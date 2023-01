OPINII Vineri, 27 Ianuarie 2023, 09:35

Dumitru Chisalita • Asociatia Energia Inteligenta

2

În zilele următoare se anunță o scădere a temperaturii aerului, aspect care va determina o creștere a consumului de gaze în România. Chiar dacă s-au extras importante cantități de gaze din depozite în ultimele 3 luni, nivelul temperaturilor prognozate nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz.

Dumitru Chisalita, Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta Foto: Asociatia Energia Inteligenta

Depozitele de gaze din România mai dețin 68,3% din capacitatea lor de înmagazinare. O cantitate mai mică decât media europeană de 74,8%.

Ponderea gazelor in depozite (%)

România are cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de înmagazinare din UE în această iarnă (Ungaria are o viteză mai mare de golire a depozitelor comerciale, dar Ungaria este singura țară din UE care are un depozit de înmagazinare strategic din care nu se extrag gaze decât în condiții excepționale).

Evoluția cantităților de gaze naturale extrase/injectate în Romania, în ultimii 6 ani

Se poate vizualiza din aliura curbelor de extracție gaze naturale, că nivelul gazelor extrase din depozite au fost similare cu cele din anul 2021, deși anul acesta au fost temperaturi mult mai mari decât anul trecut. Aliura curbei de extracție a gazelor din depozitele de înmagazinare din România, este diferită față de aliura curbei de la nivelul Europei, datorită modalității diferite de abordare. În Europa multe țări au considerat că perioada caldă din această iarnă și prețurile mici a gazelor de pe bursele de profil, este o oportunitate de a înmagazina gaze naturale pentru a se pregătii pentru iarna următoare. În România furnizorii s-au grăbit să extragă gazele din depozit care au preț ridicat și care dacă sunt lăsate încă un ciclu de înmagazinare aduc costuri suplimentare și prețuri mai mari la gazele vândute.

Sursa: www.gie.eu

Evoluția cantităților de gaze naturale extrase/injectate în Europa, în ultimii 6 ani

Se remarcă o diferență între managementul utilizării depozitelor de gaze din România și alte țări din Europa, care pleacă de la divergența securitate energetică versus prețuri mici la gaze. Dacă în Europa securitatea este mai importantă în detrimentul prețului mare, în România atingerea unor prețuri mai mici la gaze, sunt mai importante decât securitatea ridicată în domeniul energiei.

Evoluția cantităților de gaze naturale extrase/injectate în Europa, în ultimele 3 luni

În ceea ce privește asigurarea zilnică cu gaze în România, putem să observăm că datele zilnice privind producția și consumul de gaze arată că în data de 25 ianuarie 2023 sursele din România acopereau consumul și permiteau exportul a cca. 2,2 mi mc/zi (4,5% din sursele de gaze zilnice ale României).

Conform Graficului de extracție a gazelor din depozitele de înmagazinare din România, există în prezent o capacitate de extracție a gazelor din depozit de 24-25 mil mc/zi. Conform datelor de pe platforma Transgaz, furnizorii au rezervat o capacitate de transport pe punctele de intrare din import prin Negru Vodă de 4,6 mil mc/zi și în punctele de ieșire din SNT de 49,3 mil mc/zi.

Astfel, scăderea temperaturii prognozate probabil va aduce o creștere a consumului din România, până la un nivel maxim de cca. 53 mil mc/zi care poate să fie satisfăcut în condiții normale.