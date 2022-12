OPINII Marți, 20 Decembrie 2022, 18:19

Sorin Ionita

Am primit din Herson această poezie scrisă de un soldat rus prizonier. Am tradus-o cu ajutorul minunatului scriitor basarabean Dumitru Crudu (vă recomand cu căldură romanul-frescă Ziua de naștere a lui Mihail Mihailovici) în cadrul serialului EFOR #UkraineNotRussia. Am lăsat şi originalul la urmă pentru cei care ştiu rusă.

Sorin Ionita Foto: Hotnews

Mamă, sunt prizonier, dar tu nu plânge.

M-au reparat, acuma-s ca nou.

Un doctor din Herson m-a curățat de sânge.

M-a vindecat, posomorât și rău.

/

M-a vindecat, mamă, auzi, m-a vindecat

Pe mine, care-n ei am tras,

Am tras în ei cu Graduri,

Jumătate din spital l-am ras,

/

Dar el, mamă, m-a lecuit, auzi?

Zicând că așa se cade.

Mamă, eu sunt un monstru; cruzi,

Ne-am încurcat în minciuni sfruntate.

/

Crucea asta toată viața o s-o port.

Ceaţa de pe ochi mi s-a luat.

M-am târât prin locurile acelea, ca după mort,

Pe care noi cu Grad le-am bombardat.

/

Nu pot să cred ce-am văzut:

Ce-am făcut noi din Herson m-a înfricoșat:

Cu muribunzi spitalele am umplut,

Fiecare rus aici e blestemat.

/

Tatăl, la trup subțire ca un fir,

Își leagănă copilul omorât. Un pici.

Mamă, eu sunt un monstru, sunt un zbir.

Mamă, m-auzi, nu-s teroriști aici!

/

Aici se aud doar gemete și plâns.

Decât fasciștii noi suntem mai răi, îți zic.

Pe noi, la moarte comandanţii ne-au trimis.

Noi pentru ei nu valorăm nimic.

/

Un soldat din Herson mi-a strigat:

Stai, la pământ, aruncă-te! Oh, câte muște.

Și apoi din toți bojocii m-a înjurat.

El nu voia, mamă, să mă împuște.

/

Pe mine, un ucigaș fără scrupule, fără scuze.

Rănit fiind, m-a dus pân’ la spital.

M-auzi, mamă, m-a scos dintre obuze,

El e un om, eu sunt un criminal.

/

Mamă, sunt prizonier, dar tu nu plânge.

M-au reparat, sunt ca nou.

Un medic din Herson m-a curățat de sânge.

M-a vindecat, posomorât și rău.

/

Pentru el era mai important jurământul lui Hipocrat.

Cu propriul meu cap, dintr-odată, gândind,

Arzând de rușine, m-am întrebat:

