirungerii, prin care asupra suveranului Imperiului Britanic coboară însuși Sfântul Duh, pentru a-i consfinți atât misiunea, cât și persoana.

Philip, Ducele de Edinburgh și Prinț Consort avea alte idei, considerând că și Coroana Britanică trebuie să țină pasul cu vremurile pentru a rămâne aproape de oameni, ceea ce impunea fără tăgadă nevoia ca ceremonia de încoronare să fie transmisă de televiziune, și nu doar în Marea Britanie, ci în întreg imperiul sau, de ce nu, în lumea întreagă.

Viziunea lui Philip a intrat în coliziune cu crezul și valorile Reginei Elisabeta a II-a și i-a scandalizat pe Regina Mamă și pe Arhiepiscopul de Cantebury, Geoffrey Fisher, dar în cele din urmă a avut câștig de cauză: ceremonia a fost preluată și difuzată în direct de BBC, cu excepția momentului mirungerii și a cuminecării. Dar viziunea lui Philip a adus un plus de popularitate uriaș Casei de Windsor, Marii Britanii și, nu în cele din urmă, celor două tinere capete încoronate: Elisabeta a II-a și Prințul Consort Philip.

Cum lesne ne putem închipui, și Charles al III-lea și Regina (Consoartă) Camilla vor să își impună viziunea asupra ceremoniei de încoronare într-un fel sau altul, iar motivele pentru care-și doresc acest lucru au legătură nu doar cu nevoia de a ține pasul cu vremurile, ci și cu istoria personală frământată a cuplului regal.

Schimbarea, cuvântul de ordine care oglindește ritmul vremurilor moderne și denotă atracția spre inconsistență a omului de astăzi, poate că este bună și de dorit, dacă nu pierde (totuși) din vedere un motiv înalt și altruist pentru care merită să o facem. Despre Elisabeta a II-a putem spune că știm sigur că orice schimbare a acceptat, nu a făcut-o niciodată fără să reflecteze profund dacă va fi spre binele (cert sau relativ) al supușilor săi.

După ce Elisabeta a II-a s-a stins și a lăsat lumea lumii însăși, sub chipul neliniștitului cuplu Charles & Camilla, cu multe revanșe de luat în viitor pentru a compensa încărcătura de frustrări pe care le-a acumulat din trecut, nu se mai poate garanta un scop altruist în spatele schimbărilor la care urmează să asistăm, alături de britanici. Din acest motiv se justifică să urmărim și să înțelegem, după puterile noastre, istoriile ce se întrețes în jurul încoronării cuplului regal britanic.

PROTOCOLUL REGAL

Să ne aducem aminte, "Operațiunea Globul Aurit": Charles al III-lea a devenit rege imediat după moartea mamei sale, Elisabeta a II-a, constatată joi, 8 septembrie 2022; a fost proclamat rege de Consiliul de Succedere (la Tron) al Regatului Unit a doua zi, 10 septembrie 2022, după care proclamația a fost trimisă către toți membrii Commonwealth și făcută cunoscută lumii întregi.

Datorită vârstei înaintate a Reginei Elisabeta a II-a, încoronarea lui Charles a fost planificată cu mulți ani înainte, Planul purtând numele de cod Operațiunea "Golden Orb". Cât timp regina a fost în viață, întâlnirile oficialilor responsabili cu planul în cauză s-au desfășurat cel puțin o dată pe an, cu participarea unor reprezentanți ai Guvernului, Bisericii Angliei și funcționari ai palatului Clarence House (St. James Palace, The Mall Street, City of Westminster – mai precis).

În principiu, comparativ cu încoronările din secolul XX, ceremonia va suferi câteva modificări cu scopul de a reprezenta mai multe credințe, culturi și comunități din Regatul Unit și va fi mai scurtă decât încoronarea din 1953. Așa sună intenția. Ceremonia va începe cu mirungerea lui Charles, simbolizând intrarea sa spirituală în domnie, apoi încoronarea și înscăunarea sa, reprezentând asumarea puterilor și responsabilităților.

Regina (Consoartă) Camilla va fi încoronată într-o ceremonie mai scurtă și mai simplă. Charles va fi așezat pe scaunul Regelui Edward, iar Camilla va fi încoronată alături de el ca Regină Consoartă. Familia regală va călători la Palatul Buckingham într-o procesiune de stat și va apărea pe balcon pentru a sărbători ocazia.

