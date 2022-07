OPINII Miercuri, 06 Iulie 2022, 16:08

În ediția ei de anul acesta, Gala a dorit să atragă atenția asupra noii generații de creatori. Or, aici e aici. E de domeniul evidenței că avem și buni tineri actori, și buni tineri regizori, și buni tineri scenografi. Cine nu are ce face și varsă lacrimi de sânge, că așa dă bine, pe tema viitorului pretins, imaginar, fals incert al teatrului românesc nu face decât să mai ilustreze o dată marea farsă a aflatului în treabă la români. De altminteri, o bună parte dintre nominalizații din acest an au fost recrutați din rândul tinerilor și foarte tinerilor. Repet, nu asta este problema. Nu talentul. Problema nu rezidă nici în sistemul Bologna. Care a stabilit doar că învățământul superior se organizează în trei cicluri. De Licență, de Masterat, de Doctorat. Durata fiecărui ciclu fiind la latitudinea fiecărui guvern. Dovadă că nu a fost nicidecum greu ca, de anul viitor, să se treacă la 4 ani de studiu la ciclul de licență.

Grav cu adevărat e e că mulți dintre acești tineri actori nu își prea află rostul. Pe șleau spus. Nu au unde să muncească. Și îi am în vedere pe cei cu adevărat buni. Nu și pe aceia ce au dobândit o diplomă în condițiile în care s-au înființat mai peste tot, și unde vrei, și unde nu, școli de teatru. Locuri unde nu se întâmplă nimic notabil și unde anual trebuie salvate normele profesorilor. Mulți dintre acești profesori fiind făcuți peste noapte, mulți dintre ei nefăcând diferența dintre Sică Alexandrescu și Dan Alecsandrescu, mulți dintre ei profesioniști mediocri, mult prea mulți posedând doctorate ca vai de mama lor, rod al circulației circulare. Adică al unor perfide înțelegeri amicale de genul vin eu la tine și tu la mine. A unei forme de corupție. Mă gândesc la acei tineri învățăcei ce nu prea își mai găsesc de lucru și aceasta nu fiindcă nu ar avea pile, cunoștințe, relații. Ci deoarece Teatrele nu mai au cum să îi absoarbă. Aici e nevoie, pe lângă semnale de alarmă, pe lângă manifeste și Gale, de implicare. A UNITER în primul rând. Care ar cam trebui să devină și un organism al tinerilor.