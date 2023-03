OPINII Joi, 30 Martie 2023, 08:07

Alin Fumurescu • Contributors.ro

… pentru ca asa trebuia sa raspunda soldatul roman cand i se intampla sa fie laudat de catre vreun ofiter pentru oarescare fapte “de vitejie”: “Servesc Patria!” Folosesc “vitejia” intre ghilimele, pentru ca, pe vremea lui Ceausescu, trageam cu gloante oarbe: la saptesprezece ani am tras cu Kalasnikovul, cu PSL-ul, cu mitraliera de 14, cu TT-ul, cu AG-ul si ce se mai gasea prin ograda unitatii din Zalau. De la infanterie am fost trecut la “operatiuni speciale” (parca asa le zicea – ni s-a spus ca suntem “trupe de commando”), dar toamna culegeam porumb pe langa Satu Mare, ceea ce, simteam de pe-atunci, nu ma califica automat la statutul de Mihai Viteazul. Am crescut, in schimb, cu povesti de vitejie, de la Harap Alb la Ahile, si de la Ioan Voda cel Cumplit la Ecaterina Teodoroiu. Ma visam sarind din transee strigand, “Inainte, baieti! Sunteti cu mine!” Iar, in somn, “baietii” ma urmau. Aveti a ma ierta, asadar, daca intampin dificultati insurmontabile, incercand sa mi-i imaginez pe alde Nicolae Ciuca sau Lucian Bode trecand prin foc, prin fum si mii de baionete, intru apararea patriei si a democratiei, ba chiar insufletind, prin curajul personal, armate intregi. Nu stiu cum se face, dar oamenii, astia, lipsiti pana si de curajul de a-si da demisia, ajung in pozitii de conducere, ba ne mai si explica si de ce merita.

Alin Fumurescu Foto: Arhiva personala

De ce merita? De ce merita oamenii astia pensii speciale de la 45 sau 50 de ani? Pentru ca si-au facut, daca si-au facut, meseria! Meseria, nu datoria! Datoria de roman si-ar face-o voluntarii care s-ar duce sa-si apere tara. Datoria de roman si-o fac cei care isi fac studiile pe cinstite. Meseria de militar si-o fac aia care-s platiti pentru asta! Aud, in aceste zile, cum s-ar depopula armata romana fara pensiile speciale! Pe coridoarele Parlamentului se striga: “Daca va iubiti tara, nu va atingeti de pensile militarilor, ca n-o sa mai aiba cine sa bage obuzul pe teava!” Pardon? Toti acesti viteji striga in gura mare ca sunt gata sa-si sacrifice vietile nu pentru patrie ci pentru … pensia speciala? O si vad, cu ochii mintii, pe Ecaterina Teodoroiu strigand din transee, “Dupa mine, baieti, dar numai daca ne dau astia pensii speciale! Altminteri, la loc comanda!” Magistratul nu ar mai fi dispus sa serveasca Justitia daca nu are pensie speciala? Pai de ce sa ne oprim aici? Profesorul sa fie platit daca merge la ore, chirurgul daca opereaza, electricianul daca iti schimba becul si ciobanul daca paste oile! Pana la 45 de ani – dupa care sa iasa la pensie, ca sa se poata re-angaja la stat! Citeste continuarea pe Contributors.ro