Slujba religioasă va fi oficiată de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby (care recent a vizitat Bucureștiul[2]). Uleiul sfânt pentru mirungere a fost preparat în baza aceleași formule ca și cel folosit la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a și a fost sfințit de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, la Biserica Sfântului Mormânt, în ziua de 6 martie 2023, sub supravegherea Arhiepiscopului (anglican) al Ierusalimului, Hosam Naoum.

Inițial, când Charles s-a căsătorit cu Camilla în 2005, Clarence House a anunțat că nu se intenționează ca soția Prințului de Wales să-și asume titlul de regină în cazul urcării soțului său pe tron. Cu toate acestea, Charles a insistat să primească titlul de regină la momentul încoronării și a obținut - în februarie 2022 – de la Regina Elisabeta a II-a o declarație prin care suverana afirma dorința sa "sinceră" ca nora sa să fie încoronată "regină consoartă".

În ziua încoronării, Regele și Regina (Consoartă) vor călători la Westminster Abbey în caleașca "Gold State", ca parte a "Procesiunii Regelui". Apoi Charles, Camilla și ceilalți membri ai familiei regale se vor întoarce la Palatul Buckingham într-o procesiune ceremonială mai amplă - "Procesiunea Încoronării", înainte de a apărea la balconul Palatului Buckingham.

Se pare că Gold State Coach va fi folosit doar în Procesiunea Regelui; pentru Procesiunea Încoronării Regele și Regina (Consoartă) vor folosi o altă caleașcă, nou construită de artizanul William James Frecklington și echipa sa în New South Wales, vehicul care este cadoul lor pentru Casa Regală.

Coroana Sf. Edward a fost scoasă în decembrie 2022 din depozitul de la Turnul Londrei pentru a fi adaptată noului cap încoronat. Regele Charles al III-lea va purta, de asemenea, Coroana Statului Imperial în timpul ceremoniei.

În februarie 2023, Palatul Buckingham a anunțat că Coroana Reginei Maria a fost scoasă de la Turnului Londrei pentru a fi adaptată și folosită pentru a încoronarea Reginei (Consoarte). Coroana va fi redecorată cu diamantele Cullinan III, IV și V și patru dintre arcadele sale detașabile vor fi îndepărtate. Decizia de a nu folosi Coroana Reginei Elisabeta a II-a are avantajul că evită o posibilă dispută diplomatică cu Pakistanul, Afganistanul și India[3].

Charles al III-lea va purta o uniformă militară navală de gală la încoronare, în locul pantalonilor și ciorapilor tradiționali. Se acreditează că, spre deosebire de încoronările anterioare, numai Prințul William - fiu și moștenitor – va îngenunchea în fața Regelui pentru a-și prezenta simbolic omagiul și a depune actul de loialitate personală monarhului, în timp ce altor pairi nu li se va cere să facă același lucru.

Kate Middleton, Prințesa de Wales, este în plină negociere privind bijuteria pe care o va purta pe cap la ceremonia încoronării: i se cere sacrificiul de a nu purta o piesă prea strălucitoare, care să concureze cu piesele de pe capetele încoronate.

În fine, se pare că protocolul va permite monarhilor străini să participe la ceremonie. În mod tradițional, monarhii străini nu au participat la încoronările britanice, în locul lor fiind delegați alți membri ai caselor regale sau reprezentanții oficiali desemnați.

Artistul fotograf Hugo Burnand a fost desemnat de cuplul regal ca fotograf oficial la încoronare. Burnard a fost fotograful oficial și pentru nunta lui Charles cu Camilla în 2005, deci colaborarea lor are deja o istorie în urmă. Același cameraman s-a aflat în spatele camerei și pentru portretele oficiale ale Prințului William și Kate Middleton în 2011, la nunta lor. Se așteaptă de la Hugo Burnand să "combine stilul modern cu cel tradițional", așa cum își dorește Charles.

LIES, GOSSIP AND HALF-TRUTHS

Fără bârfe și sămânță de scandal, cu care să fie presărat un eveniment public de o așa importanță, de ce anume ar merita interesul publicului larg, adică a celor care umplu străzile, piețele și parcurile la refuz, ca să fie martorii privilegiați ai circului total?

