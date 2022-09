OPINII Luni, 19 Septembrie 2022, 21:49

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Dacă expiratul propagandist Marga Calorifer este ceea ce poate produce Kremlinul ca trambita in România, chiar nu avem motive sa ne facem griji peste masura. Bornat ca o piatra de hotar, greoi ca o piatra de moara, omul este asemeni unei margarine ranceda. Îl cunosc încă din anii 70. A contopit ascensiunea academică si pe aceea politica. Era un politruc trecut prin stagii de cercetare in Vest. Șef al Centrului Universitar Studentesc Cluj. Functie remunerata. Era un activist de încredere al “frontului ideologic”. Nu strident, ci temeinic, stăruitor, chibzuit. Era marxist din convingere precum, sa zicem, Ion Aluas si Calina Mare? Mă îndoiesc. Mai degrabă a devenit marxist-leninist-ceausist din oportunism si tot din oportunism a devenit anticomunist.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

După 1990, am fost unul dintre cei care l-au sfatuit sa infiinteze Facultatea de Științe Politice la Cluj. Îmi amintesc de prelegerea pe care am tinut-o la Aula Magna. Erau in sala, spre bucuria mea, Adrian Marino si Mircea Zaciu. Am scris o scrisoare de recomandare pentru bursa pe care a primit-o la Woodrow Wilson International Center for Scholars. Împreuna cu soția sa Delia, Andrei Marga a fost de mai multe ori la mine acasă la Washington. O data, țin minte, la o cina unde am invitat-o si pe profesoara Gail Kligman. Am fost si eu oaspetele lor la Cluj.

Lucrurile s-a deteriorat definitv in 2012 cand Marga a devenit varful de lance ideologic al uselismului. S-a inhaitat cu ce are mai abject lumea publicistică online. S-a predat cu arme si bagaje lui Ponta, Antonescu si Felix. A alunecat vertiginos într-un pompierism naționalist de un nețărmurit, copleșitor penibil. Și-a construit o curte de sicofanti pe care sa conteze oricand, oricat si oricum.

Au trecut zece ani. Nu știu dacă Andrei Marga a fost informator, știm ca a informat. Inclusiv despre o profesoara de antropologie din Vest pe care o cultiva asiduu. Nu știu acum, cand scriu aceste randuri, daca Marga e agent plătit al Rusiei, dar constat ca acționează astfel. Iar dacă o face din convingere este o circumstanță agravanta.Articol apărut pe Contributors.ro