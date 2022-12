OPINII Marți, 06 Decembrie 2022, 12:09

Catalin Dragostin

Subiectul “taxarii prosumatorilor” este pe fond o problema minora fata de altele, dar afecteaza o parte a populatiei care este mai activă. As dori sa o tratez insa intr-un context mai larg, cel al explicatiile si reactiile diversilor “lideri” de partid (e) , sau, ministri “de profil”.

Comentariile si justificarile acestora reflecta in mod tragic, fie puterea lor foarte limitata de intelegere a politicilor UE in domeniul regenerabilelor, fie convergenta toxica cu diverse grupuri de interese transpartinice. Ceea ce declara ministrul energiei pe la TV pare a nu mai avea relevanta.

Sa disecam declaratiile oficiale, sa ne punem intrebari si sa tragem concluziile de rigoare:

1 Auzim prin media, ca intr-o mare tragicomedie, ca ministrii si sefii partidelor, declara acum, la unison, ca, prevederile OUG nu se vor aplica decit dupa 2026 (deci, care e urgenta din OUG ?...nu era mai bine sa emita o OfUG, adica Ordonanta fara urgenta si s-o treaca si prin consultari publice si Parlament ? …si ar fi fost si o inovatie romaneasca de imbogatire a Regulamentului 1999-/2018 de Guvernanta in domeniul energiei si schimbarilor climatice, pentru care, apropos, Guvernul Romaniei a primit notificare de transpunere a acestui Regulament in legislatia noastra)

2 Ni se explica, cu iz “justificativ si scuzabil”, deci, penibil, ca vezi Doamne, OUG transpune o Directiva Europeana (nu am vazut si auzit vreun oficial sa ne spuna clar si raspicat, despre ce Directiva e vorba, cind a fost emisa de CE, cind a fost transpusa in Romania, la ce se refera, obiectivele ei, si mai ales, cum raspunde strategiei energetice a Romaniei, sau strategiei energetice a Guvernului mai ales in conditiile energetice actuale) Ultimul de la care am putea avea vreo pretentie sa ne explice despre ce e vorba este exact ministrul energiei.

Sa vedem despre ce e vorba mai concret:

Este vorba despre Directiva UE 2001/din 11. Decembrie 2018 (saptamina aceasta “o pomenim” la 4 ani de asteptare a transpunerii ei in legislatia din Romania), care se refera la promovarea utilizarii energiei din resursele regenerabile , si a inceput cu vesela pomenita (sper ca nu vesnic) OUG

(saptamina aceasta “o pomenim” la 4 ani de asteptare a transpunerii ei in legislatia din Romania), care , si a inceput cu vesela pomenita (sper ca nu vesnic) OUG In acelasi context, este vorba si despre Regulamentul UE 1999 /tot din 11 Decembrie 2018 (si pe acesta il “pomenim” in aceasta saptamina, tot la 4 ani “de la aparitia ïntre cele lumesti” si se refera la Guvernanta in domeniul energiei si schimbarilor climatice

In fapt, ordinea corecta de citire/interpetare/aplicare este Regulamentul 1999, Directiva 2001, si altele pe care nu le mai mentionez acum, facind parte dintr-un pachet mai larg.

Deci, din cele 77 pagini ale Reg 1999 + 59 pagini de Recomandari de aplicare principiilor de eficienta la care se adauga 128 de pagini ale Directivei privind sursele regenerabile, deci, un total de peste 250 de pagini de guvernanta, politici, strategii, obiective si rezultate de urmarit, pe urmatorii 20-30 de ani, mica coalitie de la Bucuresti, alege sa aplice (si pe acelea alea prost!), exact 2 paragrafe (68) si (69) , cu un total de 18 rinduri, din Directiva 2001, considerind ca taxarea autoconsumului de energie electrica autoprodusa) de mare urgenta si importanta strategica, aplicabila insa dupa 2026 (!?), conform celebrei zicale “Dorel loveste din nou !”

Pentru buna regula, sa punem la dispozitia cititorilor, site-urile unde pot gasi textele Regulamentului 1999 si Directivei 2001, atit in limba engleza cit si romana. Este util de frunzarit, chiar fara a fi specialisti, pentru a vedea cum se pun problemele de guvernanta si politica energetica la nivel macroeconomicin folosul consumatorului si cetateanului, pentru a intelege micimea coalitiei care, chipurile, guverneaza.

Sa redam doar citeva idei din cele de mai sus, de guvernanta, politica si obiective din cele de mai sus, spre stiinta cetateanului, care, probabil acum este (doar) suparat ca va fi taxat pe autoconsum, (cum spuneam, doar o problema minora) dar, nu e constient inca, din pacate, pe ce ar trebui , intr-adevar sa fie revoltat sau, mai degraba minios:

In centrul guvernantei sunt puse (sau ar trebui puse) cetateanul, costul energiei si clima (un exemplu extras din Reg.1999):

(26) În cadrul elaborării planurilor naționale integrate privind energia și clima, statele membre ar trebui să evalueze numărul gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, ținând seama de serviciile energetice interne de care este nevoie pentru a garanta un nivel de trai minim în contextul național relevant, de politicile sociale și de alte politici pertinente existente, precum și de îndrumarea orientativă a Comisiei privind indicatorii pertinenți, inclusiv dispersia geografică, bazați pe o abordare comună pentru sărăcia energetică. În cazul în care un stat membru constată că are un număr semnificativ de gospodării afectate de sărăcie energetică, acesta ar trebui să includă în planul său un obiectiv orientativ național pentru reducerea sărăciei energetice

Folosirea resurselor , in special regenerabile: solar, eolian, biomasa (silvica si agricola), terenul, hidroenergia, deseurile, geotermalul,

(NA: la toate aceste resurse, dar, la absolut toate resursele regenerabile ale Romaniei, de multa vreme se tot discuta si se tot creeaza, contrar DirectivelorUE, tot felul de bariere de către ministere, incepind cu biomasa - Ministerul Mediului, continuind cu Ministerul Agriculturii - terenurile pentru instalațiile solare/eoliene, cu Apele Romane taxeaza energia hidro la valoarea MWh, cu deseurile, domeniu la care, „datorită” Ministerului Mediului suntem in infringement - acelasi Minister, n-a catadicstit de trei ani sa intocmeasca studiile de impact de mediu pentru permite exploatarea sustenabila a fondului silvic etc. )

Nu mai vorbesc despre acest extras din Recomandarile CE ref. Regulamentul de Guvernanta, care spune foarte clar cine este responsabil de utilizarea integrata a resurselor (scuze pentru limba engleza, n-am gasit textul in romana, dar sper ca micii lideri ai micii coalitii sunt fluenti cu engleza acestor termeni). Statul este responsabil, deci…