Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

O lume fără Mihai Șora este una fără omul-reazim, omul-reper, omul-far. A fost de multe ori beznă, cuvintele Domniei Sale ne-au luminat. Scriam ieri aici despre rolul intelectualilor publici îndeosebi in momente de criză. Mihai Șora si l-a asumat cu exemplar curaj până-n ultima clipă. A fost un om bun care a făcut nespus de mult bine. Să se odihnească in pe deplin meritată pace.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Am invatat de la domnul Mihai Șora ce inseamna modestia epistemica, refuzul posturii oraculare, a profetismelor apodictice. A fost ținta unor atacuri imunde. A rezistat cu demnă verticalitate. Am invatat de la Domnia Sa ca nu merită sa te cobori la josnicul nivel al unor pigmei ignari, netrebnici si aroganti. Am invatat semnificațiile reale ale verbelor a reflecta, a protesta si a rezista. Condoleante bunei mele prietene Luiza Șora.