OPINII Luni, 13 Martie 2023, 14:49

Daniel Dăianu • HotNews.ro

0

Aceste scurt text este provocat in principal de prabusirea bancii Valley Silicon Bank, care a starnit “valuri” si un posibil efect de contagiune. Este foarte bine ca autoritatile americane au intervenit rapid si au reiterat angajamentul de garantare a depozitelor de pana la 250 000 USD. Dar cele mai multe depozite de la SVB (peste 90%) nu erau garantate.

Daniel Daianu Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Totusi, sunt semne ca guvernul federal va incerca sa ofere despagubiri posesorilor de depozite neasigurate. Se va comenta mult pe seama acestui episod, care arata din nou interconectarea din pietele financiare, fragilitati multiple. Randurile de fata subliniaza doua aspecte care explica, fie si partial, de ce cazul SVB era scris pe perete…, cum spun americanii.

In primul rand, este vorba inca despre sub-reglementarea sistemului financiar, mai ales a sectorul bancar umbra (non-banci care efectueaza operatiuni de creditare), ce este de neinteles. Fonduri mari au migrat catre zonele subreglementate si este inexplicabila inactiunea reglementatorilor in aceasta privinta -- desi de ani de zile aceasta situatie este semnalata in documente ale BCE, FMI. Fed, BoE, ESMA, etc. A fost si episodul din februarie cu fonduri de pensii in Marea Britanie, care facusera plasamente in gilts (obligatiuni guvernamentale) si care, prin marcarea la piata (mark to market) au suferit pierderi importante in portofolii. Iar BoE a intervenit pentru a calma apele.

Si la SVB, mark to market a plasamentelor in obligatiuni a insemnat pierderi majore, care au declansat retrageri de depozite si criza de lichiditati. Nu numai ca sunt parti ale sistemului financiar sub-reglementate, dar au existat presiuni mari in ultimii ani de relaxare a sistemului de reglementare introdus dupa criza financiara. Nici standardele de creditare nu sunt, probabil, suficient de riguroase

Nereglementat este domeniul kripto, in care a fost adanc implicata banca Signature din New York. Iti sta mintea cand citesti ca o banca finanteaza prin excelenta firme din domeniul krypto; este ca si cum ai finanta jocuri de noroc, scheme Ponzi. Iar reglementatorii parca au inchis ochii.

Al doilea aspect de subliniat priveste intarirea politicilor monetare in 2022, pentru a se lupta contra inflatiei, pentru a domoli asteptari inflationiste. Ce se intampla acum pe pietele financiare din SUA si chiar Europa (apropos de episodul din Marea Britanie) arata in mod peremptoriu ca stabilitatea preturilor nu poate fi disociata de stabiltatea financiara.

Intarirea rapida si puternica a politicilor monetare nu se poate face cu ochii inchisi, fare a vedea ce se intampla cu un sistem financiar in care numeroase entitati sunt cu leverage foarte inalt. Iar cand “mark to market” opereaza in mod implacabil multe daune pot avea loc, efecte de panica se pot lesne propaga.

Reglementatorii nu ar trebui sa permita leverage inalt in sistemul financiar. Riscuri presupuse la nivel individual, la nivel de firma, pot deveni usor riscuri sistemice prin propagare.

Morala este dubla: 1/ reglementarea trebuie sa fie adecvata (severa), sa acopere toate sectoarele din piata financiara, sa nu se tolereze leverage mare; 2/ politica monetara nu poate avea o singura tinta intr-un mediu atat de complex si cu atat de multe fragilitati.

Este de salutat faptul ca multe banci, inclusiv in Romania sunt bine capitalizate si cu lichiditati mari. Si este bine ca sector bancar umbra nu este dezvoltat in Romania.

PS.Este improbabil ca Fed va creasca rata principala cu 50 de puncre de baza la sedinta viitoare de politica monetara, pas pentru care pledau unele voci