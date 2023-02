OPINII Vineri, 24 Februarie 2023, 08:50

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Mă întreabă un student azi: "Putin chiar crede in ceea ce spune?" Lenin credea, Stalin credea, Mussolini credea, Hitler credea, Antonescu credea, Mao credea, Andropov credea, Pol Pot credea, Ceaușescu credea, de ce n-ar crede Putin?

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

A trecut un an. Nu voi osteni să o spun: Pe 24 februarie 2022 Federația Rusă a declanșat un război nu doar împotriva Ucrainei, ci împotriva principiilor, valorilor si instituțiilor care definesc civilizatia euroatlantica. Nu am date spre a evalua exact cat de popular este războiul in Rusia putinistă. Dar știu că există o reală opoziție in mediile urbane, îndeosebi in lumea intelectuală. Problema Răului este esențială in gandirea rusă. Este problema demonismului, a indracirii si a nihilismului dezlănțuit. In spatele măștii de marmură a lui Putin se ascunde rânjetul lui Piotr Verhovenski.

Mă întreabă un student azi: "Putin chiar crede in ceea ce spune?" Lenin credea, Stalin credea, Mussolini credea, Hitler credea, Antonescu credea, Mao credea, Andropov credea, Pol Pot credea, Ceaușescu credea, de ce n-ar crede Putin? Născut si crescut într-un stat al propagandei, personajul nu vrea si nu poate să distingă între mirajul ideologic si realitate. Se îmbată cu sloganuri. Falsifică istoria fără urmă de rușine. Un bully care excelează prin tupeu, mitocănie si cruzime. De o înfiorătoare banalitate.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a provocat o radicalizare a trambitelor Kremlinului din România si nu numai. Obiectivele raman aceleasi: Negarea adevărului despre Putin si putinism, sustinerea pozitiilor ruse ostile NATO si UE, calomnierea personalităților democratice din România, propagarea unui pseudo naționalism bombastic, agresiv si virulent. Suspendarea activitatii Centrului "Cultural" Rus este salutara, necesara, nu si suficienta. Interesul național al României înseamnă susținerea aliantei politico-militare care garantează independența țării. Nu e treaba mea sa numesc oficinele putiniste. Dar ele exista, sunt vizibile, audibile, lizibile si poluante.

Am recitit zilele acestea corespondenta Hannei Arendt cu prietena ei, romanciera si eseista Mary McCarthy. O temă recurentă: Cum explicăm raportul dintre Răul radical si Răul banal? Banal in înseamnă tolerabil. Războiul din Ucraina ne obligă să renunțăm la poziții pretins situate au-dessus de la mêlée. In Ucraina este de-acum 24 februarie. Cum am scris acum cateva zile, pentru mine este Ziua Clarității Morale.Comenteaza pe Contributors.ro