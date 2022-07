OPINII Marți, 12 Iulie 2022, 08:32

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Leviatanul numit URSS s-a nascut in decembrie 1922 prin tratatul semnat de reprezentanții auto-desemnați ai Federației Ruse, Ucrainei, Bielorusiei (Belarus) si Transcaucaziei. A fost un imperiu totalitar dominat de o ideologie mesianic revoluționară care atribuia Rusiei Sovietice un rol providential.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Cultul liderului (Lenin, Stalin etc) era un element definitoriu pentru religia politica a sovietismului. Încă din anii 30, Stalin a imbrațisat viziunea autocratic imperialistă proprie ideologiei expansioniste a țarismului. Putinismul împărtășește cu bolsevismul si cu tarismul febra profetică a milenarismului. Nu orice fel de bolsevism, ci acela de sorginte jdanovista, al postularii prirotitatii ruse in orice domeniu, de la radioul lui Popov la astrofizica lui Tiolkovski.

Putinismul este un construct obtinut prin bricolaj, cu fragmente si secvențe importate din alte experiențe si scenarii. Cand se proiecta in Ivan cel Groaznic, Koba nu exagera decat partial. Nostalgiile tariste ale lui Putin sunt de fapt expresia unei insecuritati mistuitoare. Instinctele sale reale sunt kaghebiste. Este obsedat de dușmani, vizibili si invizibili. Mereu la panda, traieste in minciuna si groaza. Un univers scindat, o existență schizoidă. Nu este un strateg, ci un executant lipsit de capacitate vizionara. De-aici si gafele știute ori mai puțin știute. “Ideea Rusa” este pentru Putin o armă politica. Un mit mobilizator, electrizant, galvanizant. Mitul societății fără clase s-a destramat. La fel si acela al revoluției mondiale. Ceea ce n-a disparut este adversitatea viscerala pentru valorile rationalismului cartezian, pentru umanismul burghez, pentru Drepturile Omului si Cetățeanului.

Un autor francez originar din România a scris o biografie extrem de relevanta a lui Putin. Ma refer la Jean Parvulescu (Parvulesco). Nascut in 1929, a încetat din viața in 2010. A trecut ilegal frontiera in 1948, a ajuns in Vest trecand prin Iugoslavia titoista. Ocazional actor (a jucat într-un film de Godard).