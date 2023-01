OPINII Vineri, 20 Ianuarie 2023, 09:50

Armand Epurescu • Contributors.ro

Sectorul european al jocurilor video este în plină creștere, cu o valoare de piață estimată la 23,3 miliarde EUR în 2021. Acest lucru a atras atenția Parlamentului European, care a dezbătut pe 17 ianuarie un raport care solicită reguli armonizate la nivelul UE pentru a proteja jucătorii online. Raportul care a fost votat pe 18 ianuarie, subliniază și potențialul important de inovație, creștere și creare de locuri de muncă al acestui sector și propune măsuri de sprijin. Potențial pe care România îl deține, dar nu îl valorifică.

Ce trebuie reținut din raport?

Unul dintre aspectele importante abordate este asigurarea unui mediu mai sigur pentru jucători. Parlamentul cere Comisiei Europene să analizeze modul prin care cunoscutele ,,loot boxes” sunt vândute și să ia măsurile necesare pentru a avea o abordare comună europeană care să asigure protecția consumatorilor. Pentru cei care nu sunt familiarizați, ,,loot boxes” înseamnă acele cutii misterioase care îți oferă diferite șanse de a nimeri anumite obiecte/aspecte/etc. în joc, dar nimic nu este garantat. Unele țări deja consideră acest aspect ca o formă de joc de noroc, cum ar fi Belgia cu moneda virtuală a jocului FIFA.

Raportul subliniază, de asemenea, că anularea abonamentelor la jocurile video online trebuie să fie la fel de ușoară ca și contractarea lor, iar înnoirile automate pot fi problematice dacă se prelungesc indefinit contrar intențiilor consumatorului. Politicile de returnare și rambursare trebuie să se supună legilor consumatorilor din UE, pentru a asigura drepturile acestora.

De ce acest raport este important?

Deoarece demonstreză că industria jocurilor video este luată în serios la nivel european și că se iau măsuri pentru a o sprijini și a o proteja pe termen lung. La fel ar trebui să fie luată în serios și în România, o țară cu peste 8 milioane de români care se joacă jocuri video. Ba mai mult, chiar cu performanță în domeniu! Anul acesta, țara noastră a dat cea mai bună jucătoare de Counter Strike – Global Offensive (CS:GO) din lume, iar anul trecut, un român a câștigat campionatul european de League of Legends.

Esports și gaming-ul în general nu sunt doar o pasiune a tinerilor. Unul dintre principalele motive pentru care esports ar trebui promovat mai mult în România sunt beneficiile economice pe care le-ar putea aduce. Industria esports are o valoare de miliarde de dolari la nivel global, iar unele dintre cele mai cunoscute jocuri sunt produse în integralitate sau parțial chiar în România. Vorbim de titluri precum FIFA, Assassin's Creed, Need For Speed, etc.

Prin sprijinirea creșterii acestui sector în România, țara ar putea accesa această piață profitabilă și chiar s-ar putea dezvolta studiouri de jocuri video cu capital integral românesc. Acest lucru ar putea duce la crearea de noi locuri de muncă și afaceri, precum și la o creștere a veniturilor din organizarea de evenimente esports majore, așa cum a fost campionatul mondial de Dota 2, din București, în 2021.

Din păcate, în România, industria esports încă nu este bine dezvoltată și nu este federalizată, deși avem câteva organizații private care au investit în echipe, au creat turnee, plătesc jucătorii, acest lucru nu este destul, și aici putem aminti organizații precum NEXUS, Digital Crusade, allStars Gaming, etc.

