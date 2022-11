Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la rezultate diferite. Această remarcă binecunoscută este atribuită de obicei lui Albert Einstein. Deși este posibil ca efectul Matei în știință să acționeze aici, este incontestabil genul de replică inteligentă și memorabilă pe care Einstein o dădea adesea interlocutorilor săi. Pe de altă parte, această definiției a nebuniei ar putea fi sloganul neoficial al Conferinței ONU privind schimbarea climei, COP27, care are loc în Sharm El-Sheikh, Egipt, 6 – 18 noiembrie 2022. De ce?

O primă justificare a „nebuniei lui Einstein” asociată cu conferințele climatice sub egida ONU, am dat-o anul trecut, cu ocazia COP26 de la Glasgow, Scoția. În articolul

Va reuși COP26 ceea ce nu au reușit precedentele 25 conferințe?, scriam printre altele:

Toate cele 25 conferințe COP și-au propus să salveze omenirea de amenințarea asteroidului climatic prin reducerea emisiilor antropogene de CO2, pentru a ține sub control încălzirea globală...În ciuda perpetuării an de an a conferințelor COP, concentrația CO2 din atmosferă a crescut constant, din 1995 până astăzi, fără să se sinchisească de sloganuri ecologiste și vituperații mediatice...

Toate aceste conferințe și-au propus ca țel unic obținerea unui acord planetar cu privire la stoparea încălzirii globale antropogene, respectiv a eliminării combustibililor fosili, considerați sursa majoră de creștere emisiilor de CO2. După 25 ani de negocieri, s-au scremut munții și s-au născut doi șoricei: unul deja mort (Protocolul Kyoto) și altul care n-o duce prea bine (Acordul de la Paris).

Când o echipă sportivă pierde 25 jocuri consecutive, ce încredere mai poți avea în ea și ce se mai poate spune concret? Evident, trebuie un nou antrenor sau/și o nouă tactică de joc. După 25 ani de eșecuri consecutive ale conferințelor climatice din seria COP, mai are rost să ne punem speranțe în una nouă?