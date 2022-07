OPINII Joi, 07 Iulie 2022, 11:34

Mircea Modan

Pe scurt, daca ai un consum mediu de energie electrica mai mare de 300 kWh/luna (ai fost „fraier” sa „autocitesti” contorul pe bune, daca „rostogoleai” erai jmeker!) nu doar ca nu ti se plafoneaza nimic, vei plati mai mult decat pretul din contract, chiar daca e contract cu pret fix!

Nu e gluma, nu e vreo interpretare „savanta” este din experienta, „treaba” e confirmata atat de furnizor cat si de ANRE.

Am citit contorul pe bune, nici nu mi-a trecut prin cap sa mint (asta cu „rostogolirea” am auzit-o nu de multa vreme, de la un amic, mi s-a parut o aiureala) am 347 kWh/luna media de consum pe 2021-martie 2022), pe aprilie-mai s-a aplicat „plafonarea”, nu s-a plafonat practic nimic, a iesit si un pret cam cu 30% mai mare, in conditiile in care am contract cu pret fix pana in iarna asta.

Prima intrebare: de ce consum atat de mult? Ma simt vinovat cumva...

E mult sau nu?

Daca ma incadram in plafon nu era nicio problema...sau era?

Locuiesc la tara si in afara de curent si asfalt nu avem alte utiltati.

Consumam mai mult curent pentru ca nu avem utilitatile de la oras, nu avem apa rece potabila in retea, apa calda ne-o preparam singuri, caldura la fel. Vaci, animale, udat gradina (din fantana proprie)...se aduna!

Nu poti sa compari consumul de energie electrica al cuiva care are caldura si gaz din retea cu al altcuiva care trebuie sa foloseasca (si) energie elctrica pentru a-si prepara acele utilitati. Plus un consum suplimentar specific traiului de la tara.

Ca sa nu mai vorbim de actualul context in care o parte buna din gaz vine de la rusi si trebuie sa scapam cumva de povara asta...cum?

Inlocuind o parte din gaz cu altceva..cu ce?

Electricitate...dar noi taxam consumurile mai mari care se datoreaza si faptului ca nu folosesti gaz si nu ai alte utilitati la retea.

Exista metode de a scadea consumul, le vom discuta in alt articol, necesita investitii consistente, mentenanta in plus... e mult de scris, nu le vom amesteca.

In a doua faza, dupa ce am eliminat „vinovatia”, macar partial, am sesizat in scris furnizorul, poate era o greseala, in fond aveam un pret fix pe partea de componenta negociata, care depinde de furnizor, iar componenta reglementata nu putea sa creasca in halul asta ( restul de costuri, introducere in retea, extragere, distributie, TVA, acciza etc)

Vazusem in factura o rubrica suplimentara ciudata „Dif=pret final facturat conform OUG 27/2022-pret contract” care se adauga la pretul din contract, poate aici era buba.

Furnizorul mi-a raspuns rapid (bravo lui, pana acum am colaborat foarte bine) cum ca plafonarea se aplica automat, dar ca nu ma incadrez in plafon iar OUG 27/2022 il obliga sa factureze la un pret calculat dupa un anumit algortim, indiferent de pretul din contract.

Daca o sa ma incadrez sub 300 kWh in viitor o sa se faca o regularizare in 2023, ma „baga” la plafon...

Bun, nu ma incadrez, nu voi avea pretul plafonat...dar de ce imi creste pretul peste cel din contract?

Ce plafonarea lu` peste e asta...ti se aplica desi nu te incadrezi si, coalc peste pupaza, iti mai si creste pretul peste cel stabilit in contract!

Ceva nu e cusher!

Apoi stai si te intrebi si alte „chestii”:

- ce se intampla daca ai fost in plafon in perioada 2021-2022 si in 2022-2023 nu o sa mai fii?

La regularizare o sa ti se anuleze subventiile primite incepand cu aprilie 2022? In 2023, cand se face regularzarea, poti sa te incadrezi in plafonul de 300 kWh/luna desi in 2021-2022 nu te-ai incadrat, primesti banii inpoi, OK..dar daca te-ai incadrat in 2021-2022 si nu te mai incadrezi in 2022-2023 ce se intampla? Dai subventia inapoi? M-as mira, ar fi un circ colosal...dar cine stie, nu scrie clar nimic nini in privinta asta.

-sunt consumatori care obisnuiesc sa „rostogoleasca” autocitirea, citind mai putin, platind mai putin, fie amana pentru ca nu au bani in acel moment, dar vor avea mai tarziu, fie amana sperand ca se va intampla „ceva”, scade pretul, am intalnit diverse „variante”, comun era ca toti erau mandri de „metoda”...ei se vor incadra in plafon pentru ca au mintit.

Au platit mai putin pana acum, vor plati mai putin si in perioada 2022-2023 decat daca ar fi fost corecti si ar fi citit pe bune.

Pai nu esti fraier sa citesti ca boul exact cat ai consumat? Esti...

OUG nu a impus o verificare a contorului la inceput si safarsit de perioada, macar o poza cu data trimisa odata cu autocitirea, daca vrei sa intri la plafonare, cei care obisnuiesc sa rostogoleasca au fost si vor fi subventionati in continuare, „fraierii” care citesc pe bune nu.

S-o fi gandit legiuitorul la treburile astea?

E o greseala sau este intentionata treaba asta cu plafonul comun indiferent de cate alte utilitati (posibil subventionate si ele) mai ai?

Si de ce se legifereaza alt pret, mai mare ca cel din contract?

Mi s-a parut aiurea logica, o fi interpretat furnizorul legea ca sa-i fie lui bine, asa ca am sesizat si ANRE-ul insistand pe intrebarea daca e legal sa facturezi la un pret mai mare, descompus practic in doua, fata de cel din contract?

ANRE mi-a raspuns trimitand sesizarea la furnizor, desi anexasem raspunsul primit de la furnizor, era o conditie ca sa poti sesiza la ANRE, dand si un lung copy-paste dupa OUG...dar neraspunzand la intrebarea de fond, ca nu e treaba”lui” asta, ci a alora de la protectia consumatorului.

Zilele astea am primit si raspunsul final de la furnizor, ca asa ordonase ANRE-ul, in acelasi ton ca si primul: OUG 27/2022 il obliga sa foloseasca un algoritm de pret indiferent de pretul din contract.

Clar si la obiect.

Asa ca am platit, sa nu ma si deconecteze cumva, toata discutia asta m-a dus dupa termenul de scadenta.

Si poate ca au dreptate!

Dar am si solicitat rezilierea contractului si mutarea la Hidrolectrica, singurul furnizor de electricitate cu preturi decente.

Cat o mai fi!

Tot cu contract cu pret fix, iarasi nu ma voi incadra in plafon, dar riscurile ca pretul din „algoritm” sa fie sensibil mai mare ca cel din contract sunt mai mici, pentru ca Hidrolectrica e si producator.

Dar ... cine stie?

Ideal ar fi ca OUG 27/2022 sa fie modificata, daca pretul din contract e mai mic ca cel din algoritm sa ramana valabil contractul.

Adica nu intri la plafonare... OK, dar macar sa nu-ti „plafoneze” in plus!

Nu e vorba doar de mine, sunt convins ca sunt zeci de mii de consumatori care au optat pentru contracte cu pret fix si depasesc plafonul de 300 kWh.

De aceea am scris acest articol, poate ca unii nu au intrat in detalii, factura la curent nefiind foarte usor de inteles in ultima vreme.

Bun, sa vedem cam ce zice OUG asta care il „obliga” pe furnzor sa scumpeasca curentul pste pretul stabilit chiar de el prin contract:

