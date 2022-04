OPINII Luni, 11 Aprilie 2022, 11:43

Raul Pintilie • Contributors.ro

După doar câteva zile de discuții în capitala Arabiei Saudite, la care au participat numeroși reprezentanți ai mai multor părți implicate în război, cu excepția uneia dintre cele mai importante, și anume rebelii Houthi, Yemenul s-a ales cu încă un consiliu prezidențial care își va asuma conducerea țării și rolul crucial de a deschide și purta negocieri cu opoziția reprezentată de insurgenți. În paralel cu această evoluție a fost încheiat și un acord de încetare a ostilităților pe o perioadă de două luni, cu posibilitatea de extindere. Lipsa de încredere dintre părți a devenit evidentă încă din primele 24 de ore de la armistițiu când Arabia Saudită și rebelii Houthi au început să se acuze reciproc de încălcări ale acordului.

Raul Pintilie Foto: Arhiva personala

Președintele în exil Abd Rabbu Mansour Hadi a anunțat că se retrage din funcție și că va preda puterea nou-formatului Consiliu Prezidențial de Conducere. Noua instituție a fost rapid salutată de Arabia Saudită și de Emiratele Arabe Unite care au promis o infuzie de trei miliarde de dolari în Banca Națională a Yemenului. Conform declarațiilor fostului președinte, consiliul va conduce guvernul recunoscut internațional și negocierile cu rebelii Houthi. Liderul noii instituții este Rashad al-Alimi, fost consilier al lui Mansour Hadi și ministru de interne în perioada fostului conducător Ali Abdullah Saleh. Acesta este identificat drept un simpatizant al partidului fostului dictator, Congresul Popular General, care a fost la putere în Yemen încă din 1993.

Consiliul va fi format, la vârf, de un comitet format din șapte persoane care vor împărtăși titulatura de ”Vice-Președinte al Consiliului de Conducere.” Aceștia sunt: Aidarus al-Zubaidi, șeful Consiliului Sudic de Tranziție, o instituție separatistă finanțată de Emiratele Arabe Unite sub umbrela căreia acționează un grup de miliții sponsorizate de Abu Dhabi, Sheikh Sultan al-Aradah, guvernatorul provinciei Marib pentru controlul căreia rebelii Houthi duc o campanie militară ce durează deja de peste un an de zile, Tariq Saleh, comandant de miliție și nepot al fostului dictator cu strânse legături cu Emiratele Arabe Unite, Faraj Salmin al-Bahsani, guvernatorul provinciei Hadhramawt din estul Yemenului, Othman Mujali, membru în parlamentul yemenit și lider tribal originar din regiunea Saada, și ultimul, dar nu cel din urmă, Abdurahman al-Muharrami Abu Zaraa, comandantul Forțelor Al-Amalika (cunoscute sub denumirea de Giants Brigade), sponsorizate de Emiratele Arabe Unite și care au jucat un rol crucial în înfrângerea rebelilor Houthi în provincia Shabwa în ultimele luni.

Munca acestui comitet va fi susținută de trei structuri suplimentare, una pentru reconciliere și consultări (negocierile cu rebelii Houthi), una juridică (formată din avocați și judecători), și una economică (ce va include oameni de afaceri, experți în economie, și foști miniștri). Printre puterile acestui consiliu prezidențial se numără adoptarea de politică externă, stabilirea de relații diplomatice, îmbunătățirea securității naționale, și numirea de guvernatori, directori ai serviciilor de securitate, și judecători ai curții supreme. Mandatul consiliului se va încheia atunci când va fi ales un nou președinte.

Arabia Saudită a lansat un apel urgent către noua instituție să demareze imediat procedurile necesare pentru a deschide negocieri cu rebelii Houthi în vederea găsirii unei soluții politice la războiul costisitor din Yemen, însă plecarea bruscă de la putere a lui Mansour Hadi, una pe care fostul președinte a acceptat-o, cel mai probabil, la presiunile Riadului, reflectă incapacitatea acestuia de-a lungul ultimilor ani nu doar de a-și impune autoritatea din exilul confortabil din Arabia Saudită ci și de a unifica facțiunile pro-guvernamentale împotriva rebelilor Houthi.

În anii de după demararea intervenției militare din 2015, capetele încoronate de la Riad au depus eforturi imense pentru a-l menține pe Mansour Hadi la putere și a conserva poziția guvernului recunoscut internațional pe care acesta l-a condus și de partea căruia a intervenit. În același timp, însă, au apărut numeroase neînțelegeri și divergențe în interiorul coaliției conduse de Arabia Saudită, în special între aceasta și Emiratele Arabe Unite, atât cu privire la părțile pe care să le susțină, cât și referitor la apropierea tot mai evidentă a guvernului de partidul islamist Islah, ramura Frăției Musulmane din Yemen. Fostul președinte a devenit o întruchipare a corupției, a incompetenței, și a lipsei de legitimitate.

În aceste condiții, Mansour Hadi a fost văzut drept un obstacol în calea rezolvării conflictului din Yemen. Eliminarea acestuia din peisajul politic a fost un pas necesar, dar unul care nu va avea neapărat un impact major asupra eforturilor de a pune capăt războiului care a intrat în cel de-al optulea an și care a dat naștere celei mai grave catastrofe umanitare din lume. Arabia Saudită și aliații din cadrul coaliției care luptă împotriva rebelilor Houthi par să fi înțeles acest lucru și au trecut la o schimbare majoră de politică încetând sprijinul pentru Mansour Hadi și forțându-l să renunțe la putere.

Din păcate, Yemenul are o experiență istorică extrem de proastă atunci când vine vorba de consilii prezidențiale. Începând cu Consiliul Revoluționar de Comandă al lui Abdullah al-Sallal, care și-a desfășurat activitatea în perioada devastatorului război civil din 1962-1967, izbucnit în urma loviturii de stat împotriva imamatului din Yemenul de Nord, și până la Consiliul Prezidențial de Unitate din 1990-1994, creat ca urmare a unificării Yemenului de Nord cu Yemenul de Sud, toate aceste instituții au eșuat fiind marcate de lupte interne pentru putere, lovituri de stat, și facționalizare. Deocamdată nu avem niciun indiciu conform căruia de această dată lucrurile vor sta diferit.

Noul consiliu prezidențial include, într-adevăr, figuri aparținând întregului spectru pro-guvernamental, ceea ce, din acest punct de vedere, îl face unul cuprinzător și reprezentativ pentru coaliția anti-Houthi. Cu toate acestea, însă, această caracteristică nu este suficientă pentru a conduce la soluționarea conflictului. În momentul de față, pentru ca acest consiliu să funcționeze eficient și să aibă vreo șansă de a genera o posibilă soluție la războiul din Yemen, noua instituție are nevoie de o viziune clară și acceptată de comun acord de toți membri săi și care, mai apoi, să fie prezentată și negociată cu părțile care formează opoziția, în principal cu rebelii Houthi.Citeste continuarea pe Contributors.ro