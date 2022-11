OPINII Joi, 10 Noiembrie 2022, 22:25

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Ne-am cunoscut personal la o conferință organizata de profesorul Ivan Volgyes la University of Nebraska (Lincoln si Omaha) in 1985. Erau acolo Michael S. Radu, Vladimir Socor, Mary Ellen Fischer, George Schopflin. Ne-am revazut des in anii ce au urmat. Anul trecut am salutat pe pagina mea FB publicarea, cat se poate de binevenită, a cărții sale despre România (vezi PS)' Scrisă si publicată in anii 80, cartea ramane o lucrare esențială pentru înțelegerea mecanismelor si instituțiilor experimentului marxist-leninist din România.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Avea o percepție remarcabilă a ceea ce a definit drept schimbare simulată. Nu voi insista. Cumva ironic, m-a numit candva “politologul-necrolog”. Știa el ce știa. In 2000, a scris un articol pentru care i-am fost recunoscător: “The Open-Minded Politologist and His Enemies”. Drumurile noastre s-au despărțit, dar am păstrat amandoi respectul pentru activitatea științifică a celuilalt. A prețuit cartea mea “Fantasies of Salvation” si contribuțiile mele pe teme precum populismul, antisemitismul, naționalismul, exclusivismul etno-religios. La randul meu, consider ca analizele sale pe aceste subiecte, inclusiv cele legate de populismul fascistoid, de negationism si de ceea ce a diagnosticat drept trivializare comparativă sunt cât se poate de actuale. Să se odihnească in pace.

PS Iată ce scriam pe pagina mea FB pe 15 decembrie 2020:

În stiintele umane, precum in cele exacte, este normal sa recunoastem prioritățile, contribuțiile originale, cu adevărat de pionierat. Mă bucur ca a apărut traducerea in românește, la editura Meteor, a unei cărți esențiale pentru înțelegerea dinamicii dictaturii comuniste din România. La vremea aparitiei—era in 1985– in seria despre regimurile marxiste la editura Lynne Rienner, am citit cartea lui Michael Shafir despre politică, economie si societate in România cu maxim folos. Conceptul de schimbare simulată, forjat si introdus de politolog, pe atunci șeful departamentului de cercetare despre România la Radio Europa Liberă, avea si are o indubitabilă valoare euristica. Este salutara initiativa publicarii acestei lucrari. Dacă vrem sa intelegem reformele gorbacioviste, studiile lui Michael Shafir ne ajuta sa patrundem dincolo de suprafețe. La fel, pentru reformarea, reala si/simulata a maoismului. Bio-bibliografia profesorului emerit de la Universitatea Babes Bolyai include, evident, numeroase alte contribuții (cărți si studii).

Accentuez acum articolul revelator, dens, deschizator de drum, apărut, dacă nu ma-nsel, in 1984 in revista “Studies in Comparative Communism”, despre formațiunile fasciste in rândurile intelectualității comuniste din România. Plus textele despre extremism, radicalism, negationismul Holocaustului. Mai ales acum, cand renasc partide- mișcări fundamentaliste gen AUR, genealogia conceptelor, unde studiile lui Michael Shafir sunt repere indispensabile, ne ajută să descifrăm originile si sensul revenirii “Oamenilor Arhanghelului”. Dincolo de unele dezacorduri, in fond normale într-o comunitate epistemica viabila, am invatat mult de la profesorul Shafir. Citiți aceasta carte, valoarea ei de adevăr s-a fortificat in anii scurși de la publicarea ei in engleza. Aparține studiilor de varf consacrate comunismului din România, alături de cărțile unor Pavel Campeanu, Daniel Chirot, Dennis Deletant, Mary Ellen Fischer, Ghita Ionescu, Ken Jowitt, Gail Kligman, Robert Levy, Katherine Verdery. Comenteaza pe Contributors.ro