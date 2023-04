OPINII Duminică, 02 Aprilie 2023, 19:19

Laurențiu Pleșca

Bulgaria, numită în istorie drept “Prusia Balcanilor” este o țară cu o producție de arme și muniție mult peste așteptări. De la invazia brutală a Federației Ruse în Ucraina pur și simplu și-a triplat exportul de arme. Nu, nu exportă către Ucraina direct, ci prin intermediari, cel mai des prin Polonia și România, două state care au creat zilele acestea o comisie tehnică militară mixtă concepută pentru sincronizarea achizițiilor de arme. E în regulă dacă Bulgaria nu se laudă cu exportul său imens de arme, important este să livreze ceea ce au nevoie ucrainenii acum. Putem enumera aici doar primele 4 companii producătoare de arme sunt Arsenal, Terem, VMZ Sopot și Kintex, muniția și armele pe care le produc fac o diferență clară în acest război.

Industria militară bulgară este specializată în primul rând în muniție pentru armele din epoca sovietică, și acest lucru este suficient pentru Ucraina în momentul de față. Până să modernizeze toata armele la standarde NATO, ucrainenii au găsit o soluție eficientă și mai ieftină pentru a se aproviziona și a rezista invaziei ruse.

Totuși sunt alegeri în Bulgaria, iar rezultatul alegerilor legislative și sprijinul pentru Ucraina sunt interconectate din păcate, de aceea pentru lumea liberă ar trebui sa ne intereseze soarta acestora. Orice declarație pro sau contra Ucrainei referitoare la război este contabilizată printr-un vot al alegătorului bulgar. Să nu uităm că industria armelor aduce mulți bani în Bulgaria (doar anul trecut 4,3 miliarde dolari), această industrie generând și locuri de munca, această chestiune ar trebui să îi preocupe, de asemenea pe politicienii bulgari.

Să găsim o explicație logică de ce Bulgaria chiar și pe timpul unui prim-ministru total ostil Rusiei s-a ascuns în a anunța sprijinul militar al Bulgariei pentru Ucraina? Pentru că rușii sabotează depozitele de arme, dar mai exact le explodeaza, așa s-a întâmplat cu depozitul EMCO în iulie 2022 și în trecut la depozitele de arme ale VMZ sau chiar explozii la fabrica de arme din Vrbetic, Cehia. De aceea putem înțelege motivațiile deciziei de a ține aceste lucruri în secret și de ce ar trebui să știe Federatia Rusa în valoare de câte miliarde de euro a exportat arme Bulgaria în Ucraina? Desigur ca este un secret militar care nici la Sofia, plină de spioni ruși nu este în totalitate cunoscut.

Prin comparație, în Uniunea Europeană există două țări care se feresc în a-și arată suportul oferit Ucrainei în acest război. Este vorba despre Bulgaria și România, care nu se laudă, să zicem așa, cu ajutorul constant pe care îl oferă ucrainenilor ci acționează mai mult din umbră pentru a evita oarecare repercusiuni asupra securității naționale. Să nu uităm că aceste două state se află la periferia Uniunii Europene și a NATO și sunt state riverane la Marea Neagra. Aceste state prefera sa nu se afișeze cu ce ajuta Ucraina în război și din păcate nu actioneaza ca statele din Estul NATO ca și Polonia, de exemplu care actioneaza exemplar prin ajutorarea maximă a Ucrainei, unde întreaga societate poloneza și clasa politică poloneză are o atitudine ostilă istorică față de Federația Rusă. Diferența dintre Polonia și Bulgaria este desigur ca un stat afișează în totalitate suportul pentru Ucraina, iar alt stat preferă sa acțiuneze din umbra pentru a nu supara sau antagoniza Federatia Rusa. Tot aici trebuie să ne întrebăm ce scuză are România pentru a nu oficializa ajutorul oferit Ucrainei?

Pentru Bulgaria este de la sine înțeles. Toată aceasta ambiguitate se datoreaza faptului ca Bulgaria are un președinte cu o orientare pro-rusă pe nume Rumen Radev, care a afirmat ca peninsula Crimeea este pamant rusesc și desigur există mai multe partide din parlamentul bulgar care sunt împotriva ajutorării Ucrainei cu arme precum the Partidul Social Bulgar (care l-a susținut pe actualul președinte în campania electorală), the Partidul Renașterii (deschis pro-rus) și Partidul “Ascensiunea Bulgară”

Cu toate că Bulgaria este o republică parlamentară și nu una prezidențială, alegerile sunt alegeri și este important este să îți alegi cuvintele în campania electorală. Exista o vorbă: “politicienii nu sunt de încredere, dar mai ales aceștia nu trebuie crezuti în campania electorală”. Exact în aceeași manieră putem cataloga ultimele declarații ale președintelui Bulgariei, Rumen Radev care ne spune că Bulgaria nu participă la achiziționarea comună a UE de muniție pentru Ucraina.

Ultimele sondaje de opinie din Bulgaria au arătat că 70 la sută dintre cetățeni sunt îngrijorați că vor fi atrași în război și, prin urmare, s-au opus unui sprijin prea mare pentru Ucraina. Este un bazin electoral enorm, iar fiecare declarație pe față de susținere a Ucrainei este un vot împotriva Partidului Socialist Bulgar, votat în primul rand de persoane cu o astfel de viziune ori cetățeni bulgari de vârsta a treia.

Batalia principala in aceste alegeri se da ca de fiecare data între partidul fostului prim-ministru Kiril Petkov (PP- “Continuăm Schimbarea”) și partidul fostului prim-ministru Boyko Borisov (GERB).

Exista șanse foarte mari ca GERB, partidul fostului premier bulgar, Boyko Borisov sa ia primul loc în alegerile din 2 aprilie, mai ales că fostul premier care a guvernat țara din 2009, timp de 10 ani, are norocul de a tot reveni la conducere în pofida tuturor scandalurilor de corupție.

Este îmbucurător că măcar în februarie s-a format o mică coaliție dintre “Continuăm Schimbarea” și “Bulgaria Democrată”, care va încerca sa fie o putere care se lupta cot la cot cu GERB. Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro