OPINII Luni, 05 Decembrie 2022, 08:23

Catalin Dragostin • Contributors.ro

Citim, cu mare surprindere, ca Guvernul/ANRE/Min.Energiei cu toti “expertii” lor, au “gindit” un HG prin care sa taxeze “prosumatorii” (adica acele persoane fizice, in principal, care isi produc si autoconsuma energia regenerabila, in cazul de fata electrica).

Catalin Dragostin Foto: Arhiva personala

In loc sa se inspire din buna traditie stramoseasca ce statueaza ca daca produci tuica pentru consum propriu (ceva pina 50 litri cred), esti scutit de orice taxe, “specialistii” nostri in energie si “long range financial planning and sustainability” (termen preluat din Directiva si, ceva ce personal, n-am mai vazut in Romania de vreo 30 de ani), se inspira exact din Directiva UE pe regenerabile, din care extrage ceea ce ii convine Guvernului/ANRE/Min.Energiei, lor si distribuitorilor de energie si nu prosumatorilor si consumatorilor de energie electrica.

Nici nu a inceput bine “valul” de interes pentru regenerabile (toata populatia, speriata de socul preturilor la energie, cauta solutii – cei mai cu dare de mina, pentru ca majoritatea populatiei, in saracie energetica, n-are nici o posibilitate…Dumnezeu cu mila) , si hopa, ce s-a gindit Guvernul sub “acoperirea”ca da ajutoare pentru investitii in PV, sau, sa nu-i “deranjeze” prea mult pe distribuitorii de energie ?...hai sa taxam (scoatem un ban si de la fraierii care incearca sa-si produca ei energie pentru consumul propriu).

Sa analizam, mai in detaliu, “parsivenia” acestei Ordonante de Guvern (se vede gindita de unii care se pot ghici usor cine, si semnata de Guvern, “ca primarul”, mai mult sau mai putin complice)

In primul rind, o astfel de Ordonanta este ilegala dupa Reg.1999/2018 (care este obligatoriu) fiind o decizie politica ce afecteaza marea majoritate a consumatorilor individuali, pt. care ar fi trebuit sa fie organizata o consultare publica ! (extras mai jos din Reg.);