Sămânța de scandal pe care o scot în față este și cea mai recent plantată: după ce invitația oficială la evenimentul încoronării a devenit publică, s-a observat că în text Camilla este numită "regină" și atât. Cum, nu regină consoartă? Presa a luat foc - în sfârșit un subiect pe măsura evenimentului: Charles și Camilla își impun voința și trec peste cea a Reginei Elisabeta a II-a.

Mă opresc puțin asupra subiectului. The Daily Mail a abordat un înalt oficial al Palatului în chestiune, iar acesta a declarat următoarele[4]:

Avea sens să ne referim la Majestatea Sa drept Regina Consoartă în primele luni ale domniei Majestății Sale, pentru a se deosebi de Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a. Regina Camilla este titlul potrivit pe care să-l atribui alături de cel al Regelui Charles pe invitație. Încoronarea este un moment potrivit pentru a începe să folosim oficial titulatura "Regina Camilla". Toate fostele regine consoarte au fost cunoscute ca regina plus prenumele lor.

Palatul a comunicat și faptul că după încoronare site-ul de Internet va fi actualizat, iar titulatura "Regina Consoartă Camilla" va fi schimbată în "Regina Camilla".

Remarcând voința recent exprimată de cuplul regal, The Guardian concluzionează[5] pornind de la textul invitației: Aceasta marchează călătoria incredibilă de peste cinci decenii a Camillei, de la implicarea romantică secretă la partener oficial și în cele din urmă soția regelui – și care se va încheia odată cu încoronarea ei oficială ca regină alături de noul rege.

Nu punem degetul pe rană dacă nu ne punem în pielea celor care au întrebări, și nu dintre cele plăcute, de genul: Dacă Charles era acum încoronat alături de Diana, iar Camilla rămânea undeva în public, insista la fel de mult să reinterpreteze ultima dorință exprimată de Elisabeta a II-a, mama sa? Nu cumva se derulează în fața ochilor noștri un scenariu – de cinci decenii, cum scrie The Guardian – pe care Camilla îl transpune în realitate folosindu-se de certa influență pe care o exercită asupra (sărmanului) Charles?

Nu caut să dau neapărat un răspuns la chestiune, dar ea incumbă cel puțin o ipoteză interesantă prin implicațiile pe care le evocă și am să abordez în final separat subiectul.

Cotidianul spaniol Marca, pe care îl citez pentru că aruncă o privire ca și noi, din afară, promovează următoarea variantă privind poziția pe care o vor adopta cei doi[6]:

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi dispuși să participe la încoronarea Regelui Charles, care va avea loc pe 6 mai la Westminster Abbey. În ciuda ceremoniei care coincide cu a patra aniversare a Prințului Archie, cuplul vrea să accepte invitația primită de Familia Regală. Cuplul încă nu și-a confirmat prezența, dar se pare că vor să participe la sărbătorile pentru acest moment special. Cei doi Sussex au cerut ca în planurile zilei să fie luate în considerare un fel de recunoaștere a evenimentului, pentru a se asigura că a patra aniversare a lui Archie nu se va pierde printre celelalte evenimente ale acelei zile importante. Ei doresc ca copiii lor să petreacă timp cu alți membri ai familiei, în special cu vărul lor August, care are aproximativ aceeași vârstă cu Lilibet.

Mai rămâne de stabilit dacă cei doi Sussex sunt mulțumiți de locul și rolul ce le va fi atribuit în cursul ceremoniei. Presa britanică insistă că Familia Regală plănuiește să așeze ducii de Sussex "în față și în centru" dacă se prezintă la ceremonie.

Este citat un apropiat al Regelui, care acreditează că distribuirea locurilor este încheiată, poziția centrală a lui Harry și Meghan este "sigură": Nimic din ceea ce se întâmplă de acum până atunci nu va face vreo diferență în planificarea distribuției acelor locuri. Charles a spus întotdeauna că își iubește ambii fii. Îi vrea pe amândoi acolo. Harry și Meghan sunt invitați și vor fi așezați la loc vizibil.Citeste intregul articol pe Contributors.ro