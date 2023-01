OPINII Marți, 24 Ianuarie 2023, 11:27

Catalin Dragostin • Contributors.ro

Să înțelegem și să explicăm realitatea despre energia eoliana si PV (episodul II)

Catalin Dragostin Foto: Arhiva personala

In raportul publicat in 21 Ian.2022, ca reactie la analiza si concluziile EPG (Energy Policy Grup-Romania, finantat de OMV) care recomanda instalarea a 15 GW pentru decarbonare pina in 2050, am publicat si am demonstrat stiintific, de ce fara stocarea energiei nu se pot promova eficient energiile regenerabile intermitente recomandate, nu se realizeaza tinte de decarbonare, nu se asigura securitatea energetica a Romaniei și nu se asigura costuri mai mici cu energia pentru consumatori.

PARTEA I: situatia energetica si politica regionala actuala

Voi incerca sa ma exprim simplu, in lumina celor intimplate in anul 2022, cu nebunia preturilor la energie electrica, gaze etc., cu urmatoarele invataminte si lectii:

stocarea energiei ne ajuta sa controlam piata energiei din Romania; fara stocarea energiei, raminem la cheremul pietei (libere !)

sau, si mai precis, vara fac zacusca si o pun in camara pentru la iarna (nu fac zacusca iarna din rosiile proaste din iarna la pretul din iarna, crescute in serele din Olanda); tot ca lectii de invatat: de ce credeti ca primele “investitii” ale marilor “traderi” de cereale din RO au fost cumpărarea tuturor depozitelor de cereale, de pe malul Dunarii de la Orsova pina la Constanta?;

Mergind pe logica expusa in raportul publicat in 21 ianuarie, sustineam necesitatea acoperirii, cu prioritate, a consumului intern de energie al Romaniei, cu resursele interne si sa uitam pentru moment de exporturi. Suna cam “incorect politic”, desi, multi ïnvestitori ne ametesc cu marota exporturilor de energie, “hub energetic” etc., dar, realitatea “din piata” este urmatoarea:

nici o tara nu-si propune sa se bazeze pe importuri de electricitate, mari, constante (Germania cu gazele din Rusia e exemplul de cum sa nu faci), deci, de ce si-ar propune Romania investitii mari, pe premisa ca cineva va cumpara energie electrica de la noi ?

daca ai energie in exces si n-ai ce face cu ea, o dai la export la preturi mici, “sa scapi de ea”(vezi cazul Franta-Anglia cind Franta avea exces nuclear, sau Danemarca-Germania cind eolienele din Danemarca produceau in exces, si multe alte exemple)

Stocarea energiei ne ajuta sa controlam piata energiei din zona noastra geografica. Doar asa ne putem apropia de notiunea de “hub energetic”

Sa incerc sa argumentez cele de mai sus, plecind de la raportul RET-planul de dezvoltare 2022-2032, intocmit de Transelectrica, foarte bun si disponibil pe site-ul lor.

În cadrul ENTSO-E au fost create şase grupuri regionale, în cadrul cărora se analizează şi se definitivează planul european de dezvoltare a rețelei.